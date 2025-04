Du hast eine Rechnung von der Telekom im Mailpostfach – und dann auch noch über stolze 168,73 Euro? Dann ist jetzt Vorsicht geboten. Wer so eine Nachricht erhält, sollte jetzt besonders genau hinschauen. Denn aktuell warnt die Verbraucherzentrale NRW vor einer perfiden Phishing-Mail, die es auf deine Daten abgesehen hat.

Das sind die Merkmale der Betrüger-Rechnung

Die gefälschte Nachricht kommt angeblich von der Telekom und trägt den Betreff: „Ihre Telekom Festnetz-Rechnung April 2025 Buchungskonto: <Zehnstelliges Buchungskonto>“. Der Inhalt wirkt auf den ersten Blick täuschend echt. Es ist die Rede davon, dass der Betrag am 15. April 2025 automatisch abgebucht wird. Doch Achtung: Dahinter steckt keine echte Rechnung. Es ist ein Versuch, dich zu täuschen. Das Ziel der Absender ist es, dich zu verwirren und dazu zu bringen, auf einen eingebauten Link zu klicken. Über diesen sollen persönliche Daten abgegriffen werden – zum Beispiel Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen.

Eine Phishing-Mail im Design der Telekom

Ein genauer Blick auf die Mail entlarvt sie jedoch schnell als Fälschung: Die Satzstruktur ist holprig, gleich zu Beginn fällt eine ungewöhnlich formulierte Passage negativ auf. Besonders auffällig: Die Formulierung „RechnungOnline ansehen“ – ohne Leerzeichen.

Auch der Betreff ist nicht ganz sauber: Die öffnende Klammer fehlt. Hinzu kommen klassische Phishing-Merkmale: eine unpersönliche Anrede wie „Guten Tag“, eine verdächtige Absenderadresse und natürlich der Link, der auf eine gefälschte Webseite führen soll. All das sind deutliche Hinweise darauf, dass du es hier mit Betrügern zu tun hast.

Echte Rechnung über Kundencenter oder App abrufen

Was du tun solltest, wenn du so eine Mail bekommst? Am besten gar nicht reagieren! Verschiebe sie direkt in den Spam-Ordner und lösche sie. Bist du dir trotzdem unsicher, ob es vielleicht doch eine echte Rechnung war? Dann schau lieber direkt in dein Telekom-Konto oder in die App – dort findest du alle echten Infos zu deinen Rechnungen. Die goldene Regel: Lieber einmal zu viel misstrauisch sein, als in die Falle zu tappen.