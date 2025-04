Diese Vodafone-Tarife haben auch Datenvolumen für weltweite Nutzung - zum Beispiel mit dem Galaxy S25 Ultra

Einheitliches und kostenloses EU-Roaming ist zwar noch nicht mal seit 10 Jahren eingeführt, fühlt sich aber auf Reisen so an, als sei es schon immer dagewesen. Umso größer die Umstellung, wenn es mal in die Ferne (oder auch nur mal eben in die Schweiz) geht. Da muss dann ein teurer Roaming-Pass oder gar eine Reise-SIM herhalten. Bei Vodafone gibt es aber ein paar Tarife, da ist jeden Monat sogar Weltweit-Datenvolumen mit dabei.

In diesen Tarifen hast du Internet in den USA und in Asien

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Tarife sind leider nicht für alle buchbar. Die Verträge, bei denen es monatliches Datenvolumen fürs Ausland über die EU hinaus gibt, sind nämlich die Verträge der Business-Prime-Serie. Und da steckt’s schon drin – die sind nur für Geschäftskunden buchbar. Vodafone macht hier zwar keinen Unterschied ob es ein Ein-Mann/Frau-Betrieb oder ein Großkonzern ist – aber der Business-Kontext muss vorhanden sein.

Wer diese Voraussetzung erfüllt, kann dafür dann aber eben richtig stark ausgerüstete Verträge nutzen – von 20 GB bis Unlimited reicht die Inland-Nutzung – und hat eben noch ein paar Vorteile obendrauf.

Im kleinsten S-Tarif ist das Weltweit-Datenvolumen mit 1 GB bemessen, im M sind’s 2, der L hat 3 und der Unlimited-Tarif 5 GB. Wichtig zu wissen ist, dass dieses Datenvolumen zwar in jedem Monat neu zur Verfügung steht, aber immer nur für einen Zeitraum von 48 Stunden. Es ist also wirklich nur als Dienstreisen-Polster gedacht, damit Businessreisende sich beim kurzfristigen Trip nicht umstellen müssen, keine Vor-Ort-SIM kaufen und trotzdem wie gewohnt mit ihrem Handy agieren können.

Business-Extra: Schweiz-Roaming ohnehin dabei

Übrigens: Die Schweiz ist als Nicht-EU-Mitglied bei Vodafone eigentlich (und im Privatkundensegment) vom EU-Roaming ausgenommen. Bei Business-Tarifen ist das aber anders: Hier surfst du bei Vodafone auch in der Schweiz und in anderen „EU-Roaming-Ausnahme-Ländern“ wie zu Hause. Vodafone nennt das „360° Europa-Flat“.

Angebots-Tipp: Galaxy S25 Ultra im Vodafone Business Prime L

Derzeit laufen ein paar Aktionen parallel, bei denen potenzielle Business-Kunden sogar ordentlich sparen können. So fällt bei den meisten Tarifen kein Anschlusspreis an und – das ist teilweise richtig wertvoll – es gibt für 12 der 24 Vertragsmonate einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf den Tarifpreis.

Im Falle des neuen Ultimativ-Smartphone von Samsung, dem Galaxy S25 Ultra, bedeutet das:

Im Vertrag Business Prime L zahlst du im ersten Jahr 49,50 Euro pro Monat – davon 25 Euro für das Smartphone und 24,50 Euro für den Tarif mit seinen 200 GB Datenvolumen (+ 3 GB weltweit) pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt und für das Handy fallen noch einmalig 84 Cent Gerätekosten an.

Ab dem 13. Monat kostet der Vertrag dann 74 Euro pro Monat – da dann der 50%-Vorteil ausläuft.

Insgesamt reden wir hier also über Kosten in Höhe von 1.482,84 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit. Da das S25 Ultra (256 GB) ohne Tarif und exklusive Mehrwertsteuer (wichtig für den Business-Kontext) bei Amazon gerade 1.133,61 Euro kostet, ist der fette Tarif quergerechnet für 14,55 Euro monatlich mit dabei. Regulär kostet er solo 49 Euro. Damit wird aus dem produktivsten Android-Smartphone auf dem Markt mit dem produktiven Business-Tarif ein echtes Match.

Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

Weitere Business-Vorteile bei Vodafone

Neben dem Weltweit-Datenvolumen haben Business-Kunden bei Vodafone auch noch weitere Vorteile – so etwa eine spezielle Support-Hotline, in der weit weniger los ist als auf der für Privatkunden.

Außerdem greift das berühmte GigaDepot auch bei den Geschäftskundentarifen. Das ist ein Versprechen seitens Vodafone, dass ungenutztes Datenvolumen aus einem Monat in den Folgemonat übernommen wird und dort dann zuerst verbraucht wird. Wer also von den 200 GB im L-Tarif in einem Monat nur 100 braucht, hat im Folgemonat 300. Und auch dann wird zuerst das „alte“ Volumen angetastet, sodass man im darauffolgenden Monat dann je nachdem sogar ein Depot des kompletten alten Monats nutzen kann und dann teilweise sogar mit 400 GB dasteht. Im Businessbereich ist das GigaDepot dabei dann nicht – wie bei den Privattarifen – auf ein maximal doppeltes Datenvolumen begrenzt, sondern lässt sich auf ein dreifaches „ansparen“. Mit Weitsicht und Geschick, kannst du dir so für intensive Phasen ein Datenvolumen von 600 GB für einen Monat zusammenstellen.

Und dann gibt es noch das Feature „OneNumber“. Hier haben Business-Kunden mit einem Zugang (also einer Nummer) die Möglichkeit, auf mehreren Geräten online zu gehen. Also neben dem Smartphone auch noch im Laptop, der Smartwatch oder im Tablet – ohne, dass es dafür eine neue SIM braucht. Das macht die Tarife nochmal produktiver. Im Beispiel mit dem L-Tarif sind 3 „OneNumber“ dabei.