Wegweisend: Diese neue Hardware vernetzt uns in Zukunft

Zugegeben: Es ist ein etwas trockenes Thema, wenn es darum geht, dass neue Smartphone-Prozessoren das Licht der Welt erblicken. Trotzdem möchten wir dich an dieser Stelle über zwei neue System-on-a-Chip (SoC) informieren, die jetzt Qualcomm neu vorgestellt hat. Denn des handelt sich um Chipsätze, die in den kommenden Monaten in zahlreichen Handy-Flaggschiffen etablierter Hersteller und in neuen Smartphones der oberen Mittelklasse zum Einsatz kommen werden. Es handelt sich also um Hardware, die potenziell auch du in Zukunft nutzen wirst.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Neuer Smartphone-Top-Prozessor

Schon Ende 2021 hat Qualcomm den Snapdragon 8 Gen 1 präsentiert. Dabei handelt es sich um den aktuell schnellsten Prozessor für Premium-Smartphones. Und genau der bekommt mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 jetzt ein Upgrade. Der Hersteller verspricht unter anderem eine um 10 Prozent gesteigerte Geschwindigkeit. Im Detail sieht das in drei Bereiche aufgeteilte CPU-Cluster neben einem Cortex-X2-Kern noch drei Cortex-A710- sowie vier Cortex-A510-Kerne vor. Eine konkrete Geschwindigkeitsangabe machte Qualcomm bisher aber nur für den X2-Kern des Snapdragon 8+ Gen 1. Er taktet mit bis zu 3,2 GHz. Zum Vergleich: Beim Snapdragon 8 Gen 1 sind es in der Spitze nur bis zu 3 GHz.

Ferner verspricht Qualcomm auch bei der Grafikeinheit (Adreno GPU) eine um zehn Prozent gesteigerte Taktfrequenz. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass es dem Hersteller nach eigenen Angaben gelungen ist, den Stromverbrauch gegenüber dem Vorgänger zu reduzieren. Im Schnitt spricht Qualcomm von einer um 15 Prozent besseren Energiebilanz des SoC. Weitere wichtige Änderung: Zwar wird der Snapdragon 8+ Gen 1 weiter im 4-Nm-Verfahren produziert, allerdings nicht mehr von Samsung, sondern von TSMC.

Bei den restlichen Parametern hat es im Vergleich mit dem Snapdragon 8 Gen 1 kaum relevante Veränderungen gegeben. Es kommt also etwa das Snapdragon X65 5G-Modem zum Einsatz, es steht neben Bluetooth 5.3 auch WiFi 6 zur Verfügung und natürlich dürfen auch eine 8K-Unterstützung bei Videos und bis zu 200 Megapixel Foto-Auflösung nicht fehlen.

Hinsichtlich der unterstützten Handy-Displays werden vom Snapdragon 8+ Gen 1 nicht nur 4K-Panels mit bis zu 60 Hz Bildwiederholfrequenz unterstützt, sondern bei QHD+-Panels sogar bis zu 144 Hz. Erste Endgeräte mit dem neuen Prozessor sollen im Laufe des dritten Quartals 2022 in den Handel kommen. Unter anderem von Xiaomi, OnePlus, Asus und Oppo.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Für die obere Mittelklasse

Für Smartphones der oberen Mittelklasse hat Qualcomm zusätzlich den Snapdragon 7 Gen 1 präsentiert. Als Nachfolger des Snapdragon 780G 5G bleibt es in der Spitze bei bis zu 2,4 GHz CPU-Geschwindigkeit. Noch unklar ist aber, wie sich die einzelnen Cluster des Prozessors aufteilen. Sicher ist, dass der neue 7er aus der Snapdragon-Familie vorwiegend auf das mobile Gaming optimiert ist und bei verbauten Kameras ebenfalls eine Auflösung von bis zu 200 Megapixel unterstützt.

Beim 5G-Modem hat sich Qualcomm für das Snapdragon X62 entschieden – mit bis zu 4,4 Gbit/s im Downstream. WiFi 6, Bluetooth 5.3, eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz (FHD+) respektive 60 Hz (QHD+) sind beim Snapdragon 7 Gen 1 ebenfalls an Bord. Die Fertigung übernimmt in diesem Fall aber nicht TSMC, sondern Samsung. Videos in 8K-Qualität aufzunehmen, ist mit diesem SoC nicht möglich, 4K-Unterstützung ist im Videomodus aber gegeben.

Zu den ersten Herstellern, die Smartphones auf Basis des neuen SoC anbieten wollen, sollen unter anderem Honor, Oppo und Xiaomi gehören. Aber auch Motorola, OnePlus, Oppo, Realme und Vivo gehören zu jenen Kunden, die bei Qualcomm zumindest die Absicht erklärt haben, den Snapdragon 7 Gen 1 für künftige Handys einkaufen zu wollen. Noch im Laufe des zweiten Quartals 2022, also bereits bis Ende Juni, sollen erste Smartphones auf Basis des Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 erhältlich sein.

Neues Referenzdesign für AR-Brillen

Angekündigt hat Qualcomm außerdem ein neues Referenzdesign für AR-Brillen, das Schluss macht mit einem klobigen Äußeren, das wir alle von VR-Brillen kennen. Dabei kommt nicht nur eine neue Snapdragon XR2 Plattform zum Einsatz. Vielmehr greift die Brille ergänzend per WLAN zum Beispiel auch auf ein Smartphone zu, um anspruchsvolle Renderaufgaben an die externe Hardware auszulagern. Beim Vorgänger auf Basis der XR1 Plattform war noch die Nutzung eines störenden Kabels für die Verbindung zum Smartphone notwendig.

So stellt sich Qualcomm neue, moderne AR-Brillen vor.

Die sogenannten Wireless AR Smart Viewer hat Qualcomm zusammen mit Goertek entwickelt. Die AR Brille soll auch ein Beispiel dafür sein, wie zukünftig ein Zugang zum Metaverse erfolgen könnte. Qualcomm und Goertek setzen bei der neuen AR-Brille auf zwei Micro-OLED-Displaypanels mit Full-HD-Auflösung. Die Bildwiederholfrequenz soll bei 90 Hz liegen. Zwei Monochrom-Kameras und eine RGB-Kamera ermöglichen Kopf-Tracking mit sechs Freiheitsgraden (6DoF) und Hand-Tracking mit Gestenerkennung.

Angaben dazu, wann es erste Produkte im Handel geben könnte, die das Referenz-Design der Wireless AR Smart Viewer aufgreifen, machte Qualcomm bisher noch nicht.