15 neue Modelle: Auto-Weltmarktführer greift an

Das Angebot an batterie-elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ist bei Toyota, der weltweit größten Autohersteller, begrenzt. Derzeit werden lediglich fünf E-Autos angeboten, auf dem deutschen Markt stehen neben dem bZ4X, der auch als Subaru Solterra angeboten wird, lediglich die Varianten der Proace-Transporter mit einem E-Antrieb zur Verfügung. Das zeigt sich auch bei den Verkäufen.

Selbst der Hilux wird elektrisch

Mit 140.000 verkauften batterie-elektrisch angetriebenen PKW lieferten die Japaner im vergangenen Jahr nicht mal ein Zehntel dessen aus, was die Vorreiter in dem Segment, BYD und Tesla absetzen konnten. Im Vergleich zum vorangegangen Jahr bedeutete das allerdings einen Zuwachs von 34 Prozent.

Nun bläst Toyota zur Aufholjagd. Allem Anschein nach plant der japanische Hersteller eine regelrechte E-Auto-Offensive wie Nikkei berichtet. Demnach soll das Angebot an dieser Stelle bis 2027 auf weltweit 15 Modelle ausgebaut werden. Dabei setzt Toyota sogar auf die Elektrifizierung in einem Segment, in dem es diese Antriebsform bisher schwer hatte, bei Pickups.

Künftig soll auch der Toyota Hilux, der mit seiner Geländegängigkeit aktuell auch die Basis des Rennwagens für die Rallye Paris-Dakar stellt, in den Produktionsstätten in Argentinien und Thailand mit E-Motoren bestückt werden. Bisher konnte sich der Antrieb bei dieser Fahrzeuggattung jedoch nicht durchsetzen.

Der Cybertruck des Branchenprimus Tesla bleibt in den Vereinigten Staaten weit hinter Erwartungen zurück. Bisher wurde der Elektro-Pickup rund 40.000 mal verkauft. Auch der Ford F150 Lightning, der deutlich konservativer aufgestellt wurde, hat bei US-amerikanischen Autokäufern keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Ein Nachfolger wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

C-HR+ kommt im September nach Europa

Insgesamt will der Hersteller im kommenden Jahr rund 800.000 Elektroautos verkaufen. Das soll nicht zuletzt mit Hilfe der Autokäufer in China gelingen. Diesen soll mit dem bZ3X ein kompaktes E-SUV zu einem Preis von weniger als 15.000 Dollar angeboten werden. Es wurde zusammen mit dem chinesischen Partner GAC entwickelt, soll in der Volksrepublik produziert werden und scheint den Geschmack der Kunden zu treffen. Im Nachgang der Präsentation im März konnte sich Toyota bereits über mehr als 10.000 Vorbestellungen freuen. Unklar ist, ob das Auto auch in Europa angeboten wird.

Für die westliche Hemisphäre sind die Pläne unterm Strich allerdings noch vage. Fest steht, dass dem bZ4X der C-HR+ zur Seite gestellt wird. Das ebenfalls im SUV-Format gestaltete Auto wird bereits als Hybrid angeboten und soll als vollelektrische Version ab September bei den Händlern stehen. Länger warten muss, wer es luxuriöser mag: Erst 2027 soll die Produktion des nächsten Generation des Lexus-Modelle mit E-Antrieb anlaufen.