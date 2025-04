E-Autos: Neue Batterie sprengt das Unvorstellbare

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat den hauseigenen „Tech Day“ genutzt, um neue, richtungsweisende Batterietechnologien für Elektrofahrzeuge vorzustellen. Zu den Innovationen zählt zum Beispiel die Freevoy Dual-Power-Batterie. Sie kombiniert intelligent verschiedene Batterietypen und verspricht mitunter Reichweiten für E-Autos von bis zu 1.500 Kilometern. Außerdem neu: die weltweit erste in Serie gefertigte Natrium-Ionen-Batterie namens Naxtra, die eine umweltfreundliche Alternative zu Lithium darstellt. Dritte Innovation: die zweite Generation der Shenxing Superfast Charging-Batterie, die mit rasanten Ladezeiten neue Maßstäbe setzt.

Neue Batterie für E-Autos erlaubt 1.500 Kilometer Reichweite

Die Freevoy Dual Power Batterie integriert unterschiedliche Batterietechnologien in einem System. Das soll es erlauben, die Vorteile verschiedener chemischer Zusammensetzungen zu nutzen. Eine innovative Dual-Core-Architektur mit zwei unabhängigen Energiezonen, einem Hauptenergiebereich und einem Bereich zur Erweiterung der Reichweite, sorgt für eine zuverlässige und sichere Energieversorgung, insbesondere im Hinblick auf autonomes Fahren. Eine neuartige Anodentechnologie steigert die Energiedichte der Batterie erheblich und ermöglicht größere Reichweiten. CATL selbst stellt dabei bis zu 1.500 Kilometer (932 Meilen) in Aussicht, was verglichen mit herkömmlichen Batterien ein echter Quantensprung wäre. Verschiedene Kombinationen, beispielsweise aus Natrium- und Lithium-Eisenphosphat-Batterien, werden für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse und Fahrprofile angeboten.

Die Naxtra-Batterie überwindet Materialengpässe und ermöglicht durch die Nutzung von Natrium eine breitere Verfügbarkeit von Rohstoffen. Sie zeichnet sich durch einen weiten Temperaturbereich aus und behält auch bei extremer Kälte einen Großteil ihrer Ladeleistung von bis zu 500 kW. CATL verspricht selbst bei -30 Grad Celsius noch eine Aufladung von 30 auf 80 Prozent in 30 Minuten. Für Pkw erreicht die Naxtra-Batterie eine hohe Energiedichte und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern (310 Meilen). Und das bei langer Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen und erhöhter Sicherheit. Für Plug-in-Hybride bietet eine entsprechend angepasste Variante eine E-Reichweite von bis zu 200 Kilometern (124 Meilen). Und eine spezielle Version für schwere Lkw bietet wiederum deutliche Kostenvorteile und eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Batterien. Die Massenproduktion dieser Batterie soll im Dezember dieses Jahres starten.

Turbo-Aufladung mit bis zu 1,3 Megawatt

Die zweite Generation der Shenxing Superfast Charging-Batterie setzt mit einer extrem hohen Laderate (12C) einen neuen Weltrekord. Sie ermöglicht das Aufladen von 2,5 Kilometern Reichweite pro Sekunde und kann selbst bei Minusgraden in kurzer Zeit aufladen, um eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern (497 Meilen) zu erreichen. Selbst bei –10 Grad Celsius soll eine Aufladung von 5 auf 80 Prozent in nur 15 Minuten möglich sein. Und: Selbst bei einer nahezu vollständigen Entladung soll die Batterie in der Lage sein, noch eine Ausgangsleistung von 830 kW bereitzustellen. In der Spitze soll die Ladeleistung bei 1,3 Megawatt erreicht werden können. Das ist noch mehr als die kürzlich von BYD vorgestellte Ladeleistung von 1 Megawatt, die auch schon in ersten E-Autos zum Einsatz kommt. CATL steht aber wie BYD vor der Herausforderung, dass Ladestationen mit extrem hohen Ladeleistungen nur eingeschränkt und auch nur in China zur Verfügung stehen.