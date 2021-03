Qualcomm Snapdragon 780G: Highend für Mittelklasse-Handys

Smartphone-Hersteller aus aller Welt können in den kommenden Monaten auf ein umfangreich aktualisiertes Chip-Angebot aus dem Hause Qualcomm zugreifen. Der US-amerikanische Produzent von Smartphone-Prozessoren hat mit dem Snapdragon 888 nicht nur ein neues Top-Modell im Angebot, sondern mit dem Snapdragon 870 auch eine neue Oberklasse-CPU für Handys, die nicht zum ultimativen Premium-Segment gehören. Und selbst für neue Smartphones in der unteren Mittelklasse ist mit dem Snapdragon 480 eine CPU verfügbar, die 5G unterstützt. Und was ist mit Smartphones der oberen Mittelklasse? Auch für dieses Segment hat Qualcomm jetzt die passende Antwort parat: den Snapdragon 780G.

Qualcomm Snapdragon 780G vorgestellt

Eigentlich ist es untertrieben, den neuen Snapdragon 780G in der Mittelklasse einzuordnen. Denn das neue System on a Chip (SoC) bietet trotz Einstufung in 7xx-Reihe von Qualcomm ziemlich viel Leistung. Als offizieller Nachfolger des Snapdragon 765G beziehungsweise Snapdragon 768G ist der Snapdragon 780G mit insgesamt vier Cortex A55 Kernen von ARM ausgestattet. Die Taktrate dieser Kerne liegt bei bis zu 1,9 GHz. Dazu gesellen sich noch vier Cortex-A78-Kerne. Einer davon taktet mit bis zu 2,4 GHz, drei weitere mit maximal 2,2 GHz. Gleichermaßen überraschend wie erfreulich: Bei der Fertigung setzt Qualcomm auf das 5-Nanometer-Verfahren, das bisher nur beim Top-Prozessor Snapdragon 888 zur Anwendung kam.

Zu den weiteren Extras des Snapdragon 780G gehören WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC und eine Anbindung an 5G-Netze über das weiterentwickelte Snapdragon-X53-Modem. Als Grafikprozessor hat sich Qualcomm für den Adreno 642 entschieden. Diese GPU dürfte den Ansprüchen von Fans mobiler Games inklusive HDR-Unterstützung mehr als genügen.

In einer Produktpräsentation (Video unten) verweist Qualcomm unter anderem auch auf den neuen Bildprozessor Spectra 570. Er macht es möglich, dass ein Bild gleichzeitig mit drei Kameras aufgenommen wird – mit jeweils maximal 25 Megapixeln. Auch mithilfe von künstlicher Intelligenz verbesserte Nachtaufnahmen stellt Qualcomm in Aussicht. Keine Überraschung: Das Drehen von Videos ist in 4K-Qualität möglich.

Neues Top-Modell der 700er Reihe

Im Zusammenspiel mit bis zu 16 GB RAM und hinsichtlich des Smartphone-Bildschirms einer maximal möglichen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ist der neue Top-Prozessor aus Qualcomms 700er Reihe klar für Smartphones gedacht, die anspruchsvolle Kunden bedienen sollen. Kunden, die aber nicht bereit sind, 1.000 Euro oder mehr für ein neues Handy auszugeben. Bei immer wichtiger werdenden Videotelefonaten ist der Snapdragon 780G nach Herstellerangaben in der Lage, Nebengeräusche besser zu reduzieren.

Voraussichtlich schon im Laufe des zweiten Quartals 2021 ist damit zu rechnen, dass erste Smartphones auf den Markt kommen, in denen der neue Qualcomm Snapdragon 780G verbaut ist. Anders als sonst üblich, hat Qualcomm aber noch keine Hersteller in Aussicht gestellt, die den neuen Prozessor nutzen wollen.