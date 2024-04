Tchibo Mobil startet neue Top-Tarife mit 5G – nur kurz erhältlich

Tchibo Mobil startet mit neuen Allnet-Flat-Tarifen durch. Ab sofort stehen neue Aktionstarife zur Verfügung, die nicht nur mit viel Datenvolumen, sondern auch mit günstigen monatlichen Grundgebühren überzeugen. Auch eine Sprach- und SMS-Flatrate ist natürlich Teil der drei neuen Tarife. Sie werden im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland mit nur vier Wochen Mindestvertragslaufzeit angeboten.

Die sogenannten GB-Boom-Aktionstarife sollen unter anderem Menschen ansprechen, die unterwegs gerne auch mal Filme und Serien streamen möchten oder viel und aktiv in sozialen Netzwerken unterwegs sind. So kannst du dir beispielsweise für 10,99 Euro pro vier Wochen einen Handytarif mit 18 GB Datenvolumen sichern, das du im LTE- und 5G-Netz von Telefónica Deutschland versurfen kannst. Weitere Tarife bieten 24 GB 5G-Datenvolumen für 11,99 Euro pro vier Wochen und satte 40 GB Datenvolumen für 19,99 Euro pro vier Wochen.

In allen drei Tarifen liegt die maximal mögliche Surfgeschwindigkeit im Downstream bei 50 Mbit/s. Auf Wunsch hast du die Möglichkeit, eine Rufnummernportierung durchzuführen, eine möglicherweise bestehende Rufnummer also weiter zu nutzen. Einmalig musst du für die Bestellung und den Versand der von dir gewünschten SIM-Karte allerdings 20 Euro bezahlen. Alle Aktionstarife kannst du bis zum 28. April 2024 übrigens nur über die Tchibo-Homepage bestellen. Um von den Aktionstarifen profitieren zu können, musst du deine bestellte SIM-Karte spätestens am 27. Juli 2024 aktivieren. In diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen: Auch Bestandskunden können in die neuen Aktionstarife wechseln.

Allnet-Flatrates im Vergleich

Besonders attraktiv ist insbesondere der Aktionstarif von Tchibo Mobil mit 24 GB 5G-Datenvolumen für 11,99 Euro pro vier Wochen. Ein vergleichbarer Tarif bei O2 ist derzeit für knapp 23 Euro erhältlich. Dort allerdings mit bis zu 300 Mbit/s im Downstream. Eine Übersicht zu den aktuell besten Allnet-Flat-Tarifen kannst du unserem Hintergrundbereich entnehmen.

