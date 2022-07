Smartphone-Prozessoren: Diese Unterschiede bei SoCs musst du kennen

Sie sind das Herzstück eines jeden Smartphones: sogenannte Ein-Chip-Systeme. Im Englischen als System-on-a-Chip (SoC) bezeichnet, gehören unter anderem Prozessor (CPU), Grafikeinheit (GPU), Audiochip und Schnittstellen zu einem SoC. All diese Bausteine sind auf einer Platine zusammengefasst. Und auch das LTE- oder 5G-Modem für Ausflüge in das mobile Internet ist Teil eines SoC.

Bekannte SoC-Anbieter auf dem Smartphonemarkt sind neben Qualcomm und MediaTek unter anderem Unisoc, aber auch Samsung und Apple. Früher war hierzulande auch HiSilicon als Partner von Huawei eine echte Größe. Durch den Handelsstreit zwischen den USA und China ist die SoC-Produktion dieses Unternehmens aber drastisch eingebrochen. Für den europäischen Markt spielt HiSilicon deswegen gegenwärtig kaum noch eine Rolle.

Qualcomm und MediaTek kämpfen um Marktführerschaft

Blickt man auf die reine Stückzahl der ausgelieferten Ein-Chip-Systeme, kämpfen Qualcomm (USA) und MediaTek (China) jedes Quartal neu um die Marktführerschaft. Im ersten Quartal 2022 lieferte nach Berechnungen der Marktforscher von CounterPoint aber nicht etwa Qualcomm die meisten Chipsätze aus, sondern MediaTek. Der Marktanteil der Chinesen lag demnach bei 38 Prozent, während Qualcomm nur auf 30 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen folgten Apple (15 Prozent), Unisoc (11 Prozent), Samsung (5 Prozent) und HiSilicon (1 Prozent).

Beim Umsatz, der mit dem Verkauf von Smartphone-SoCs erwirtschaftet wird, sieht die Gemengelage anders aus. Dann grüßt nämlich Qualcomm von der Spitze – mit einem Marktanteil von beachtlichen 44 Prozent. Apple kommt auf 26 Prozent, MediaTak hingegen nur auf 19 Prozent. Die Marge, die MediaTek mit seinen Ein-Chip-Systemen generieren kann, ist trotz der vielen Verkäufe also sehr gering. Samsung kommt am Weltmarkt mit SoC-Verkäufen auf einen Umsatz-Marktanteil von 7 Prozent, Unisoc auf 3 Prozent und HiSilicon auf 1 Prozent.

Wer ist eigentlich TSMC?

Wichtig auch: Die Produktion der meisten Chips findet bei fast keiner der oben genannten Firmen direkt statt. Vielmehr lassen Qualcomm und Co die meisten Halbleiter bei Auftragsfertigern produzieren. Und der mit Abstand größte Auftragsfertiger ist TSMC aus Taiwan. Im ersten Halbjahr 2022 erreichte das Unternehmen laut Berechnungen der Marktforscher von Trendforce einen Marktanteil von fast 54 Prozent.

Erst mit weitem Abstand folgt Samsung. Der koreanische Weltkonzern kam im ersten Quartal 2022 auf einen Marktanteil von rund 16 Prozent. Damit ist Samsung unter den großen Auftragsfertigern die einzige Marke, die im Westen wirklich bekannt ist. Unternehmen wie UMC, SMIC oder PSMC sind hierzulande hingegen ein unbeschriebenes Blatt.

Smartphone-SoC von Qualcomm im Überblick

Wenn es um SoC aus dem Hause Qualcomm geht, führt an einem Namen praktisch kein Weg vorbei: Snapdragon. Schon seit 2007 produziert der US-Hersteller unter diesem Markennamen Smartphone-Chipsätze auf Basis der Arm-Architektur. Die nachfolgenden Tabellen geben dir einen Überblick zu den aktuellen Smartphone-SoCs von Qualcomm der vergangenen Jahre.

Die Snapdragon 8 Serie gilt als die Top-Serie unter den aktuellen Smartphone-SoCs.

Qualcomm Snapdragon 7 Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 8 2 4 x 2,4 GHz (Cortex A710)

4 x 1,8 GHz (Cortex A510) 4 nm Mai 2022 Qualcomm Snapdragon 780G 5G 8 3 1 x 2,4 GHz (Cortex A78)

3 x 2,2 GHz (Cortex A78)

4 x 1,9 GHz (Cortex A55) 5 nm März 2021 Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G 8 3 1 x 2,5 GHz (Cortex A78)

3 x 2,2 GHz (Cortex A78)

4 x 1,9 GHz (Cortex A55) 6 nm Oktober 2021 Qualcomm Snapdragon 778G 5G 8 2 4 x 2,4 GHz (Cortex A78)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55) 6 nm Mai 2021 Qualcomm Snapdragon 768G 5G 8 3 1 x 2,8 GHz (Cortex A76)

1 x 2,4 GHz (Cortex A76)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 7 nm Mai 2020 Qualcomm Snapdragon 765G 5G 8 3 1 x 2,4 GHz (Cortex A76)

1 x 2,2 GHz (Cortex A76)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 7 nm Dezember 2019 Qualcomm Snapdragon 765 5G 8 3 1 x 2,3 GHz (Cortex A76)

1 x 2,2 GHz (Cortex A76)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 7 nm Dezember 2019 Qualcomm Snapdragon 750G 5G 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A77)

6 x 1,8 GHZ (Cortex A55) 8 nm September 2020

Qualcomm Snapdragon 4 Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Qualcomm Snapdragon 480+ 5G 8 2 4 x 2,2 GHz (Cortex A76)

4 x 1,8 GHZ (Cortex A55) 8 nm Oktober 2021 Qualcomm Snapdragon 480 5G 8 2 4 x 2 GHz (Cortex A76)

4 x 1,8 GHZ (Cortex A55) 8 nm Januar 2021 Qualcomm Snapdragon 460 8 2 4 x 1,8 GHz (Cortex A73)

4 x 1,8 GHz (Cortex A53) 14 nm Januar 2020 Qualcomm Snapdragon 450 8 1 1 x 2,85 GHz (Cortex X1)

3 x 2,4 GHz (Cortex A78)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55) 14 nm Juni 2017 Qualcomm Snapdragon 439 8 1 1 x 3,2 GHz (Cortex A77)

3 x 2,4 GHz (Cortex A77)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm Juni 2018

Qualcomm 2 Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Qualcomm 215 4 1 4 x 1,3 GHz (Cortex A53) 28 nm Juli 2019 Qualcomm 205 2 1 2 x 1,1 GHz (Cortex A7) 28 nm März 2017

Smartphone-SoCs von MediaTek im Vergleich

Insbesondere aufstrebende Smartphone-Marken aus Asien setzen allein schon aufgrund der geografischen Nähe auf die Chipsätze von MediaTek. Und das speziell in der stark nachgefragten Einsteiger- und Mittelklasse. Aber auch Samsung setzt zum Teil auf SoCs aus dem Hause MediaTek. Die Dimensity-Familie steht dabei für Chips mit 5G-Unterstützung, während die Helio-G-Familie primär in Smartphones zum Einsatz kommt, die für mobiles Gaming in Frage kommen. Kaum noch eine Rolle spielt hingegen die Helio-P-Reihe.

MediaTek Dimensity Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellugsprozess Vorstellung MediaTek Dimensity 9000+ 8 3 1 x 3,2 GHz (X2)

3 x 2,85 GHz (A710)

4 x 1,8 GHz (A510) 4 nm Juni 2022 MediaTek Dimensity 9000 8 3 1 x 3,05 GHz (Cortex X2)

3 x 2,85 GHz (Cortex A710)

4 x 1,8 GHz (Cortex A510) 4 nm Dezember 2021 MediaTek Dimensity 8100 8 2 4 x 2,85 GHz (Cortex A78)

4 x 2,0 GHz (Cortex A55) 5 nm März 2022 MediaTek Dimensity 8000 8 2 4 x 2,75 GHz (Cortex A78)

4 x 2,0 GHz (Cortex A55) 5 nm März 2022 MediaTek Dimensity 1300 8 3 1 x 3 GHz (Cortex A78)

3 x 2,6 GHz (Cortex A78)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm April 2022 MediaTek Dimensity 1200 8 3 1 x 3 GHz (Cortex A77)

3 x 2,6 GHz (Cortex A77)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm Januar 2021 MediaTek Dimensity 1100 8 2 4 x 2,6 GHz (Cortex A78)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm Januar 2021 MediaTek Dimensity 1050 8 2 2 x 2,5 GHz (Cortex A78)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm Mai 2022 MediaTek Dimensity 1000 8 2 4 x 2,6 GHz (Cortex A77)

4 x 2,0 GHz (Cortex A55) 7 nm November 2019 MediaTek Dimensity 930 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A78)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm Mai 2022 MediaTek Dimensity 920 8 2 2 x 2,5 GHz (A78)

6 x 2 GHz (A55) 6 nm August 2021 MediaTek Dimensity 900 8 2 2 x 2,4 GHz (Cortex A78)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm Mai 2020 MediaTek Dimensity 820 8 2 4 x 2,6 GHz (Cortex A76)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm Mai 2020 MediaTek Dimensity 810 8 2 4 x 2,4 GHz (Cortex A76)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 6 nm August 2021 MediaTek Dimensity 800U 8 2 2 x 2,4 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm Mai 2020 MediaTek Dimensity 800 8 2 4 x 2 GHz (Cortex A76)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm Mai 2020 MediaTek Dimensity 720 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm Juli 2020 MediaTek Dimensity 700 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm März 2021

MediaTek Helio G Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung MediaTek Helio G99 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz Cortex A55) 6 nm Juni 2022 MediaTek Helio G96 8 2 2 x 2,05 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz Cortex A55) 12 nm Juli 2021 MediaTek Helio G95 8 2 2 x 2,05 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm August 2019 MediaTek Helio G90 8 2 2 x 2,05 GHz (Cortex A76)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm August 2019 MediaTek Helio G88 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz Cortex A55) 12 nm Juli 2021 MediaTek Helio G85 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm Mai 2020 MediaTek Helio G80 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm April 2019 MediaTek Helio G70 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 1,7 GHz (Cortex A55) 12 nm Februar 2020 MediaTek Helio G37 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A53)

4 x 1,8 GHz (Cortex A53) 12 nm Juni 2020 MediaTek Helio G35 8 1 8 x 2,3 GHz (Cortex A53) 12 nm Juni 2020 MediaTek Helio G25 8 1 8 x 2 GHz (Cortex A53) 12 nm Juni 2020

MediaTek Helio P Series Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung MediaTek Helio P95 8 2 4 x 2,2 GHz (Cortex A75)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm Februar 2020 MediaTek Helio P90 8 2 4 x 2,2 GHz (Cortex A75)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm Dezember 2018 MediaTek Helio P70 8 2 4 x 2,1 GHz (Cortex A73)

4 x 2,1 GHz (Cortex A53) 12 nm Oktober 2018 MediaTek Helio P65 8 2 4 x 2 GHz (Cortex A75)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm Juli 2019 MediaTek Helio P60 8 2 4 x 2 GHz (Cortex A73)

4 x 2 GHz (Cortex A53) 12 nm Januar 2018 MediaTek Helio P35 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A53)

4 x 1,8 GHz (Cortex A53) 16 nm Dezember 2018 MediaTek Helio P30 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A53)

4 x 1,6 GHz (Cortex A53) 16 nm August 2017 MediaTek Helio P25 8 2 4 x 2,6 GHz (Cortex A53)

4 x 1,6 GHz (Cortex A53) 16 nm August 2017 MediaTek Helio P22 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A53)

4 x 1,6 GHz (Cortex A53) 12 nm Mai 2018

Smartphone SoCs von Apple in der Übersicht

Im jährlichen Rhythmus gibt es unter normalen Umständen auch einen neuen Smartphone-Prozessor von Apple zu sehen. Nämlich immer genau dann, wenn im Herbst eine neue iPhone-Generation das Licht der Welt erblickt. Aktuelle iPhones basieren auf der Bionic-Familie, die von Apple in Eigenregie entwickelt wird. Alle aktuellen Apple-Chipsätze basieren auf einer Hexa-Core-Technologie, sind also mit sechs CPU-Kernen ausgestattet.

System-on-a-Chip (SoC) von Apple Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Apple A15 Bionic 6 2 2 x 3,24 GHz

4 x 2,02 GHz 5 nm September 2021 Apple A14 Bionic 6 2 2 x 2,99 GHz

4 x 1,82 GHz 5 nm September 2020 Apple A13 Bionic 6 2 2 x 2,66 GHz

4 x 1,73 GHz 7 nm September 2019 Apple A12 Bionic 6 2 2 x 2,49 GHz

4 x 1,59 GHz 7 nm September 2018

Smartphone SoCs von Samsung in der Übersicht

Samsung geht im Vergleich zu Apple einen etwas anderen Weg. Während Apple seine Prozessoren von Auftragsfertigern bauen lässt, setzt Samsung auch darauf, SoCs der Marke Exynos in Eigenregie zu produzieren. Die Folge: Es gibt Samsung-Smartphones, die mit Qualcomm-SoCs in den Handel kommen, aber auch solche, die auf MediaTek-Chips basieren. Noch andere Handys sind mit einem Ein-Chip-System aus der Exynos-Familie bestückt. In der Vergangenheit hat Samsung auch ansonsten baugleiche Smartphones mit unterschiedlichen SoCs angeboten. Etwa das Samsung Galaxy S20.

System-on-a-Chip (SoC) von Samsung Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Samsung Exynos 2200 8 3 1 x 2,8 GHz (Cortex A710)

3 x 2,5 GHz (Cortex A710)

4 x 1,8 GHz (Cortex A510) 4 nm Januar 2022 Samsung Exynos 2100 8 3 1 x 2,9 GHz (Cortex X1)

3 x 2,8 GHz (Cortex A78)

4 x 2,2 GHz (Cortex A55) 5 nm Januar 2021 Samsung Exynos 1280 8 2 2 x 2,4 GHz (Cortex A78)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 5 nm März 2022 Samsung Exynos 1080 8 3 1 x 2,8 GHz (Cortex A78)

3 x 2,6 GHz (Cortex A78)

4 x 2 GHz (Cortex A55) 5 nm November 2020 Samsung Exynos 990 8 3 2 x 2,73 GHz (Cortex A76)

2 x 2,5 GHz (Cortex A76)

2 x 2 GHz (Cortex A55) 7 nm Oktober 2019 Samsung Exynos 980 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A77)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 8 nm September 2019 Samsung Exynos 880 8 1 2 x 2 GHz (Cortex A77)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 8 nm Mai 2020 Samsung Exynos 850 8 2 8 x 2 GHz (Cortex A55) 8 nm Oktober 2019 Samsung Exynos 9825 8 3 2 x 2,7 GHz (Samsung Custom)

2 x 2,4 GHz (Cortex A75)

4 x 1,9 GHz (Cortex A55) 7 nm Februar 2019 Samsung Exynos 9820 8 3 2 x 2,7 GHz (Samsung Custom)

2 x 2,3 GHz (Cortex A75)

4 x 1,9 GHz (Cortex A55) 8 nm Februar 2019 Samsung Exynos 9611 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A73)

4 x 1,7 GHz (Cortex A53) 10 nm November 2019 Samsung Exynos 9610 8 2 4 x 2,3 GHz (Cortex A73)

4 x 1,7 GHz (Cortex A53) 10 nm April 2019 Samsung Exynos 9609 8 2 4 x 2,2 GHz (Cortex A73)

4 x 1,6 GHz (Cortex A53) 10 nm April 2019 Samsung Exynos 7904 8 2 2 x 1,8 GHz (Cortex A73)

6 x 1,6 GHz (Cortex A53) 14 nm Januar 2019 Samsung Exynos 7884 8 2 2 x 1,6 GHz (Cortex A73)

6 x 1,35 GHz (Cortex A53) 14 nm Januar 2018 Samsung Exynos 9810 8 2 4 x 2,9 GHz (Samsung Custom)

4 x 1,9 GHz (Cortex A55) 10 nm Januar 2018 Samsung Exynos 7885 8 2 2 x 2,2 GHz (Cortex A73)

6 x 1,6 GHz (Cortex A53) 14 nm Januar 2018 Samsung Exynos 7872 6 2 2 x 2 GHz (Cortex A73)

4 x 1,6 GHz (Cortex A53) 14 nm Januar 2018

Eines der aktuell stärksten SoCs von Samsung: Exynos 2200.

Smartphone SoCs von Unisoc in der Übersicht

Und dann wäre da noch Unisoc, früher bekannt unter dem Namen Spreadtrum. Zu Hause in China ist dieser Anbieter von Smartphone-Chips gegenwärtig vornehmlich in der Klasse von Einsteiger-Smartphones immer häufiger anzutreffen. Der Marktanteil ist wie oben bereits erwähnt noch recht klein, wächst aber stetig. Inzwischen gehören auch 5G-fähige Chips zum Angebot von Unisoc, in diesem Segment vertrauen die meisten hierzulande aktiven Hersteller aber eher auf Produkte bekannterer SoC-Entwickler.

System-on-a-Chip (SoC) von Unisoc Name Kerne Cluster Taktung Herstellungsprozess Vorstellung Unisoc Tangula T770 8 3 1 x 2,5 GHz (Cortex A76)

3 x 2,2 GHz (Cortex A76)

4 x 2,0 GHz (Cortex A55) 6 nm April 2021 Unisoc Tangula T760 8 2 4 x 2,2 GHz (Cortex A76)

4 x 2,0 GHz (Cortex A55) 6 nm Januar 2020 Unisoc Tangula T740 8 2 4 x 1,8 GHz (Cortex A75)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm Januar 2020 Unisoc Tiger T710 8 2 4 x 1,8 GHz (Cortex A75)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm Februar 2020 Unisoc Tiger T618 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 2 GHz (Cortex A55) 12 nm November 2019 Unisoc Tiger T616 8 2 2 x 2 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm November 2019 Unisoc Tiger T612 8 2 2 x 1,8 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm November 2019 Unisoc Tiger T610 8 2 2 x 1,8 GHz (Cortex A75)

6 x 1,8 GHz (Cortex A55) 12 nm Juni 2019 Unisoc Tiger T606 8 2 "2 x 1,6 GHz (Cortex A75)

6 x 1,6 GHz (Cortex A55) 12 nm November 2019 Unisoc SC9863A 8 2 4 x 1,6 GHz (Cortex Cortex A55)

6 x 1,2 GHz (Cortex A55) 28 Nm November 2018

Übrigens: Auch Google ist unter die Anbieter eigener SoC für seine Pixel-Smartphones gegangen. Das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro sind mit dem Google Tensor SoC ausgestattet, der im 5 nm-Verfahren produziert wird. Zu zwei leistungsstarken Cortex X1-Kernen mit bis zu 2,8 GHz Taktrate gesellen sich zwei weitere Cortex A76 mit jeweils 2,25 GHz. Grundlegende Prozessoren übernehmen vier Cortex-A55-Kerne mit bis zu 1,8 GHz. Wir werden diesen Artikel natürlich ausführlich ergänzen, sollte sich Google entscheiden, weitere SoC auf den Markt zu bringen.