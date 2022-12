Überraschung zum Jahresende: Großes Update für jedes Samsung-Handy

Bei dem Update handelt es sich um Android 13 – die neueste Version des mobilen Betriebssystems. Zusammen mit Samsungs eigener Oberfläche One UI 5.0 sollte das Update in den kommenden Monaten auf allen unterstützten Smartphones landen. Jetzt soll es schneller gehen als zuvor angenommen.

Android 13 – schneller als erhofft

Im Oktober hatte Samsung einen offiziellen Update-Zeitplan angekündigt und mit der Verteilung der neuen Funktionen begonnen. In den kommenden Wochen hat man diesen Zeitplan eingehalten und viele Smartphones wie das Galaxy S22 oder das beliebte Galaxy A53 bereits mit dem Update auf Android 13 versorgt. Andere Geräte, wie das Samsung Galaxy A13 oder das Tab S6 Lite müssen laut der Liste jedoch noch bis zum kommenden Jahr warten.

In einem Interview gegenüber dem englischsprachigen Fachmagazin Sammobile äußert sich die Vizepräsidentin für Android Entwicklung Sally Hyesoon Jeong zum weiteren Vorgehen. Sie zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und ist zuversichtlich, dass das große Update noch bis Jahresende auf allen unterstützten Geräten landen wird. Ein exaktes Datum könne man jedoch nicht nennen. Es sei für Samsung sehr wichtig, Betriebssystem-Updates zügig an alle Nutzer zu verteilen, doch lege man auch großen Wert auf die Zuverlässigkeit des Updates. So kann es zu Verzögerungen kommen, wenn beim internen Testen Fehler entdeckt werden, die erst behoben werden müssen.

So kommt Android 13 auf dein Samsung-Smartphone

Ob das Android 13 Update bereits für dein Samsung-Smartphone verfügbar ist, kannst du in der Einstellungen-App überprüfen. Öffne dazu in der App den Punkt „Software-Update“ und anschließend „Herunterladen und installieren“. Hier wird dir das Update angezeigt – sobald es verfügbar ist. Mit einem Klick auf „Herunterladen“ startet der Download. Anschließend muss das Handy einmal neu gestartet werden. Wir geben dir einen Überblick, welche Funktionen sich in Android 13 selbst und in Samsungs One UI 5 verstecken.

Gegebenenfalls wird dir hier noch ein anderes Update angeboten, welches vorab installiert werden muss. Siehst du noch gar keinen Hinweis auf das Update? Dann sollte es in den nächsten ein bis zwei Tagen so weit sein. Hast du ein Gerät mit Provider-Branding, kann es auch länger dauern, da hier der Mobilfunkanbieter das Update erst absegnen muss.

Wichtig: Auch wenn bei diesen Updates in der Regel nichts schiefgeht, solltest du ein aktuelles Backup deiner Daten parat haben. Das gilt jedoch nicht nur für dieses Update, sondern generell. Schließlich kann ein Smartphone jederzeit abhandenkommen oder nicht mehr funktionieren.