Amazon stellt Verkauf ein: Sehr beliebtes Produkts am Ende

Die Idee hinter den Smart-Speakern der Echo-Familie von Amazon war klar: Per Sprachbefehl sollte es Kunden unter anderem ermöglicht werden, Produkte auf der großen Handelsplattform zu bestellen. Natürlich dienen sie über den integrierten Sprachassistenten Alexa aber auch der Unterhaltung. Doch eines der beliebten Echo-Produkte wird ab sofort nicht mehr produziert: der Echo Dot mit Uhr.

Echo Dot mit Uhr: Der Ausverkauf hat begonnen

Restbestände des Smart-Home-Gerätes mit LED-Zeitanzeige werden von Amazon und anderen Händlern zwar noch verkauft, eine weitere Produktion findet aber nicht mehr statt, betätigte Amazon dem amerikanischen Tech-Portal The Verge. Stattdessen setzt Amazon den Fokus in der Vermarktung jetzt auf den neu vorgestellten Echo Spot (2024). Kostenpunkt: 94,99 Euro – wahlweise erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau.

Insbesondere auf den Nachttischen vieler Nutzer hat der kompakte Amazon Echo Dot mit Uhr in den vergangenen Jahren ein Zuhause gefunden. Besonders wegen der dezenten LED-Anzeige ist er in der Vergangenheit ein beliebtes Produkt gewesen. Die Matrix-Anzeige ist nicht nur in der Lage, die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, sondern bei Bedarf auch einen Timer oder über den integrierten Temperatursensor die aktuelle Zimmertemperatur. Auch die Anzeige von Musiktiteln ist möglich.

Echo Spot bietet viel mehr Möglichkeiten, kostet aber auch mehr

Der Echo Spot rückt künftig, gemessen an der Ausstattung, zwischen den einfachen Echo Dot ohne Uhr und die größeren Smart Speaker aus der Echo-Show-Familie. Allerdings ist der Spot mit seinem größeren Funktionsumfang auch etwa 20 Euro teurer als das Dot-Modell mit Uhr. Vorteil des Spot-Modells ist auch, dass ein spezieller Nachmodus mit roter Schrift auf schwarzem Hintergrund nutzbar ist. Dieser Modus erhellt ein abgedunkeltes Schlafzimmer deutlich weniger als die LED-Anzeige des Echo Dot mit Uhr.

Zuletzt hatte es den Echo Dot mit Uhr in der fünften Generation bei Amazon zu kaufen gegeben. Sobald die letzten Exemplare verkauft sind, wird es keinen Nachschub mehr geben. In Deutschland ist der Echo Dot mit Uhr nach dem jüngsten Prime Day schon nicht mehr bei Amazon zu finden. Nur noch gebrauchte Modelle stehen gegenwärtig zum Kauf bereit.

