Schmuck zu Valentinstag: Ein Klassiker, der niemals alt wird

Valentinstag steht vor der Tür und du willst deiner Liebsten oder deinem Liebsten eine Freude machen? Eine Kette, ein Armband oder Ohrringe zaubern deiner Partnerin oder deinem Partner, aber auch deiner Freundin, Schwester oder Mama sicherlich ein Lächeln auf die Lippen. Zum Fest lohnt sich daher nicht nur ein ausgiebiger Blick in die Auslage von klassischen Juwelieren, sondern auch von neumodernen Unternehmen.

Schmuck zu Valentinstag: Die Klassiker

Christ

Der Juwelier ist in zahlreichen deutschen Städten vertreten und gehört in puncto klassischer Schmuck zu den bekannten Händlern: Christ. Allerlei Ketten, Ohrringe, Armbänder und Co. kannst du nicht nur vor Ort im Geschäft kaufen. Der Online-Shop des Juweliers bietet eine ebenso große Auswahl, sowohl von bekannten Marken als auch Eigenkreationen. Die Kollektionen sind eher klassischer Natur, sprich zeitlose Designs – bei Bedarf auch mit Edelsteinen.

Wer unentschlossen ist, der findet bereits vorgefertigte Geschenkideen für sie und ihn. Das Praktische: Christ bietet auch einen hauseigenen Reparaturservice für dort gekaufte Produkte an.

Galeria Kaufhof

Galeria Kaufhof ist wohl der letzte Einkaufsgigant aus vergangenen Tagen. Ein Haus, in dem man alles bekommt. Neben Kurzwaren, Kleidung und Drogerieprodukten auch Schmuck. Mittlerweile hat Galeria Kaufhof seinen Internetauftritt überholt und vertreibt Schmuck auch im Netz. Die Kategorien erstrecken sich von Kettenanhängern, über Ringe und Armbänder bis hin zu Uhren und Ohrringen. Dabei ist das Design, ähnlich wie bei Christ; ebenfalls klassischer Gold- und Silberschmuck. Vertreten sind dabei viele bekannte Marken sowie die Hausmarke von Galeria Kaufhof.

Swarovski

Unter den Top 3 Schmuck-Klassikern darf auch Swarovski nicht fehlen. Der Juwelier mit Ursprung in Österreich ist bekannt für seine schillernden Kristalle, die es in sämtlichen Farben und Formen zu kaufen gibt. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen nicht um echten Diamanten, sondern um Kristallimitate aus Glas. Neben den bekannten Ohrringen, Ketten und Co. findest du bei Swarovski außerdem auch Kristallfiguren oder Accessoires für zu Hause. Anregungen, was du deiner Partnerin oder deinem Partner schenken kannst, ist in entsprechenden Produktlisten vorgefertigt.

Ringe und Co. zu Valentinstag: Top 3 (nachhaltige) Alternativen

Stilnest

Stilnest ist ein Berliner Juwelier, der 2013 gegründet wurde und ausschließlich online Schmuck vertreibt. Im Shop ist keine einheitliche Linie zu finden, sondern verschiedene Kollektionen. Auf der einen Seite stehen von Stilnest selbst entwickelte Designs, die sich an verschiedenen Motiven orientieren – beispielsweise alltagstauglichem Schmuck oder Stücke für Freunde. Auf der anderen Seite finden sich spezielle Schmucklinien, die mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten aus dem Internet oder Fernsehen kreiert haben.

Neben den gelisteten Kollektionen bietet Stilnest auch ein Atelier an. Das heißt, du kannst dir ein Kit nach Hause bestellen und deinen eigenen Ring selbst gestalten. Deine Idee formst du aus Wachs und schickst es danach in die Schmiede von Stilnest, wo der Ring angefertigt wird.

Purelei

Purelei ist wohl eines der Unternehmen, die vor allem durch Plattformen wie Instagram zu großer Bekanntheit gekommen sind. Das Unternehmen schreibt sich auf die Fahnen, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen und nachhaltig zu arbeiten – etwa in Bezug auf verwendete Materialien. Gold oder Silber werden laut eigener Aussage recycelt.

Das Schmuckdesign ist klassisch, aber zeitgleich auch modern. Neben Gold und Silber arbeitet Purelei bevorzugt mit Edelsteinen oder auch Perlen. Die meisten Ketten, Ohrringe, Ringe oder Armbänder sind in einem zeitlosen Design gestaltet.

Fejn

Zu den nachhaltig arbeitenden Juwelieren zählt sich auch Fejn. Dahinter steht eine Kölner Unternehmerin, die das Label erst 2019 eröffnete. Fejn richtet sich vor allem an jene, die lieber schlichten Schmuck mögen. Trotz des Einsatzes von Edelsteinen oder Ähnlichem, bleibt der Echtschmuck minimalistisch und ergänzt ein Outfit als zeitloses Accessoire.

Laut eigener Aussage arbeitet Fejn primär mit recyceltem 925er Silber, das entweder bestehen bleibt oder mit 24-karätigem Gold ummantelt wird. Die Auswahl des Schmucks erstreckt sich über Ohrringe, Ketten, Armschmuck sowie Ringe. Zusätzlich sind die Produkte in Kollektionen eingeteilt, in der Kunden ihren Favoriten besser finden können.