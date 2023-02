Samsung Galaxy S23 Serie vorgestellt: Ist die Konkurrenz chancenlos?

Wie gewohnt besteht Samsungs Premium-Reihe aus drei Smartphones: Das Samsung Galaxy S23 und das S23 Plus unterscheiden sich nur in Display- und Akkugröße voneinander. Ansonsten sind die beiden Smartphones identisch. Größere Unterschiede gibt es hingegen beim dritten Modell der Reihe. Das Galaxy S23 Ultra ist technisch noch besser ausgestattet und kommt sogar mit einem integrierten Stift daher.

Design & Farben der Galaxy S23 Reihe

Bei der Galaxy S23 Reihe ist Samsung seiner Designsprache treu geblieben und nimmt nur kleinere optische Änderungen vor. So streicht man etwa den Kamera-Hügel und verbaut die einzelnen Kameras separat in die Rückseite. Das Galaxy S23 und S23 Plus sind auf Vorder- und Rückseite weiterhin flach gehalten. Das Ultra-Modell weiterhin curved, jedoch deutlich weniger als der Vorgänger.

Generell wirkt das Design zeitlos und modern. Samsung setzt hier den Design-Standard für ein Smartphone im Jahr 2023. Eine gute Nachricht gibt es bei den Farben: So sind erstmals alle Farben für alle Modelle verfügbar. Wählen kannst du in diesem Jahr zwischen Grün, Lavendel, Cream und Schwarz. Exklusiv im Samsung-Online-Store gibt es zusätzlich noch Grau, Sky-Blue, Rot und Lime. Bei allen Varianten besteht die Rückseite aus einem matten Glas und der Rahmen aus glänzendem Kunststoff. Das Gehäuse ist zudem nach dem IP68-Standard gegen Wasser geschützt.

Alle Modelle sind in diesen vier Farben erhältlich

Display & Auflösung

Das Samsung Galaxy S23 und S23 Plus bieten beide einen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln (Full-HD). Unterschiede gibt es nur in der Größe. Mit 6,1 Zoll und einem Gewicht von 168 Gramm ist das normale S23 eines der kompaktesten Smartphones auf dem Markt. Der Bildschirm des S23 Plus misst hingegen 6,6 Zoll und ist damit auf einem Niveau mit den Top-Smartphones der anderen Hersteller.

Die Samsung Galaxy S23 Reihe im Größenvergleich

Das Galaxy S23 Ultra ist mit 6,8 Zoll nochmals ein Stück größer und gehört damit zu den größten Smartphones auf dem Markt. Auch die Auflösung ist mit 3.088 x 1.440 Pixeln (2K) höher. Jedoch muss die hohe Auflösung manuell aktiviert werden. Um Akku zu sparen, ist diese bei Auslieferung wie bei den anderen Smartphones der Reihe auf Full-HD eingestellt.

Außerdem sind die Bildschirmränder des Galaxy S23 Ultra zu den Seiten hin leicht gebogen. Jedoch deutlich weniger stark, als noch beim Vorgänger. Weiterhin vorhanden ist der, im Gehäuse integrierte S Pen. Mit diesem kannst du auf dem Bildschirm schreiben, ihn aber auch als Fernbedienung zum Auslösen von Fotos nutzen.

Der Bildschirm des Galaxy S23 Ultra ist leicht gebogen

Prozessor & Speicher: Snapdragon für alle

Eine große Änderung – zumindest für uns in Europa – gibt es beim verbauten Prozessor. So verbaute Samsung in der Vergangenheit für den US-Markt Chips von Snapdragon, während es in den europäischen Modellen Exynos-Prozessoren gab. Und so gab es insbesondere bei der Akkulaufzeit, aber auch bei Geschwindigkeit und Bildqualität sichtbare Unterschiede zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Modell.

→ Samsung: Unterschiede zwischen Exynos und Snapdragon im Test

Bei der Galaxy S23 Serie verbaut Samsung erstmals global Prozessoren von Snapdragon. Insbesondere europäische Nutzer dürfen sich also auf eine spürbar bessere Akkulaufzeit freuen. In allen drei Smartphones steckt der Snapdragon 8 Gen 2 – also der aktuell leistungsstärkste Prozessor in einem Android-Smartphone. Exklusiv für Samsung in einer „Galaxy Edition“ mit einer etwas höheren Taktung der Performance-Kerne. So dürfte den neuen Samsung-Handys der erste Platz auf dem Leistungs-Treppchen sicher sein. Unterstützt wird der Prozessor durch 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Die größeren Speichervarianten des Galaxy S23 Ultra bieten sogar 12 Gigabyte.

Der interne Speicherplatz beträgt je nach Modell 128 Gigabyte bis maximal 1 Terabyte. Alle Speichervarianten inklusive deutsche Preise findest du am Ende des Artikels. Eine Speichererweiterung per microSD-Karte ist wie bei den vorangegangenen Modellen nicht möglich.

Kamera & Brennweiten: Unterschiede beim Galaxy S23 Ultra

Das Galaxy S23 und das S23 Plus sind mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet: 50 Megapixel Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel und 10 MP Telefoto. Die Haupt- und Telekamera sind mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet. Technisch scheint es hier keine Unterschiede zu den Vorgängern zu geben. Softwareseitig soll jedoch eine bessere Nacht-Fotografie möglich sein, die Samsung durch die stärkere Prozessor-Power ermöglicht.

Das Ultra hat eine Kamera mehr

Beim Galaxy S23 Ultra kommt hingegen erstmals ein neuer 200-Megapixel-Sensor (ISOCELL HP2) aus eigener Fertigung zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um den Nachfolger der Kamera des Xiaomi 12T Pro. Die anderen beiden Sensoren sind identisch. Zusätzlich zum dreifachen Zoom bietet das Galaxy S23 Ultra jedoch noch eine vierte Kamera mit zehnfachem Periskop-Zoom.

Auf der Vorderseite kommt bei allen Smartphones eine 12 Megapixel Selfie-Kamera zum Einsatz. Diese ist in einem kleinen Punchhole mittig im oberen Displayrand verbaut und bietet einen Weitwinkel-Modus für Fotos von mehreren Personen.

Akku & Laufzeiten

Die Akkus des Galaxy S23 und S23 Plus sind beide um 200 mAh größer als beim direkten Vorgänger. So kommen die beiden Smartphones auf Kapazitäten von 3.900 respektive 4.700 mAh. Das Galaxy S23 Ultra bietet unverändert 5.000 mAh. Die beiden größeren Smartphones können mit maximal 45 Watt geladen werden. Vermutlich aufgrund der Größe ist das normale Galaxy S23 auf 25 Watt limitiert.

Alle drei Smartphones unterstützen auch kabelloses Laden mit 15 Watt und können selbst als Ladepad für Smartwatch, Kopfhörer und Co dienen.

Die neue Samsung Galaxy S23 Reihe

Preise & Vorbesteller-Aktionen der Galaxy S23 Reihe

Im vergangenen Jahr ist vieles teurer geworden und auch Samsung bleibt bei der Preiserhöhung nicht außen vor. Wie gewohnt ist man rund 50 Euro günstiger als Apple unterwegs und startet in diesem Jahr mit 949 Euro für das Galaxy S23 mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Das Plus-Modell startet direkt bei 256 Gigabyte zu einem Preis von 1.199 Euro. Für das Ultra werden mindestens 1.399 Euro fällig. Folgende Speichervarianten werden in Deutschland und Österreich angeboten:

Samsung Galaxy S23 (6,1 Zoll)

128 GB für 949 Euro

256 GB für 1.009 Euro

Galaxy S23 (6,6 Zoll)

256 GB für 1.199 Euro

512 GB für 1.319 Euro

Galaxy S23 (6,8 Zoll)

256 GB für 1.399 Euro

512 GB für 1.579 Euro

1 TB für 1.819 Euro

Alle Varianten können ab sofort bestellt werden und werden ab dem 17. Februar ausgeliefert. Wer sein Smartphone vor diesem Datum bestellt, kann sich über mehrere Vorbesteller-Boni freuen. So bekommen alle Vorbesteller den doppelten Speicher ohne Aufpreis. Entscheidest du dich beispielsweise für das Galaxy S23 mit 128 Gigabyte, bekommst du stattdessen die 256 Gigabyte Version geliefert.

Darüber hinaus gibt es beim Eintausch des alten Smartphones zusätzliche 150 Euro zum errechneten Wert des Altgerätes dazu.