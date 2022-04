Experten sicher: So viele Stunden pro Tag werden wir bald im Metaverse verbringen

Für viele Menschen ist die Idee des Metaverse derzeit kaum vorstellbar. Doch Experten sind sich sicher, dass wir unser Leben schon bald in der digitalen Welt nachbilden werden. Ob arbeiten, einkaufen oder sich mit Freunden treffen: All das soll bald in einer digitalen Stadt passieren. Unternehmen wie Meta, ehemals Facebook, sind von dem digitalen Leben überzeugt und investieren zig Milliarden US-Dollar ins Metaversum. Marktforscher geben nun ihre Prognosen ab. Und ihnen zufolge wird das Metaverse unser aller Leben verändern. Jeder könnte einen digitalen Zwilling haben.

So viel Zeit verbringen wir bald im Metaverse

Bis 2026 wird nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner ein Viertel aller Menschen mindestens eine Stunde am Tag im Metaverse verbringen. Um dort zu arbeiten, einzukaufen, sich fortzubilden sowie sich mit Freunden zu treffen oder sich einfach mit anderen Menschen zu unterhalten, heißt es. Doch es soll nicht bei solch banalen Dingen bleiben. Die Marktforscher sind sich sicher, dass wir im Metaverse virtuelle Häuser bauen werden. Diese stehen dann auf digitalem Land entstehen, welches wir gekauft und mit Kryptowährung bezahlt haben.

→ HTC präsentiert die Zukunft – schon heute

Da kein einzelner Anbieter das Metaverse besitzen wird, erwartet Gartner eine virtuelle Wirtschaft. Sie soll durch digitale Währungen und Non-Fungible Token (NFTs) ermöglicht werden. Das Metaverse wird sich den Marktforschern zufolge auf jedes Unternehmen auswirken, mit dem Verbraucher täglich interagieren. Die Prognose lautet: „Bis 2026 werden 30 Prozent aller Unternehmen weltweit über Produkte und Dienstleistungen verfügen, die für das Metaverse bereit sind.“

Das zweite Leben in einer digitalen Welt?

Noch ist nicht klar, ob sich das Metaverse durchsetzen wird. Experten wie die Marktforscher von Gartner warnen davor, Geld in beliebige Projekte zu investieren, wo Metaverse dransteht. Denn noch ist unklar, wie sich das Metaversum entwickeln wird. Die Idee, eine digitale Kopie von sich selbst zu erschaffen, ist nicht neu. In „Second Life“ ist das bereits seit 2003 möglich. In einer von den Nutzern gestalteten virtuelle Welt, kann man mit anderen Menschen als Avatar interagieren, spielen oder Handel betreiben.

→ Mehr als nur live dabei: Interaktives Fernsehen ist die Zukunft

Zwar sollen die Nutzerzahlen rückläufig sein, dennoch arbeiten die Entwickler offenbar an einer App, die das Metaverse aufs Handy bringen soll. Übrigens: Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass laut Dokumenten von Edward Snowden der britische Geheimdienst und die NSA seit vielen Jahren die Kommunikation der Nutzer in Second Life überwacht haben.