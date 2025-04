Drucker? Ja, die gibt's auch 2025 noch – zum Beispiel dieses Multitalent von HP

Drucker sind ein Phänomen. In jüngerer Vergangenheit galten sie mehr oder weniger als auf dem Weg zum Aussterben. Im größeren Bild haben sie sich zu echten Internet-Memes entwickelt, die ob ihrer scheinbaren technischen Anfälligkeit die Menschheit feindselig ins Visier genommen hätten. Alles mit Augenzwinkern, weil sie – analog zum Kaffeevollautomaten, der ständig nach frischen Bohnen schreit – nie so zu funktionieren scheinen, wie sie sollen. Und wenn doch, sind Tinte oder Toner alle oder es gibt einen Papierstau.

Drucker sind auch 2025 noch ein Ding

Genug des Schwelgens in Verschwörungstheorien der Vergangenheit. Drucker sind 2025 auf der absoluten Höhe der Zeit. Längst sind die Modelle Plug-and-Play-fähig nutzbar. Fehler werden sicher und frühzeitig erkannt und dank Features wie HP Instant Ink sind all die Lästigkeiten, die den Druckern im Klischee anhängen, so gut wie passé.

Einer der Top-Hersteller auf dem Markt für Privatanwender und kleinere Betriebe ist nach wie vor eben HP. Die Marke hat das Thema Drucken mit Programmen wie HP+ (cloudbasiertes Drucken & längere Herstellergarantie; keine Kosten) und Instant Ink (automatischer Lieferservice von Tinte und Verbrauchsmaterial; mtl. kündbare Servicetarife) auf den Stand der Zeit gehievt. Wer Geld einsparen möchte und nicht an den Patronenkauf denken will, für den kann sich solch ein Tintenlieferservice rund um den Drucker lohnen (das ist mit einem Preis ab 1,49 Euro regulär auch weit entfernt von Abokosten für Streaming-Dienste). Wer hier keinen Bedarf hat, der kann den Drucker natürlich aber auch einfach so benutzen. Es gibt keinen Zwang.

Das ist der HP OfficeJet Pro 9132e

Moderne Geräte sind echte Multifunktionstalente. Sie drucken nicht mehr per Kabel, sondern übers Netz und von jedem Gerät aus – auch vom Smartphone. Dass ein Drucker immer einen Laptop oder sogar einen Stand-PC benötigt, gehört also auch ins Reich der Fabeln.

Während Drucker im privaten Bereich wirklich eher auf dem Rückzug sind, sind sie im Büro-Umfeld und für kleine wie mittlere Betriebe, die nicht gleich einen riesigen Kopierer rumstehen haben wollen, immer noch gefragt. Ein Gerät, das hier perfekt passt, ist etwa der HP OfficeJet Pro 9132e (bei Amazon ansehen). Der Name schreit schon nach Büro.

Wir reden von einem All-in-One-System, also einem Gerät, das Drucken, Scannen und Kopieren (inklusive Einzug) sowie sogar noch Faxe verschicken kann. Wenn deine letzten Berührungen mit dem Thema Drucken ein paar Jahre zurückliegen, werden dir etwa Features wie Duplex oder Airprint fast gar nichts sagen. Das sind die wichtigsten Features des HP-Multitalents fürs Büro:

4-in-1 Multifunktionsgerät: Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem kompakten Gerät.

Hohe Druckgeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Minute (Schwarzweiß) und 20 Seiten/Minute (Farbe).

Sehr gute Druckqualität: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Schwarzweiß), bis zu 4.800 x 1.200 dpi (Farbe, optimiert).

Automatischer Duplexdruck: Beidseitiges Drucken ohne manuelles Wenden des Papiers.

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): Für bis zu 35 Blatt, auch Duplex-Scans in einem Durchlauf möglich.

Große Papierkapazität: Zwei Papierkassetten mit insgesamt 500 Blatt.

Moderne Konnektivität: USB, LAN, WLAN, Apple AirPrint, Mopria und Cloud-Scan-to-Funktionen.

Großes, intuitives Touchdisplay: 4,3 Zoll (10,9 cm) Farb-Touchscreen zur einfachen Bedienung.

HP InstantInk-fähig: Automatischer Tintenlieferservice mit optionalem Abo mit drei Probemonaten.

Für hohe Druckvolumen geeignet: Empfohlenes monatliches Druckvolumen bis zu 2.000 Seiten, maximal bis zu 30.000 Seiten.

Vor allem für kleine und mittelgroße Betriebe ein echter Tipp: Der HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One-Multifunktionsdrucker.

Kurzum: Der HP OfficeJet Pro 9132e lohnt sich für Privatanwender, die noch richtig Verwendung fürs Drucken und Kopieren haben. Empfehlenswert ist er übrigens auch für klassische Büros, in denen bis vor ein paar Jahren noch mit großen Kopierern hantiert wurde, wo aber das Volumen stetig zurückgeht. Hier sind Geräte wie der OfficeJet Pro perfekt. Denn sie ersetzen den Zweck des Großkopierers, sind aber deutlich flexibler und vor allem viel günstiger, denn …

Starker Rabatt: Bei Amazon ist der OfficeJet Pro gerade im Angebot

Bei Amazon bekommst du den OfficeJet Pro 9132e von HP gerade zum Vorzugspreis. Mit einem Rabatt von 24 Prozent landest du hier bei nur noch 235 Euro für den produktiven Office-Drucker als All-in-One-System inklusive 3 Probemonaten Instant Ink.

→ Jetzt bestellen

HP: Cashback-Aktion ruft zum Drucker-Kauf bis Ende April

Tipp am Rande: Wer bis Ende April (Stichtag: 30.4.2025) einen Drucker von HP kauft, kann neben Rabatten auf Produkte auch noch ein Cashback vom Hersteller absahnen.

Wer sein Produkt bei der HP-Promo-Aktion registriert, erhält beim verifizierten Kauf im Zeitraum bis 30. April eine Rückerstattung von 20, 30, 40 oder 50 Euro – je nach gekauftem Gerät. Der hier vorgestellte OfficeJet Pro ist jedoch leider nicht teilnahmeberechtigt. Möglich ist der Cashback-Vorteil aber etwa für die Modelle Smart Tank Plus 570 3-in-1 (20 Euro Cashback) oder Smart Tank 7605 4-in-1, für den es sogar das Maximum von 50 Euro Rückerstattung gibt.