Smartphones sind in den vergangenen Jahren nicht nur immer größer, sondern auch immer dicker und schwerer geworden. Dieser Trend soll sich 2025 umkehren - neben dem Samsung Galaxy S25 Edge soll auch Apple mutmaßlich ein extra-dünnes Smartphone auf den Markt bringen.

Dünn, dünner, Galaxy S25 Edge

Normalerweise nutze ich ein Galaxy S25 Ultra, bin also an große und schwerere Smartphones gewöhnt. Auf dem Papier klingen 2,4-Millimeter-Unterschied in der Dicke nicht nach viel. Umso mehr war ich überrascht, als ich das Galaxy S25 Edge zum ersten Mal in der Hand halten konnte. Insbesondere das deutlich geringere Gewicht von 163 Gramm macht einen riesigen Unterschied und lässt das neue Galaxy S25 Edge fast schon magisch wirken. Zum Vergleich: ein gewöhnliches Smartphone bringt rund 200 Gramm oder mehr auf die Wage.

Und auch das extrem dünne Design ist wirklich beeindruckend. Selbst mit Case - Samsung bietet hier ebenfalls extra-schlanke Varianten seiner gewohnten Hüllen an.

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist wirklich dünn

Farblich kannst du zwischen drei Varianten wählen: Titanium Icyblue, Titanium Silver und Titanium Jetblack. Die Farben sehen je nach Licht sehr verschieden aus, und mein Favorit ist das schlichte Silber (im Test). Wie man es von einem Top-Smartphone erwarten darf, ist die Verarbeitung erstklassig. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, während der Rahmen wie beim Ultra-Modell aus Titan gefertigt ist. Gestört habe ich mich lediglich am doch recht hohen Kamerahügel, durch den das Smartphone auf glatten Oberflächen stark wackelt. Hier schafft eine Hülle Abhilfe.

Samsung Galaxy S25 Edge in allen Farben

Zum Schutz vor Kratzern und Brüchen kommt beim Display erstmals das modernste Gorilla Glass Ceramic 2 zum Einsatz. Bei der Rückseite verbaut man mattes Victus 2 Glas und auch ein Schutz gegen Staub und Wasser nach IP68 ist vorhanden. Auch in Extremtests, bei denen Tester versucht haben, das Smartphone mit voller Gewalt zu zerbrechen, schlägt sich der Titanrahmen robust, und das Smartphone blieb in einem Stück. Um die Widerstandsfähigkeit muss man sich wohl keine Gedanken machen.

Das steckt im Samsung Galaxy S25 Edge

Bei der technischen Ausstattung des Samsung Galaxy S25 Edge gibt es kaum Unterschiede zum S25 Ultra. Auch in seinem extradünnen Flaggschiff verbaut Samsung den Snapdragon 8 Elite mit 12 Gigabyte RAM. Hierbei handelt es sich um den aktuell schnellsten Prozessor in einem Android-Smartphone. In Benchmark-Tests liegt die Leistung im direkten Vergleich rund 5 Prozent unter dem Ultra-Modell, ein vernachlässigbarer Unterschied.

Beim Display greift Samsung auf das Panel des Galaxy S25 Plus zurück und verbaut auch beim Edge das identische 6,7 Zoll Panel mit doppelt so hoher Auflösung wie Full-HD, 120 Hertz Bildwiederholrate und einer erstklassigen Helligkeit von bis zu 2.600 Nits. Abzüge im Vergleich zum Ultra gibt es bei der Beschichtung. Während das Ultra eine spezielle Anti-Reflexionsbeschichtung besitzt, fehlt diese beim Galaxy S25 Edge - genau wie beim Rest der Reihe. Dennoch handelt es sich um ein erstklassiges Panel mit fantastischen Farben, guten Blickwinkeln und extrem schmalen Displayrändern.

Das Display des Samsung Galaxy S25 Edge

Software

Den Abschnitt zur Software kann ich kurz halten und verweise auf den Test des Ultra-Modells. Auch das Galaxy S25 Edge setzt auf aktuelles Android 15 mit Samsungs eigenem One UI 7 und einem hervorragenden Update-Support von 7 Jahren. Sowohl für neue Software-Versionen als auch für die essenziellen Sicherheitspatches.

Die eigene Oberfläche One UI unterscheidet sich optisch deutlich von purem Android und sagt mir persönlich mehr zu. Die Bedienung ist weitestgehend identisch und teilweise logischer als was Google selbst auf seinen Pixel-Smartphones angedacht hat. Für Smartphone-Neulinge bietet Samsung zudem einen vereinfachten Modus an, den man in dieser Form bei anderen Herstellern nicht findet. Und für erfahrene Nutzer bietet One UI zahllose Möglichkeiten zur Personalisierung. Einen kleinen Punktabzug gibt es hingegen für die vielen vorinstallierten Werbe-Apps. Das gehört in dieser Preisklasse nicht zum guten Ton.

One UI 7

Kamera: Ultra-Niveau, aber kein Zoom?

Bei der verbauten Kamera weiß Samsung zu überraschen. So ist es trotz des super dünnen Gehäuses gelungen, dieselbe Hauptkamera wie im Galaxy S25 Ultra zu verbauen. Diese bietet eine Auflösung von 200 Megapixeln mit einer erstklassigen Blende von f/1,7 sowie optischer Bildstabilisierung. Bei der Ultraweitwinkel-Kamera hat man sich für das Modell aus dem "normalen" Galaxy S25 mit 12-Megapixel-Auflösung und integrierter Makro-Funktion entschieden.

Im Test präsentiert sich die Hauptkamera auf einem Niveau mit dem Ultra-Modell. Fotos gelingen bei allen Lichtbedingungen gut, jedoch nicht überragend. Im direkten Vergleich zur Konkurrenz ist Samsung beim Rennen um den Kamera-Thron im Moment etwas abgeschlagen und kann nicht ganz mit den Spitzenreitern Apple, Google und Honor mithalten. Dennoch gelingen mit dem Galaxy S25 Edge tolle Fotos mit kräftigen Farben. Auch ist die Ultraweitwinkel-Kamera farblich perfekt auf die Hauptkamera abgestimmt und macht bei Tag gute Fotos mit hoher Schärfe. Bei Nacht zeigen sich Unterschiede zum Ultra-Modell. So hat die Ultraweitwinkel-Kamera hier in diesem Jahr ein großes Update erhalten, welches dem Galaxy S25 Edge vorenthalten bleibt.

Ebenfalls vorenthalten bleibt dem Edge der optische Zoom. Bedingt durch die dünne Bauform ist schlichtweg kein Platz dafür. Die in der Oberklasse üblichen Periskop-Kameras mit 3- bis 10-fachem Zoom stellen selbst gewöhnliche Smartphones vor Herausforderungen, was die benötigte Bautiefe betrifft. Bei einem gerade einmal 5,8 Millimeter dünnen Smartphone ist das nicht drin.

Samsung Galaxy S25 Edge neben dem Ultra

Durch die hohe Auflösung der Hauptkamera kann bis zu 10-fach digital vergrößert werden. Die Qualitätsverluste werden dabei jedoch schnell sichtbar. Selbst bei 2-fachem Zoom bei Tageslicht zeigen unsere Testfotos erste Schwächen auf. Bei den meisten Motiven gelingt 2- bis 3-facher Zoom jedoch problemlos. Bei 10-fachem Zoom lässt die Qualität hingegen sichtbar nach.

Testfoto mit der Hauptkamera Quelle: Timo Brauer / inside digital 2x Zoom (digital) Quelle: Timo Brauer / inside digital 10x Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Ultraweitwinkel Quelle: Timo Brauer / inside digital Testfoto mit dem Samsung Galaxy S25 Edge Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera - Galaxy S25 Edge Quelle: Timo Brauer / inside digital 10x Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Testfoto bei Sonnenuntergang Quelle: Timo Brauer / inside digital Testfoto bei Nacht Quelle: Timo Brauer / inside digital

Kleiner Akku, kurze Laufzeit?

Meine größte Sorge beim Samsung Galaxy S25 war von Anfang an der Akku. Eine große Enttäuschung blieb beim Test jedoch aus. Im Vergleich zu den 4.900 mAh beim Galaxy S25 Plus ist der Akku des Galaxy S25 Edge mit 3.900 mAh rund 20 Prozent kleiner. Und genau so fällt auch die Akkulaufzeit aus. Mit 13 Stunden und 26 Minuten im Benchmark bewegt man sich zwar unter dem Durchschnitt von rund 15 Stunden, erreicht jedoch auch keinen katastrophalen Wert. Genau wie die Akkukapazität fällt auch die Laufzeit im Test rund 20 Prozent niedriger aus als beim Ultra-Modell.

Im Alltag komme ich auch mit dem Galaxy S25 Edge durch den Tag. Während ich mit meinem Ultra am Tagesende oft noch 45 Prozent übrig habe, sind es beim Edge rund 25 Prozent. An einem langen Messe- oder Urlaubstag würde ich mit dem Smartphone jedoch an seine Grenzen stoßen und müsste irgendwann auf eine Powerbank zurückgreifen. Doch das ist auch beim Ultra gelegentlich der Fall.

Für das dünne Gehäuse musste der Akku schrumpfen

Schade ist, dass Samsung die Chance verpasst, beim Galaxy S25 Edge einen neuen Silizium-Kohlenstoff-Akku zu verbauen. Diese Technologie wird bereits von vielen chinesischen Herstellern eingesetzt und ermöglicht rund 25 Prozent mehr Akkukapazität bei gleicher Dicke und Gewicht. So hätte auch ins dünnere Edge ein Akku mit fast 5.000 mAh gepasst. Vielleicht ja etwas für die nächste Generation.

Mit maximal 25 Watt lädt das Galaxy S25 Edge langsamer auf als die anderen Modelle der Reihe. Eine volle Ladung dauert so ungefähr 75 Minuten. Wahlweise kannst du auch kabellos laden. Inklusive QI2-Support, jedoch ohne die Magneten im Gerät. Hier kannst du dir mit einem entsprechenden Case helfen.

Für wen ist das Galaxy S25 Edge gedacht?

Zum Schluss bleibt die Frage, für wen das Galaxy S25 Edge gedacht ist? Wenn ich vor der Wahl stehen würde, würde ich ein Gerät mit längerer Akkulaufzeit jederzeit einem dünneren und leichteren Modell vorziehen. Und auch der fehlende Zoom ist für mich ein Ausschlusskriterium. Doch das ist Geschmackssache. Insbesondere wer sein Smartphone vielleicht nicht so intensiv nutzt, freut sich über ein schlankeres und vor allem leichteres Smartphone, ohne bei der Displaygröße Kompromisse eingehen zu müssen.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4,5 von 5 Sternen

Display: 5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4,5 von 5 Sternen

Kamera: 3,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 3 von 5 Sternen

Performance: 4,5 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy S25 Edge

super dünnes Design

sehr leicht und trotzdem robust

hervorragendes Display

starker Snapdragon-Prozessor

vorbildlicher Update-Support

wasserdicht

Contras des Samsung Galaxy S25 Edge