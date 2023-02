Galaxy S23 Plus im Test: Samsungs Akkuwunder

Das Galaxy S23 Plus ist die größere Variante des normalen S23. Neben einem größeren Bildschirm bietet es auch einen größeren Akku mit einer längeren Laufzeit. Die restliche Ausstattung ist identisch. Wir haben das Smartphone ausführlich getestet und eine Woche im Alltag genutzt.

Samsung Galaxy S23 Plus: Signature-Design mit vielen Farben

Von weiter weg betrachtet, erinnert das Design des Galaxy S23 Plus an seine Vorgänger. Samsung bleibt hier seiner Designsprache treu und schafft es dennoch ein paar Änderungen zu integrieren. So verzichtet man in diesem Jahr auf den üblichen Kamerabuckel und verbaut die drei Kameras separat in der Rückseite. Diese ist, wie auch der Bildschirm weiterhin komplett flach gehalten. Zusammen mit dem kantigen Rahmen liegen die beiden Smartphones griffig in der Hand.

Einzelne Kameras statt Kamerabuckel beim Galaxy S23 Plus (links)

Der Rahmen besteht aus Aluminium und die Rückseite aus einem matten, angerauten Glas. Während der glänzende Rahmen ein wahrer Magnet für Fingerabdrücke ist, fallen diese auf der Rückseite fast gar nicht auf. Das Galaxy S23 Plus ist in sechs Farben erhältlich, wovon zwei exklusiv im Samsung-Online-Store erhältlich sind.

Matte Rückseite und kantiger Rahmen: Das Galaxy S23 Plus liegt ausgezeichnet in der Hand

Helles und farbenfrohes Display

Das Display des Galaxy S23 Plus ist 6,6 Zoll (ca. 17 cm) groß und bewegt sich damit im üblichen Rahmen von 6,5 bis 6,7 Zoll bei aktuellen Smartphones. Wer es deutlich kompakter mag, kann zum identisch ausgestatteten S23 (ohne Plus) greifen. Zum Schutz vor Kratzern kommt auf Vorder- und Rückseite „Gorilla Glass Victus 2“ zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um das aktuell widerstandsfähigste Glas in einem Android-Smartphone.

Das erstklassige Display bei der Nutzung im Freien

Verbaut ist ein AMOLED-Panel mit 120 Hertz Bildwiederholrate und exzellenten Blickwinkeln. In unserem Test konnte es mit einer extrem hohen Helligkeit und grandiosen Farben glänzen. Die Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln ist marktüblich und scharf genug, um keine Pixel mit bloßem Auge zu erkennen. Nur das S23 Ultra bietet eine höhere Auflösung – die jedoch im Alltag nicht notwendig ist und zu einem höheren Akkuverbrauch führen würde.

Erstklassig ist der verbaute Fingerabdrucksensor unter dem Display. Hierbei handelt es sich um ein Ultraschall-Modell. Diese Art von Sensor ist nicht nur schneller und sicherer als ein herkömmlicher, optischer Sensor, sondern funktioniert auch mit nassen Händen – etwa bei Regen oder im Pool. Das ist praktisch, da das Galaxy S23 Plus nach IP68-Standard wasserdicht ist. Auch eine Gesichtserkennung ist vorhanden. Diese arbeitet jedoch nur mit der Frontkamera, weswegen wir aus Sicherheits-Gründen von der Verwendung abraten.

Unter dem Display verbirgt sich der Fingerabdrucksensor

Prozessor-Überraschung für Europa

Ein enorm unterschätztes Upgrade findet sich beim verbauten Prozessor. So kommt beim Galaxy S23 Plus erstmals weltweit ein Snapdragon-Chip zum Einsatz. Zuvor gab es diese nur für Käufer in den USA, während wir in Europa mit dem technisch unterlegenen Exynos-Chips abgespeist wurden.

Während Tester aus den USA also nur geringere Verbesserungen vermelden, ist das Galaxy S23 Plus für europäische Nutzer ein Riesensprung – insbesondere was die Akkulaufzeit angeht. Mehr dazu später.

Der verbaute Snapdragon 8 Gen 2 ist der aktuell leistungsstärkste Prozessor in einem Android-Smartphone und kommt auf einen AnTuTu-Score von über einer Million Punkte (1.184.163). Im Alltag macht sich dies in einer erstklassigen Performance ohne Ruckler bemerkbar.

Der interne Speicher überzeugt mit extrem hohen Schreib- und Leseraten. Erstmals bietet das Basis-Modell 256 Gigabyte, statt zuvor 128 GB. Eine Speichererweiterung ist nicht vorgesehen und das Upgrade auf 512 Gigabyte lässt sich Samsung mit 120 Euro extrem teuer bezahlen.

Das Samsung Galaxy S23 Plus im Test

Akkuwunder: Galaxy S23 Plus im Test

Der Akku des Galaxy S23 Plus ist mit 4.700 mAh etwas größer als bei seinem direkten Vorgänger. Zusammen mit einem effizienteren Display und dem Wechsel auf einen Snapdragon-Prozessor erreicht das Smartphone in unserem Akku-Benchmark eine beeindruckende Laufzeit von 14 Stunden und 29 Minuten. Das sind dreieinhalb Stunden mehr als beim Vorgänger und das beste Testergebnis bei einem High-End-Smartphone in unseren Tests, jemals.

Auch im Alltag präsentiert sich das Samsung Galaxy S23 Plus als echter Dauerläufer. Bei starker Nutzung waren am Ende des Tages immer noch 30 bis 40 Prozent Akku vorhanden. Bei mäßiger Nutzung sind auch zwei Tage drin, insbesondere, wenn man das Display von 120 auf 60 Hertz herunterdreht.

Aufgeladen wird wahlweise mit maximal 45 Watt per Kabel oder 15 Watt kabellos. Auch Reverse-Laden ist mit an Bord, um Kopfhörer oder anderes Zubehör auf dem Rücken des Smartphones zu laden. Da sich kein Netzteil im Lieferumfang befindet, musst du dieses separat erwerben. Hier bietet sich der Anker 313 Charger für 26 Euro an, der speziell für Samsungs Schnelllade-Technologie entwickelt wurde, aber auch andere Smartphones, Tablets und Notebooks mit bis zu 45 Watt aufladen kann.

Eine komplette Ladung dauert rund 110 Minuten. Verglichen mit Xiaomi, Oppo und Co. ist das relativ langsam, doch dafür kann mit jedem Netzteil und Kabel geladen werden, da Samsung auf einen offenen Ladestandard setzt.

Kamera: kaum Neues

Bei der verbauten Kamera-Hardware gibt es im Vergleich zum Vorgänger keine Unterschiede. Weiterhin setzt Samsung auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera und verbaut zusätzlich ein Ultraweitwinkel-Objektiv und eine Telezoom-Kamera mit 3-fach optischem Zoom.

50 Megapixel Hauptkamera (f/1,8) mit OIS

10 Megapixel Telezoom-Kamera (f/2,4) mit OIS und 3-fach-Zoom

12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2)

10 Megapixel Frontkamera (f/2,2)

Die Kameras des Galaxy S23 Plus

Die Qualität der aufgenommenen Fotos ist auf einem hohen Niveau. Trotz beinahe gleicher Hardware hat sich die Foto-Qualität insbesondere bei den beiden Zusatz-Kameras sichtbar erhöht. So sind nun auch bei schlechten Lichtbedingungen mit allen drei Kameras gute Fotos möglich.

Weiterhin fällt auf, dass alle drei Kameras ideal aufeinander abgestimmt sind. So gibt es bei der realitätsgetreuen Farbgebung keine Unterschiede zwischen der Hauptkamera und den anderen beiden Sensoren.

Hauptkamera (f/1,8) mit OIS Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera (f/1,8) mit OIS Quelle: Timo Brauer / inside digital Telezoom-Kamera (f/2,4) mit OIS und 3-fach-Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera (f/1,8) mit OIS Quelle: Timo Brauer / inside digital Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2) Quelle: Timo Brauer / inside digital Telezoom-Kamera (f/2,4) mit OIS und 3-fach-Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera (f/1,8) mit OIS Quelle: Timo Brauer / inside digital Telezoom-Kamera (f/2,4) mit OIS und 3-fach-Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2) Quelle: Timo Brauer / inside digital

Software: Häufig unterschätzt

Das Samsung Galaxy S23 Plus kommt mit Android 13 zusammen mit der eigenen Oberfläche One UI 5.1 daher. Diese glänzt mit einem modernen Design und einer intuitiven Bedienung. Für Experten gibt es dennoch unzählige Möglichkeiten, das System an die persönlichen Wünsche anzupassen. Und für absolute Smartphone Neulinge steht ein simpler Modus mit vereinfachter Bedienung zur Verfügung. Bei seiner Oberfläche macht Samsung vieles richtig, integriert sinnvolle Android Features und lässt unpraktischen Schnickschnack wie das Internet-Menü von Pixel und Co. weg. Persönlich gehört One UI zu einer meiner bevorzugten Android-Oberflächen und macht auch auf dem neuen S23 Plus einen hervorragenden Eindruck.

Ganz ohne Kritik ist die Software jedoch nicht. So sind uns auf dem Galaxy S23 Plus gleich mehrere vorinstallierte Werbe-Apps ausgefallen. Hierzu zählen etwa Facebook, LinkedIn, Microsoft 365 und noch viele mehr. Während dies bei günstigen Smartphones eine gute Möglichkeit für den Hersteller ist, etwas dazuzuverdienen und den Preis des Smartphones niedrig zu halten, gehört sich dies bei einem Smartphone jenseits der 1.000 Euro nicht. Zum Glück lassen sich die Apps mit zwei Klicks deinstallieren. Zudem sind viele Apps doppelt vorhanden. Etwa eine SMS-App von Google und eine von Samsung, oder Googles Browser Chrome und Samsung Internet. Das kann man Samsung jedoch nicht negativ ankreiden. So möchte der Hersteller seinen Kunden gerne die eigenen Apps anbieten, Google macht es jedoch verpflichtend für jeden Android-Hersteller, die Google-Apps ebenfalls vorzuinstallieren.

Häufig unterschätzt, ist Samsungs exzellente Update-Politik. So garantiert man dem Galaxy S23 Plus ganze vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Das ist mehr als bei Googles eigenen Smartphones! Die Geschwindigkeit, mit der Samsung neue Android-Versionen an seine Nutzer ausliefert, ist ebenfalls nicht zu überbieten. So hatte man Anfang Januar 2023 bereits Android 13 an alle Smartphones verteilt. Vom Flaggschiff bis zum 100-Euro-Handy. Damit ist man deutlich schneller als die Konkurrenz. Auch kamen die essenziell wichtigen, monatlichen Sicherheitsupdates in der Vergangenheit stets pünktlich und zuverlässig bei uns an.

Samsung Galaxy S23 Plus im Test: Unser Fazit

Das Samsung Galaxy S23 Plus ist keine Smartphone-Revolution, sondern eine solide Weiterentwicklung der Serie. Die Zeiten, in denen Samsung bei jedem Flaggschiff-Smartphone unzählige neue Features ausprobiert, sind vorbei. Experimente wie eine Unter-Display-Kamera finden in der Fold-Serie statt. Doch das macht das Smartphone keineswegs schlechter. Die Verarbeitung ist top, das Display hervorragend und die Kameras machen schöne Fotos.

Zusammen mit Samsungs ungeschlagenem Update-Versprechen von vier Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitsupdates ist das Galaxy S23 Plus die Blaupause für ein ideales High-End-Smartphone im Jahr 2023.

→ Samsung Galaxy S23 Plus im Samsung Store ansehen

In den vergangenen Jahren war der Hauptkritikpunkt bei Samsung-Smartphones die eher mäßige Akkulaufzeit im Vergleich zur Konkurrenz. Mit der Galaxy S23 Serie räumt Samsung diesen Kritikpunkt aus der Welt. Dank Snapdragon-Chip und größerem Akku konnte uns das Galaxy S23 Plus mit einer exzellenten Laufzeit überzeugen und hält nun den Spitzenplatz im High-End-Segment.

Mit einem Preis von 1.199 Euro ist das Samsung Galaxy S23 Plus nicht gerade günstig. Jedoch fallen Samsung-Smartphones erfahrungsgemäß relativ schnell im Preis und sind insbesondere in Deals mit Vertrag häufig deutlich preiswerter zu haben.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 4 von 5 Sternen

Kamera: 4 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 4 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy S23 Plus

schönes, flaches AMOLED-Display

starker Prozessor

extrem lange Akkulaufzeit

exzellenter Update-Support

wasserdicht

gute Kamera-Ausstattung

Contras des Samsung Galaxy S23 Plus

Speichererweiterung sehr teuer

vergleichsweise lange Ladedauer