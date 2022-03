Telekom-Netz: Das sind die günstigsten LTE-Tarife schon für unter 5 Euro

Vor einigen Jahren musstest du in der Regel tief in die Tasche greifen oder eine LTE-Option hinzubuchen, wenn du LTE-Tarife im Telekom-Netz nutzen wolltest. Denn damals khatten Provider und Discounter kaum Zugriff auf das Telekom-LTE-Netz. Das hat sich mit der UMTS-Abschaltung geändert.

Wir geben dir in diesem Kaufratgeber einen Überblick über drei verschiedene Nutzerprofile und die aktuell attraktivsten LTE-Tarife im Telekom-Netz.

Der Wenignutzer: 1 GB, wenig Telefonie, Tarife ab 4 Euro/Monat

Der Normalnutzer, 3 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 8 Euro/Monat

Der Vielnutzer: 10 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 15 Euro/Monat



Beim Wenignutzer nehmen wir einen monatlichen Verbrauch von bis zu 1 GB an und nehmen an, dass er nicht oder nur sehr wenig abgehend telefoniert. Beim Normalnutzer und Vielnutzer haben wir uns entschieden, eine Telefon-Flatrate vorauszusetzen und nehmen einen monatlichen Datenverbrauch von mindestens 3 GB respektive 10 GB an.

Stand: 18.3.2022 freenet mobile

Minutentarif 1 GB ja!mobil

Prepaid Easy congstar wie ich will Kaufland Mobil 6-Monats-Paket Grundgebühr

(SIM only) 4,99 Euro/Monat 0 Euro 0 Euro rechnerisch 4,99 Euro / Monat, tatsächlich 29,99 Euro je 6 Monate Einrichtungspreis 19,99 Euro 9,95 Euro inkl 5 Euro Startguthaben 9,99 Euro 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben Gesprächskosten 100 Freiminuten, danach 9 Cent/Min 9 Cent/Min 9 Cent/Min Flatrate SMS-Kosten 100 Frei-SMS, danach 9 Cent/Min 9 Cent 9 Cent Flatrate Daten-Paket 1 GB inklusive 500 MB: 2,99 Euro

1 GB: 3,99 Euro

für je 28 Tage 500 MB: 3 Euro

1 GB: 5 Euro

für je 28 Tage 6 GB je 180 Tage, rechnerisch 1 GB pro Monat max. Download-

Geschwindigkeit 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s Vertragslaufzeit 1 Monat 28 Tage 28 Tage 180 Tage Auslandsgespräche ab 22,6 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute ab 22 Cent pro Minute Roaming ja, EU unterliegt Fair Use Regelung ja ja ja Bezahlung Lastschrift Prepaid Prepaid Prepaid hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Drei der vier ausgewählten LTE-Tarife sind Prepaid-Tarife, die eine entsprechende Flexibilität in Sachen Laufzeit aufweisen. Wenn du den Tarif nicht mehr nutzen willst, hast du keine Verpflichtung. Ausnahme: Das 6-Monatspaket, bei dem du aber alle Verpflichtungen auch schon vorab bezahlt hast.Auf Wunsch könnest du auch weniger Datenvolumen buchen – aber auch mehr. Der vierte von uns redaktionell ausgewählte Tarif ist ein Vertrag. Vorteil: Du musst dich nicht um eine Aufladung kümmern. Er ist der günstigste der ausgewählten Tarife und bietet zudem noch Frei-Minuten und Frei-SMS.

Zu beachten ist, dass die Kosten für die beiden normalen Prepaid-Tarife für 28 Tage gelten. Aufs Jahr gesehen müsstest du somit 13 Mal diese Kosten veranschlagen, um eine Vergleichbarkeit mit einem monatlich abgerechneten Tarif zu bekommen.

Stand: 18.03.2022 ja!mobil

Prepaid Smart Kaufland mobil Smart S fraenk congstar Prepaid Allnet M Grundgebühr

(SIM only) 7,99 Euro / 4 Wochen 7,99 Euro / 4 Wochen 10 Euro / Monat 10 Euro / 4 Wochen Einrichtungspreis 9,95 Euro inkl 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben 0 Euro 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben Gesprächskosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS-Kosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Daten-Paket 3 GB inklusive 3 GB inklusive 5 GB inklusive 3 GB inklusive max. Download-

Geschwindigkeit 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s Vertragslaufzeit 28 Tage 28 Tage 1 Monat 4 Wochen Auslandsgespräche ab 9 Cent pro Minute ab 22 Cent pro Minute nicht möglich ab 9 Cent pro Minute Roaming ja ja ja, nur EU/EWR-Roaming plus Schweiz & UK möglich ja Bezahlung Prepaid Lastschrift Paypal Prepaid hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Für die beiden Prepaid-Tarife sowie Kaufland gilt wieder, dass du für eine direkte Vergleichbarkeit ein 13. Abrechnungsintervall für ein Jahr berechnen musst, um auf 52 Wochen zu kommen. Die jährlichen Kosten beim Congstar-Tarif betragen also nicht 120 Euro, sondern 130 Euro, während fraenk bei 120 Euro liegt. Hier wird monatlich abgerechnet.

Am einfachsten zu nutzen ist der Telekom-Ableger fraenk. Ihn buchst du per App, zahlst per Paypal und kannst nicht mehr als 10 Euro im Monat ausgeben – außer du wechselst in einen Tarif mit mehr Datenvolumen. Nachteil: Telefonate ins Ausland und Roaming im Nicht-EU-Ausland sind nicht möglich.

Stand: 18.03.2022 High Mobile JaMobil Prepaid Smart Max congstar Allnet Flat M mobilcom debitel

Green LTE 6+4 Grundgebühr

(SIM only) 15 Euro /Monat 19,99 Euro / 4 Wochen 22 Euro / Monat 14,99 Euro / Monat für zwei Jahre, danach 26,99 Euro Einrichtungspreis 0 Euro 9,95 Euro inklusive 20 Euro Startguthaben 0 Euro 19,99 Euro Gesprächskosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS-Kosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Daten-Paket 15 GB inklusive 12 GB inklusive 18 GB inklusive 10 GB inklusive (bei Abschluss bis 31. März) max. Download-

Geschwindigkeit 50 Mbit/s 25 Mbit/s 50 Mbit/s 25 Mbit/s Vertragslaufzeit 24 Monate 28 Tage 24 Monate oder 1 Monat 24 Monat Auslandsgespräche ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute ab 22 Cent pro Minute Roaming ja ja ja ja Bezahlung Lastschrift Prepaid Lastschrift Lastschrift hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Congstar bietet dir einen Vertrag mit einem Monat Laufzeit. Den günstigsten Vertrag bieten dir allerdings die Sparhandy-Marke High Mobile und mobilcom-debitel. Hier zahlst du für die Anforderungen, die unser Vielnutzerprofil hat, 7 Euro monatlich weniger. Bei mobilcom musst du beachten, dass die Grundkosten nach Ablauf der zwei Jahre Vertragslaufzeit steigen.

