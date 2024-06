Brandneues Huawei-Tablet und Notebooks der nächsten Generation: Für wen eignet sich was?

Ins Produktportfolio hat Huawei zwei neue Notebooks aufgenommen. Das MateBook 14 ist ein Allrounder der perfekt für die meisten alltäglichen Aufgaben geeignet ist. Dahingegen ist das MateBook X Pro ein idealer Begleiter für professionelle Anwendungen, wie Videobearbeitung oder 3D-Design. Und das neue MatePad 11,5″S Tablet ist für die einen eine gute Alternative zu einem der Laptops, für andere aber auch eine hervorragende Ergänzung. Wir helfen dir bei der Kaufentscheidung.

MateBook 14: Notebook-Allrounder mit OLED-Display und großem Akku

Das neue MateBook 14 Core Ultra ziert ein elegantes Gehäuse in Grün oder Space Grey und wiegt gut 1,3 Kilogramm. Du kannst es also problemlos in der Tasche mit in die Uni oder auf die Arbeit nehmen. Die Arbeitsfläche besteht aus einem großen 14,2-Zoll-Display, bei dem OLED-Technik zum Einsatz kommt. Somit sehen Farben besonders lebendig aus und Schwarzwerte besonders tief. Es löst zudem mit 2.880 × 1.920 Pixeln auf, wodurch selbst feinste Details gestochen scharf dargestellt werden können. Im Inneren schnurrt wahlweise ein Intel Core Ultra 5 oder 7 Prozessor, der von 16 GB RAM unterstützt wird. Was den Speicherplatz angeht, so kannst du zwischen 512 GB und 1 TB wählen.

Das neue Huawei Matebook 14 (2024)

Darüber hinaus setzt Huawei hier auf einen 70-Wh-Akku, welcher dem Laptop bis zu 19 Stunden lang Energie spendet. Somit ist das MateBook 14 eine gute Wahl, wenn du ein Notebook suchst, mit dem du Office-Anwendungen nutzen, viel tippen und recherchieren oder Videos und Filme streamen möchtest. Aber auch für die Fotobearbeitung und einfache Spiele ist es gut geeignet. Suchst du hingegen ein Notebook für leistungsintensivere Anwendungen, solltest du einen Blick aufs neue MateBook X Pro werfen.

Das Huawei MateBook 14 (2024) bietet eine top Ausstattung für einen gerechten Preis. Bereits ab 899 Euro kommst du an das neue Huawei-Notebook. Du kannst es wahlweise mit 16 GB RAM + 512 GB Speicherplatz oder 16 GB RAM + 1 TB Speicherplatz bestellen. Weiterhin hast du die Wahl zwischen einem Intel Core Ultra 5 oder einem Intel Core Ultra 7 Prozessor. Die preiswerteste Version sicherst du dir für 899 Euro und ans Premium-Modell kommst du für 1.299 Euro.

→ Huawei MateBook 14 (2024) jetzt kaufen!

Huawei MateBook X Pro: Mit 3,1K-Display und bis zu 32 GB RAM

Mehr Power, höhere Auflösung und weniger Gewicht als das MateBook 14 – das neue MateBook X Pro bietet High-End in jeder Hinsicht. Dabei wiegt es weniger als ein Kilogramm, wodurch du es im Rucksack kaum wahrnimmst. Bei den Farben kannst du zwischen Morandi Blau und Schwarz wählen und es ist ebenfalls mit einem 14,2 Zoll OLED-Display mit 120 Hertz ausgestattet. Allerdings ist die Auflösung mit 3.120 × 2.080 Pixeln und die Farbgenauigkeit nochmal höher (durchschnittlich △E<1). Somit ist es auch ideal für professionelle Bild- und Videobearbeitung geeignet. Mit wahlweise einem Intel Core Ultra 7 oder 9 Prozessor bietet es zudem noch mehr Power, was dir ebenfalls bei anspruchsvollen Aufgaben, wie dem Videoschnitt oder 3D-Design, zugutekommt.

Huawei MateBook X Pro 2024

Darüber hinaus kannst du zwischen 1 TB Speicherplatz und 16 GB RAM oder 2 TB und 32 GB RAM wählen. So bist du auch bei vielen parallelen Arbeitsprozessen top ausgerüstet und hast selbst für große Projekte genügend Speicherplatz zur Verfügung. Außerdem neu ist das Trackpad. Es ist größer als zuvor und bietet haptisches Feedback über die gesamte Fläche. Dadurch bekommst du hier eins der besten Trackpads auf dem Markt und bist so ebenfalls unterwegs bestens ausgerüstet für Aufgaben jeglicher Art.

Das MateBook X Pro 2024 ist ab 1.999 Euro in der Version mit Intel Core 7, 16 GB RAM und 1 TB Speicherplatz erhältlich. Das High-End-Modell mit Intel Core 9, 32 GB RAM und 2 TB SSD kostet dich 2.499 Euro. Zum Verkaufsstart kannst du mit einem auf der Seite aktivierbaren Code aber nochmal 100 Euro sparen. Obendrein schenkt dir Huawei derzeit ein „MatePad 11,5 Zoll“ Tablet sowie eine MateDock 3 Docking Station dazu.

→ Huawei MateBook X Pro 2024 jetzt kaufen!

Huawei MatePad 11,5″S: Das Tablet ist perfekt für Kreative und zum Arbeiten

Und dann wäre da noch Huaweis neues MatePad 11,5″S. Das Tablet ist perfekt für spaßige Angelegenheiten, wie Serienschauen, Spiele spielen oder zum Malen geeignet und somit eine gute Ergänzung zu einem der Notebooks. Allerdings kannst du es auch genauso gut zum Arbeiten nutzen. Zwar ist der Bildschirm mit 11,5 Zoll ein gutes Stück kleiner, aber es löst dennoch mit starken 2.800 × 1.840 Pixeln auf und kann die Bildwiederholfrequenz zwischen 30 und 144 Hertz anpassen.

Kaufst du dir das Tablet in Kombination mit einer Tastatur-Hülle, bekommst du den M-Pencil Eingabestift kostenfrei dazu. In diesem Set lassen sich einerseits auch hervorragend Mails und andere Texte tippen. Andererseits kannst du mit dem M-Pencil kreative Skizzen oder digitale Kunstwerke anfertigen. Das kann dir bei dem nächsten beruflichen Projekt helfen oder viel Freude am Feierabend bereiten.

Das neue Huawei MatePad 11,5 S mit Stift und Tastatur

Cool ist: Huawei spendiert seinem neuen Tablet ein mattes Display, das zum einen dafür sorgt, dass Reflexionen minimiert werden. Zum anderen soll es sich hierbei mit dem M-Pencil so anfühlen, als würdest du auf Papier schreiben und beim Lesen entsteht ebenfalls ein Gefühl wie mit einem echten Buch in der Hand. Weiterhin setzt man auf einen Octa Core Prozessor mit 8 GB RAM, der dich ebenso bei anspruchsvollen Aufgaben unterstützt. Der 8.800-mAh-Akku liefert mehrere Stunden lang Energie – du kommst also auch unterwegs eine lange Zeit ohne Steckdose aus.

Das Huawei MatePad 11,5 S holst du dir für 399 Euro nach Hause. Wenn du beim Kauf den M-Pencil mit in den Warenkorb legst und den Code AISDIGITAL115SP angibst, sicherst du dir das Zubehör für 49 statt 99 Euro zum Tablet. Entscheidest du dich für die Version mit Tastatur für 499 Euro, gibt es den M-Pencil sogar gratis on top.

→ Huawei MatePad 11,5 S jetzt kaufen!