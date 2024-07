Telekom-Glasfaser-Tarife im Vergleich: So schlagen sich Vodafone, O2, easybell und 1&1

Beim Glasfaser-Anschluss der Telekom gilt das gleiche, wie schon seit Jahrzehnten bei DSL: Die physische Leitung, also das Glasfaserkabel, das zu dir in die Wohnung geht, ist immer von der Deutschen Telekom – egal ob du Kunde bei der Telekom, O2 oder 1&1 bist. Dennoch kann die Qualität des Anschlusses sich unterscheiden. Denn die Telekom, die die Leitung betreibt, übergibt das Datensignal an einem Übergabepunkt an den Mitbewerber. Das ist interessant, wenn es um den Backbone und die sogenannten Peerings geht – also den Datenverkehr zu Anbietern wie Netflix, Google, Amazon & Co. Hier kann es gewaltige Unterschiede geben, die aber oft auch regional sind.

Telekom-Tarife mit abweichender Struktur

Doch in diesem Überblick soll es primär um die preislichen und tariflichen Unterschiede zwischen der Telekom und ihren Wettbewerbern gehen. Mit Anbietern 1&1, O2, Vodafone, easybell und Maingau Energie gibt es hier inzwischen einiges an Auswahl, nachdem das Glasfasernetz der Telekom lange ein Monopol war. Mit einer Reform der Glasfaser-Tarife im Juli 2024 hat die Telekom erstmals auch das lange gelernte Tarifschema der Downstream-Datenraten von 50, 100, 250, 500 und 1.000 Mbit/s im Downstream aufgebrochen. Wir versuchen, die Tarife der Telekom und jene der Wettbewerber miteinander zu vergleichen. Den Fokus legen wir dabei auf Downstream, Upstream und Preis sowie die Telefonpreise. Grundsätzlich gibt es aber noch weitere Unterscheidungskriterien. Das können Rabatte für Mobilfunkkunden desselben Anbieters oder TV-Angebote sein. Diese aber sollen hier auch aus Gründen der Komplexität nur eine untergeordnete Rolle spielen. Übrigens: Mittelfristig dürften sich die Mitbewerber der Telekom-Tarifstruktur anpassen. Diese hat den Mitbewerbern nach eigenen Angaben zumindest die Möglichkeit dazu gegeben.

Unterschiede beim Router und TV

Ein Augenmerk solltest du bei allen Anbietern darauf haben, welchen Router dir der Anbieter liefert und was er kostet. Da du grundsätzlich die Möglichkeit hast, auch einen gekauften Router einzusetzen, verzichten wir auch hier darauf, diese Preise in den Vergleich einzurechnen. Unsere Empfehlung wäre ohnehin, ein Kombigerät mit Glasfasermodem einzusetzen, da du hier die Stromkosten reduzieren kannst.

Fast alle Anbieter haben auch Fernsehen über die Glasfaser für dich im Angebot. Bei der Telekom kostet Magenta TV ab 10 Euro monatlich. Bei 1&1 und O2 ist Fernsehen ab 4,99 Euro monatlich zu haben – aktionsweise auch mal kostenlos. Die Angebote unterscheiden sich im Detail in Sachen Empfangbarkeit sowie in der Auswahl der inkludierten Sender. Mehr zu 1&1 TV erfährst du in unserem Testbericht.

Achten musst du auch auf die Erschließungskosten. Diese sind je nach Anbieter sehr unterschiedlich gehalten und richten sich beispielsweise danach, ob du schon eine Glasfaserdose in der Wohnung liegen hast oder nicht. Wir geben grundsätzlich die Standardpreise an, empfehlen dir aber, dich bei dem Anbieter deiner Wahl noch einmal rückzuversichern – insbesondere, wenn du noch keine Glasfaserdose in der Wohnung hast.

Glasfaser: 1000 Mbit/s-Tarife im Vergleich

Stand: 17.05.2024 Telekom 1&1 O2 O2 Maingau Vodafone easybell Datenrate (bis zu) 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s Upload (bis zu) 200 Mbit/s

Buchung ab 2.7.: 500 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 79,95 Euro



Buchung ab 2.7.: 69,95 Euro 59,99 Euro 69,99 Euro 69,99 Euro 79,95 Euro 79,99 Euro 79,95 Euro Neukundenrabatt Buchung ab 2.7: 19,95 Euro / Monat für 6 Monate - 59,99 Euro / Monat für 12 Monate - 69,95 Euro / Monat für 12 Monate 19,99 Euro / Monat für 6 Monate - Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - - 10 Euro - Rechnerischer Grundpreis auf zwei Jahre 79,95 Euro / Monat

Buchung ab 2.7: 57,45 Euro / Monat 59,99 Euro / Monat 64,99 Euro 69,99 Euro / Monat 74,95 Euro / Monat 64,99 Euro 79,95 Euro Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive 19,9 Cent / Minute Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt 24 Monate 1 Monat Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro mindestens 49,99 Euro 49,95 Euro 0 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Schaut man nur auf die Grundkosten, so hat 1&1 ganz klar die Nase vorn. Bei allen anderen Anbietern ist der Listenpreis höher. Doch: 1&1 bietet keine Neukundenaktion an. Dadurch ist der rechnerische Preis in den ersten beiden Jahren höher als jener der Telekom. Bei der Telekom kann der Preis durch Magenta Eins sogar noch weiter sinken, außerdem sind die Gespräche zu deutschen Handys vom Festnetz als Flatrate inklusive. Hinzu kommt: Mit 500 Mbit/s ist der Upstream bei der Telekom deutlich höher als bei den Tarifen der Wettbewerber. Hier liegt er bei 200 Mbit/s. Es zeigt sich also: Auf den reinen Listenpreis zu achten, ist nicht immer sinnvoll.

500 Mbit/s im Vergleich

Stand: 17.08.2024 Telekom 1&1 O2 O2 Maingau Vodafone easybell Datenrate (bis zu) 500 Mbit/s



Buchung ab 2.7.: 600 MBit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s Upload (bis zu) 100 Mbit/s



Buchung ab 2.7.: 300 MBit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 59,95 Euro 49,99 Euro 59,99 Euro 59,99 Euro 59,95 Euro 54,99 Euro 59,95 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate - 49,99 Euro / Monat für 12 Monate - 34,95 Euro / Monat für 12 Monate 19,99 Euro / Monat für 6 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 49,95 Euro / Monat 49,99 Euro/Monat 54,99 Euro/Monat 59,99 Euro 47,45 Euro / Monat 48,24 Euro 59,95 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - - 10 Euro - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive 19,9 Cent / Minute Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt 24 Monate 1 Monat Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 599,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599,99 Euro möglich) 49,95 Euro 0 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Beim Anschluss mit 500 Mbit/s schwanken die Listenpreise zwischen 50 und 60 Euro monatlich. Die Telekom gehört hier zu den teuersten Anbietenr, bietet aber auch mehr – nämlich 600 Mbit/s. Und vor allem 300 Mbit/s Upstream statt 100 Mbit/s bei den Wettbewerbern.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum als zwei Jahre, so ist vorrangig 1&1 interessant. Hier ist der Listenpreis der günstigste. Auch hier gilt: Ein Mobilfunkvertrag bei Telekom oder O2 ändert die preisliche Tendenz zu einem der beiden Anbieter.

250 Mbit/s im Vergleich

Stand: 17.05.2024 Telekom 1&1 O2 O2 Maingau Vodafone easybell Datenrate (bis zu) 250 Mbit/s

Buchung ab 2.7: 300 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s Upload (bis zu) 50 Mbit/s

Buchung ab 2.7: 150 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 54,95 Euro

Buchung ab 2.7: 49,95 Mbit/s 44,99 Euro 44,99 Euro 44,99 Euro 54,95 Euro 49,99 Euro 44,95 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate - 19,99 Euro / Monat für 12 Monate - 29,95 Euro / Monat für 12 Monate 19,99 Euro / Monat für 6 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 46,12 Euro / Monat

Buchung ab 2.7: 42,45 Euro 44,99 Euro / Monat 32,49 Euro/Monat

44,99 Euro / Monat 42,45 Euro / Monat 42,49 Euro 44,95 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - - 10 Euro - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive 19,9 Cent / Minute Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monate 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt 24 Monate 1 Monate Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 599,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599,99 Euro möglich) 49,95 Euro 0 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Diese Anschlussgeschwindigkeit sollte für den Großteil der Haushalte in Deutschland auf lange Sicht ausreichen. Denn mit 250 Mbit/s im Downstream lässt sich nahezu alles machen, was ein durchschnittlicher Haushalt mit dem Internet macht – sogar, wenn Teenager im Haus sind. Die Telekom legt noch etwas drauf und liefert dir 300 Mbit/s und mit 150 Mbit/s sogar den dreifachen Upstream.

100 Mbit/s im Vergleich

Stand: 17.05.2024 Telekom 1&1 O2 O2 Maingau Vodafone easybell Datenrate (bis zu) 100 Mbit/s

Buchung ab 2.7: 150 MBit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s Upload (bis zu) 50 Mbit/s

Buchung ab 2.7: 75 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 47,95 Euro

Buchung ab 2.7: 44,95 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 44,95 Euro 44,99 Euro 39,95 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate - 29,99 Euro / Monat für 12 Monate - 29,95 Euro / Monat für 12 Monate 19,99 Euro / Monat für 6 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 40,95 Euro / Monat

Buchung ab 2.7: 38,70 Euro 39,99 Euro / Monat 34,99 Euro / Monat 39,99 Euro / Monat 37,45 Euro / Monat 38,74 Euro 39,95 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - 5 Euro Rabatt ab 13. Monat

- - 10 Euro - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich)

Buchung ab 2.7: inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive 19,9 Cent / Minute Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt 24 Monate v Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) c 0 Euro 1 Monat hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Mit Listenpreisen zwischen etwa 40 und 45 Euro berechnen hier alle Anbieter für deinen ähnlichen Listenpreis. Die rechnerischen Preise für die ersten beiden Vertragsjahre sind dank diverser Neukunden-Aktionen sogar noch niedriger. Auch hier gilt: Die Telekom hat abweichende, deutlich interessantere Datenraten im Angebot.

50 Mbit/s im Vergleich

Stand: 28.12.2023 Telekom Telekom 1&1 Maingau Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Upload (bis zu) 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 39,95 Euro 44,95 Euro 29,99 Euro 29,95 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate

Online: 4,17 Euro / Monat für 24 Monate - - - rechnerischer Grundpreis nach 24 Monaten 37,20 Euro / Monat

online: 33,03 Euro / Monat 44,95 Euro / Monat 29,99 Euro / Monat 29,95 Euro / Monat Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive 4 Euro monatlich Mobilfunk-Gespräche 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich) 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich) 19,9 Cent / Minute 19,9 Cent / Minute Laufzeit 24 Monate 12 Monate 24 Monate 24 Monate

12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro 49,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Beim kleinsten per Glasfaser angebotenen Tarif von 50 Mbit/s gibt es eine Besonderheit: Er ist bei den meisten Anbietern gar nicht mehr in der Vermarktung. Nur noch zwei Anbieter haben Angebote für diese Tarifklasse, die aber bald ganz vom Glasfasermarkt verschwinden dürfte.

