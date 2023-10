Aldi Grünstrom: So günstig ist der Aldi-Stromtarif

Der Fernseher braucht ihn, der Computer ebenso und jede Leuchte im Haus oder in deiner Wohnung ohnehin – in zunehmendem Maße sogar das Auto. Die Rede ist von Strom, der als Energielieferant das Leben auf vielfältige Weise überhaupt erst lebenswert macht. Um Strom aus der Steckdose zu beziehen, kann man sich zwischen vielen Anbietern entscheiden, die das gleichermaßen unsichtbare und unverzichtbare Gut nach Hause liefern. Nicht nur große Energieversorger wie E.On, EnBW, RWE oder Vattenfall liefern Strom, sondern auch zahlreiche örtliche Stadtwerke. Und immer häufiger springen auch namhafte Unternehmen auf den Zug der Stromlieferanten auf – etwa der Automobilhersteller Tesla. Aber auch der Lebensmittel-Discounter Aldi bietet einen eigenen Stromtarif an. Wir haben uns angeschaut, ob sich der Aldi Grünstrom lohnt.

Aldi Grünstrom: Ein Angebot von 123energie

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Aldi tritt nicht selbst als Stromanbieter auf. Vielmehr ist der Lebensmitteleinzelhändler eine Art Zwischenhändler. Wer sich für den Aldi Grünstrom entscheidet, erhält seinen Strom tatsächlich von 123energie, einer Marke der bereits 1912 gegründeten Pfalzwerke AG aus Ludwigshafen am Rhein. Und weil sich Aldi die Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben hat, handelt es sich beim Aldi Grünstrom um Ökostrom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz gewonnen wird. Aber ist der Strom von Aldi überhaupt wirklich so günstig, wie man es sich von dem Discounter wünschen würde? Unsere Stichprobe soll genau darüber Aufschluss geben.

Grundsätzlich hast du bei Aldi Grünstrom die Wahl zwischen vier Wochen und zwölf Monaten Mindestvertragslaufzeit. In beiden Fällen profitierst du von zwölf Monaten Preisgarantie, die dich für ein Jahr vor etwaigen Preissteigerungen auf dem Strommarkt schützt. Wer sich für das Angebot mit einem Jahr Vertragslaufzeit entscheidet, erhält zusätzlich noch einen Neukundenbonus, der den zu zahlenden Strompreis rein rechnerisch im ersten Vertragsjahr reduziert. Zu welchen Konditionen du Aldi Grünstrom in der Flex- und Bonus-Variante beziehen kannst, verrät dir die nachfolgende Tabelle (Stand: 10. Oktober 2023):

Verbrauch pro Jahr Durchschnittlicher Monatspreis für Aldi Grünstrom Flex pro Monat [im 1. Jahr]

(4 Wochen Laufzeit) Durchschnittlicher Monatspreis für Aldi Grünstrom Bonus pro Monat [im 1. Jahr]

(12 Monate Laufzeit) Berlin (14055) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 45,70 Euro

70,65 Euro

95,60 Euro

120,55 Euro 43,91 Euro

68,86 Euro

94,61 Euro

119,56 Euro Hamburg (22085) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 51,16 Euro

77,52 Euro

103,87 Euro

130,23 Euro 49,37 Euro

75,73 Euro

102,88 Euro

128,24 Euro Köln (50931) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 49,08 Euro

70,44 Euro

91,81 Euro

113,18 Euro 47,29 Euro

68,66 Euro

90,82 Euro

112,18 Euro München (81539) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 43,76 Euro

66,65 Euro

89,53 Euro

112,41 Euro 41,98 Euro

64,86 Euro

88,54 Euro

111,42 Euro Münster (48167) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 45,61 Euro

67,12 Euro

88,64 Euro

110,16 Euro 43,82 Euro

65,34 Euro

87,65 Euro

109,16 Euro

Wie schlägt sich der Aldi Strom im Vergleich zum Wettbewerb?

Um die Tarife von Aldi Grünstrom preislich einordnen zu können, haben wir sie über den Strompreisrechner von Check24 mit anderen Anbietern verglichen. Zum einen listen wir in der nachfolgenden Tabelle den günstigsten Ökostrom-Vergleichstarif mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit. Zum anderen den günstigsten Ökostrom-Tarif mit einem Jahr Mindestvertragslaufzeit (und ggf. bereitgestellter Bonuszahlung). Außerdem zeigen wir auf, welcher Tarif, der nicht zu 100 Prozent aus Ökostrom besteht, am preiswertesten ist. (Stand: 10. Oktober 2023)

Verbrauch pro Jahr Durchschnittlicher Monatspreis günstigster Ökostrom-Anbieter pro Monat [im 1. Jahr]

(4 Wochen Laufzeit) Durchschnittlicher Monatspreis günstigster Ökostrom-Anbieter pro Monat [im 1. Jahr]

(max. 12 Monate Laufzeit) Durchschnittlicher Monatspreis günstigster Anbieter ohne Ökostrom (max. 12 Monate Laufzeit) Berlin (14055) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 51,26 Euro

73,41 Euro

101,00 Euro

128,97 Euro 41,11 Euro

62,30 Euro

87,48 Euro

111,12 Euro 39,83 Euro

61,86 Euro

85,55 Euro

109,20 Euro Hamburg (22085) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 56,70 Euro

79,48 Euro

108,64 Euro

137,89 Euro 45,28 Euro

67,77 Euro

95,15 Euro

121,13 Euro 45,28 Euro

67,77 Euro

93,10 Euro

119,38 Euro Köln (50931) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 54,62 Euro

73,04 Euro

97,18 Euro

121,28 Euro 43,36 Euro

62,28 Euro

83,79 Euro

106,72 Euro

41,79 Euro

61,66 Euro

83,03 Euro

104,49 Euro München (81539) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 49,33 Euro

69,07 Euro

94,75 Euro

120,49 Euro 39,34 Euro

59,14 Euro

81,28 Euro

104,14 Euro 37,89 Euro

57,86 Euro

80,06 Euro

101,90 Euro Münster (48167) 1.500 kWh

2.500 kWh

3.500 kWh

4.500 kWh 51,16 Euro

69,32 Euro

93,54 Euro

118,03 Euro 41,12 Euro

59,59 Euro

80,47 Euro

103,63 Euro 39,74 Euro

58,34 Euro

79,25 Euro

100,05 Euro

Der Vergleich zeigt: In vielen Städten ist der Aldi-Stromtarif mit nur einem Monat Mindestlaufzeit der günstigste Anbieter. Anders sieht es aus, wenn du einen Ökostromtarif mit einem Jahr Laufzeit suchst. Dann gibt es günstigere Stromanbieter am Markt. Noch günstiger bist du in vielen Städten unterwegs, wenn du auf einen Ökostrom-Tarif verzichtest.

Beachten solltest du auch, dass Stromtarife mit nur einem Monat Laufzeit gegenwärtig nicht weitverbreitet sind. Teilweise stehen sie wie der Aldi Grünstrom auch nicht über Vergleichsrechner zur Verfügung. Etwa die in manchen Fällen attraktive Alternative Enpure (Vattenvall). Ein genauer Preisvergleich, der über die Vergleiche von Check24, Verivox und Co. hinausgeht, kann sich in jedem Fall lohnen.

Fazit: Strompreise genau vergleichen

In fünf Städten haben wir den Strompreis von Aldi mit den Konditionen anderer Anbieter verglichen. Zum Teil ist der Aldi Grünstrom tatsächlich das aktuell günstigste Angebot, häufig sind Wettbewerber laut Check24-Preisvergleich aber insbesondere bei einem Jahr Mindestvertragslaufzeit preiswerter.

Wichtig ist aber, sich einen genauen Überblick über die Strompreise vor Ort zu verschaffen. Es gibt Anbieter, die in den Preisvergleichen von Check24, Verivox und Co. nicht auftauchen, die aber günstiger als der vermeintlich preiswerteste Anbieter vor Ort sind.

Und das schließt ausdrücklich auch die Grundversorger mit ein. Anders als in der Vergangenheit gelernt, können sie aktuell punktuell noch immer der preiswerteste Anbieter vor Ort sein. Nie hat es sich mehr gelohnt, die aktuellen Strompreise genau miteinander zu vergleichen.