Exklusiv bei Amazon: Brandneuer Smartphone-Hersteller ist da

Überraschung am Smartphone-Markt: Ab sofort ist ein neuer Hersteller aus Europa im Exklusiv-Vertrieb bei Amazon aktiv. Wuum, eine Marke der Smart Products Connection S.A., die vor den Toren von Bilbao in Spanien zu Hause ist, bietet ab sofort bei Amazon neben zwei Smartphones auch zwei Tablet-PCs und einen Deckenventilator an. Nach eigenen Angaben möchte der neue Hersteller nicht mit Superlativen um sich werfen, sondern ehrlich, leicht rebellisch und sehr direkt sein.

Wuum S Pro jetzt exklusiv bei Amazon zu haben

Den Auftakt macht zum einen das neue Smartphone Wuum S Pro. Es bietet ein 6,6 Zoll großes IPS-Display mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 720 x 1.612 Pixeln. Für einen Rebellen etwas mau, denn die besten Handys unter 200 Euro bieten in der Regel längst eine höhere Auflösung. Auch die drei Kameras auf der Rückseite (50 + 2 + VGA), die 8-Megapixel-Frontkamera und der verbaute Prozessor (Unisoc T606) sind eher unterer Durchschnitt. 5G wird nicht unterstützt.

Überzeugend ist aber, dass das Wuum S Pro 256 GB Speicherplatz bietet (erweiterbar um bis zu 512 GB) und auf 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) zurückgreifen kann. Bei Bedarf kannst du bis zu 6 GB zusätzlich als virtuellen RAM zuschalten. Zur weiteren Ausstattung auf Basis von Android 13 gehören unter anderem Bluetooth 5.0, NFC und ein 5.000 mAh großer Akku. Letzterer lässt sich auch nutzen, um andere elektronische Geräte bei Bedarf mit Energie zu versorgen. Das Display des 193 Gramm leichten Einsteiger-Smartphones lässt sich per Fingerabdruck und Gesichtserkennung entsperren.

Ein typisches Einsteiger-Smartphone: das Wuum S Pro.

Kaufen kannst du das Wuum S Pro ab sofort bei Amazon für 169,90 Euro. Wenn du ein Smartphone suchst, um im Alltag zu telefonieren, ein wenig das mobile Internet zu nutzen und WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, reicht die Ausstattung vollkommen aus. Auch als Zweihandy kann es seinen Zweck erfüllen. Für anspruchsvolle Nutzer ist das Gerät aber eher nichts.

Derzeit noch nicht bei Amazon verfügbar, aber dort ebenfalls schon gelistet: das Wuum S. Es soll ab Mitte Juli 119,90 Euro kosten, bietet aber eine (noch) weiter abgespeckte Ausstattung: Unisoc T310 Prozessor, 6,5 Zoll großes Display (720 x 1.600 Pixel), Dual-Kamera (13 + 2 Megapixel) und 128 GB Speicherplatz nebst 4 GB RAM. Auch der Akku fällt hier mit einer Kapazität von 4.500 mAh etwas kleiner aus.

Auch zwei Tablets im Angebot

Für 169,90 Euro bietet Wuum ab sofort ein Einsteiger-Tablet mit 11-Zoll-Display (1.900 x 1.200 Pixel) an. Das Wuum T basiert wie das oben genannte Pro-Handy auf dem Unisoc T606, bietet 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Per microSD-Karte ist eine Erweiterung des Datendepots um bis zu 256 GB möglich. Auf der Rückseite ist eine 5-Megapixel-Kamera zu finden, vorn eine 2-Megapixel-Kamera. Der Akku ist 6.000 mAh groß, Bluetooth steht in der Version 5.0 zur Verfügung und es lässt sich eine WLAN-Schnittstelle nutzen. Eine SIM-Karte kannst du hingegen nicht einlegen. Dafür basiert das Tablet aber sogar schon auf Android 14.

Preiswerte iPad-Alternative: das Wuum T Tablet.

Analog zum Smartphone-Vertrieb bietet Wuum auch ein noch etwas preiswerteres Tablet an. Für 119,90 Euro ist das Wuum T Fun bereits erhältlich. Es basiert auf Android 13, wird vom Allwinner A523 Prozessor angetrieben und verfügt über ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Vorn und hinten ist je eine 2-Megapixel-Kamera verbaut, dazu gesellen sich 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz und ein 5.000 mAh großer Akku.

Gegen heiße Zimmer: Wuum Flow DC Deckenventilator

Und weil die Mitarbeiter von Wuum offenbar regelmäßig unter heißen spanischen Sommertagen leiden müssen, haben sie auch einen Deckenventilator in den Deutschland-Vertrieb aufgenommen. Der Wuum Flow DC kostet 199,90 Euro und bietet über drei Holzflügel mit einem Durchmesser von 120 Zentimetern gleich sechs Geschwindigkeiten für bis zu 20 m² große Räume. Praktisch: Auch eine LED-Leuchte mit drei auswählbaren Lichttönen ist in dem Ventilator gleich integriert. Eine Fernsteuerung ist im Lieferumfang des maximal 43 dB lauten Ventilators inklusive.

