Schon bei der Vorstellung der neuen Glasfaser-Tarife hatte die Telekom es angekündigt: Die neuen Anschlussklassen stehen auch Mitbewerbern zur Vermarktung zur Verfügung. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Telekom sich von ihrem über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte gelernten Anschluss-Schemas gelöst hat. Statt einem Anschluss mit 100 Mbit/s Down- und 40 Mbit/s Upstream buchst du bei der Telekom jetzt beispielsweise 150 Mbit/s Down- und 75 Mbit/s Upstream, wenn du eine Glasfaserleitung nutzen kannst. Das Prinzip: Der Upstream entspricht immer der Hälfte des Downstreams.

Glasfaser: 10 Euro günstiger als bei der Telekom

Mit 1&1 hat nun der erste Anbieter diese Tarifmatrix übernommen. Auch bei dem Anbieter aus Montabaur, der seit jeher als einer der größten Vermarkter von Telekom-Anschlüssen unter eigenem Namen gilt, gibt es ab sofort Glasfaser-Anschlüsse mit 150, 300, 600 und 1000 Mbit/s im Downstream. Bemerkenswert: Man unterbietet die Telekom, bei der man die Leistungen einkaufen muss.

Dabei geht es nicht nur um wenige Cent. So ist etwa der 600-Mbit/s-Anschluss bei 1&1 gleich 10 Euro monatlich günstiger als bei Deutschen Telekom. So zahlst du hier nur 49,99 Euro monatlich für den Anschluss, der für wirklich jeden Haushalt mehr als ausreichend sein sollte. Auch der 300-Mbit/s-Anschluss ist mit 44,99 Euro monatlich günstiger als bei der Telekom – allerdings nur 5 Euro monatlich. Abermals 10 Euro Ersparnis kannst du aber am oberen Ende der Tarifmatrix einstreichen: Der Gigabit-Anschluss kostet bei 1&1 nur 59,99 Euro monatlich. Einen Unterschied gibt es aber im Detail: Bei 1&1 ist zwar eine Telefon-Flatrate enthalten, die Telekom lockt aber zusätzlich mit einer Telefonpauschale in alle deutschen Mobilfunknetze. Allerdings muss man sich fragen, ob diese in Zeiten von Allnet-Flatrates auf dem Handy wirklich noch genutzt werden.

Wie die neuen Glasfaser-Tarife im Vergleich mit den Mitbewerbern O2, Vodafone und easybell aussehen, haben wir dir in einem Vergleich zusammengestellt.

Jetzt weiterlesen Telekom-Glasfaser-Tarife im Vergleich: So schlagen sich Vodafone, O2, easybell und 1&1