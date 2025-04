Es gibt zahlreiche lokale und regionale Anbieter, die derzeit in ganz Deutschland ihre Leitungen verlegen – von Stadtwerken über lokale Anbieter wie NetCologne bis hin zu überregionalen Anbietern wie Deutsche Glasfaser oder OXG, einem Ableger von Vodafone. Und es gibt die Deutsche Telekom. Sie hat nach eigenen Angaben bereits 10 Millionen Haushalte für einen Glasfaseranschluss vorbereitet. Dabei handelt es sich um die Zählgröße „Homes Passed“ – die Glasfaserleitung verläuft also am Haus vorbei, führt aber nicht hinein. Der Grund: Es wurde kein Anschluss gebucht.

Glasfaser teurer als DSL? Ein Mythos

Die Nachfrage ist verhalten. Denn den meisten Haushalten reicht ihr aktueller VDSL-Anschluss aus. Zudem ist der Mythos weit verbreitet, Glasfaser sei teurer als DSL. Das liegt auch daran, dass die Netzbetreiber gerne ihre Flaggschiff-Tarife in den Vordergrund stellen. Sie wollen mit Gigabit-Tarifen zeigen, was mit Glasfaser möglich ist. Das Problem: Kaum jemand benötigt solche Anschlüsse – und nur wenige sind bereit, 60 bis 90 Euro monatlich für den Internetanschluss zu zahlen.

Das muss auch gar nicht sein. Im Wesentlichen geht es heute darum, die Leitung überhaupt in die Wohnung zu bringen. Früher oder später werden die Telekom und andere Anbieter die DSL-Technik abschalten. Liegt dann noch keine Glasfaserleitung im Haus, kann es teuer werden – eine nachträgliche Erschließung kostet oft rund 1.000 Euro.

50 MBit/s-Tarife im Glasfasernetz der Telekom



Stand: 17.04.2025 1&1 Maingau Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 50 Mbit/s Upload (bis zu) 20 Mbit/s 10 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate monatliche Kosten 39,99 Euro 39,95 Euro Neukundenrabatt 9,99 Euro / Monat für 6 Monate 19,95 Euro im 1. Vertragsjahr rechnerischer Grundpreis nach 24 Monaten 32,49 Euro / Monat 29,95 Euro / Monat Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung – – Festnetz-Flat inklusive 4 Euro monatlich Mobilfunk-Gespräche 19,9 Cent / Minute 19,9 Cent / Minute Laufzeit 24 Monate 24 Monate

12 Monate ohne Neukundenbonus Einmalkosten 69,95 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen

Unser Rat: 50 Mbit/s eignen sich realistisch gesehen nur noch für Haushalte, in denen das Internet keine wesentliche Rolle spielt. 150 Mbit/s im Downstream sind für die meisten Haushalte die bessere Wahl – zumal die Grundkosten kaum höher sind, wie unser Vergleich zeigt.

Glasfaser-Tarife im Telekom-Netz mit 150 MBit/s

Stand: 16.04.2025 Telekom 1&1 O2 O2 Maingau Vodafone easybell Datenrate (bis zu) 150 MBit/s 150 MBit/s 150 MBit/s 150 MBit/s 150 Mbit/s 100 Mbit/s 150 Mbit/s Upload (bis zu) 75 Mbit/s 75 Mbit/s 75 Mbit/s 75 Mbit/s 75 Mbit/s 50 Mbit/s 75 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 44,95 Euro 44,99 Euro 44,99 Euro 39,99 Euro 44,95 Euro 44,99 Euro 39,95 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate 9,99 Euro / Monat für 6 Monate 0 Euro / Monat für 6 Monate – 11,95 Euro / Monat im 1. Vertragsjahr

36,95 Euro im 2. Vertragsjahr 19,99 Euro / Monat für 6 Monate – Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 38,70 Euro 36,24 Euro / Monat 33,74 Euro / Monat 39,99 Euro / Monat 27,45 Euro / Monat 38,74 Euro 39,95 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung – – 5 Euro Rabatt ab 13. Monat

– – 10 Euro – Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive 19,9 Cent / Minute Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt 24 Monate 24 Monate Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 49,99 Euro 49,99 Euro Anschlusspreis

599,99 Erschließungspreis möglich 49,95 Euro 49,99 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Wenn du Interesse an einem schnelleren Anschluss hast – auch hier haben wir dir entsprechende Vergleiche zusammengestellt. Du findest sie in dieser Übersicht.

