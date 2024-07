Neue Smartphones sind da: Nicht nur heiße Preise

Ganz neu demonstriert wurde unter anderem das Motorola Razr 50. Und zwar gemeinsam mit dem Motorola Razr 50 Ultra. Beide neuen Flip-Foldables kannst du auf Basis von Android 14 auch schon in Deutschland kaufen, obwohl die Smartphones in einem ersten Schritt eigentlich nur in China präsentiert wurden. Umso interessanter ist es an dieser Stelle, einen vertiefenden Blick auf beide Geräte zu werfen.

Motorola Razr 50 (Ultra): Flip it, baby!

Das Motorola Razr 50 kannst du in zwei Speicherkonfigurationen kaufen: Einerseits mit 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 256 GB Speicherplatz, aber auch mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Als Prozessor ist der MediaTek Dimensity 7300X an Bord, der mit bis zu 2,5 GHz taktet und Dual-Screen-Unterstützung bietet. Das SoC kann also neben dem 6,9 Zoll großen AMOLED-Hautdisplay (2.640 x 1.080 Pixel) auch das 3,63 Zoll kleine Außendisplay (1.056 x 1.066 Pixel) ansteuern. Zu zwei Kameras auf der Rückseite (50 + 13 Megapixel) gesellt sich eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln Auflösung. Weitere Extras sind NFC-Unterstützung, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und Dual-SIM-Unterstützung. Der 4.200 mAh große Akku ist kabelgebunden mit 30 Watt wiederaufladbar, kabellos sind bis zu 15 Watt möglich. In Deutschland ist das neue Foldable ab sofort zu Preisen ab 885 Euro erhältlich.

Motorola Razr 50 Software Android 14 Prozessor MediaTek Dimensity 7300X Display 6,9 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 188 g Farbe Gold, Grau, Orange Einführungspreis 885 € Marktstart Juni 2024

Nur mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz zu haben: das Motorola Razr 50 Ultra. Hier ist als Prozessor der Snapdragon 8s Gen 3 an Bord. Weitere Unterschiede zum Basismodell sind das etwas größere Außendisplay (4 Zoll / 1.272 x 1.080 Pixel) sowie die beiden 50-Megapixel-Kameras auf der Rückseite. Zudem erlaubt dieses Smartphone auch WLAN-Verbindungen auf Basis des Wi-Fi-7-Standards. Der Akku ist nicht nur kabelgebundenes (45 Watt), sondern auch kabelloses aufladbar (15 Watt). Außerdem ist als besonderes Extra auch Reverse-Charging mit 5 Watt möglich. Du kannst also auch andere Geräte mit Strom versorgen, sofern sie kabelloses Aufladen unterstützen. Der Preis für das Motorola Razr 50 Ultra: mindestens 1.180 Euro.

Motorola Razr 50 Ultra Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Display 6,9 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Schwarz, Grün, Orange, Pink Einführungspreis 1.180 € Marktstart Juni 2024

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: Smartphone für Preisbewusste

Zuwachs gibt es auch in der Nord-Familie von OnePlus. Das OnePlus Nord CE4 Lite 5G kostet 279 Euro und bietet eine solide Ausstattung in der unteren Mittelklasse. Auf Basis von Android 14 können sich Käufer auf den Qualcomm Snapdragon 695 5G als Prozessor, gepaart mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz freuen. Der 5.110 mAh große Akku ist mit bis zu 80 Watt wiederaufladbar, auf der Rückseite eine Dual-Kamera (50 + 2 Megapixel) zu finden. Der Touchscreen ist 6,67 Zoll groß (1.080 x 2.400 Pixel) zudem werden neben NFC auch Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 unterstützt.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 695 5G Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.110 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 191 g Farbe Silber, Blau Einführungspreis 329 € Marktstart Juni 2024

Honor X6b: Einsteiger-Smartphone ohne 5G

Ist für dich eine 5G-Unterstützung eher unwichtig, kannst du dich auch für das neue Honor X6b entscheiden. Das Einsteiger-Smartphone basiert ebenfalls auf Android 14, bietet aber nur ein 6,56 Zoll großes Display mit unterdurchschnittlicher Auflösung: 720 x 1.612 Pixel. Als Prozessor ist zudem bei diesem Handy nur der schon recht alte MediaTek Helio G85 verbaut. Angeboten werden zwei Varianten des Smartphones: einmal mit 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz, andererseits mit 6 GB RAM und 256 GB großem Speicher. Auf der Rückseite sind zwei Kameras zu finden (50 + 2 Megapixel), der Akku ist 5.200 mAh groß.

Honor X6b Software Android 14 Prozessor MediaTek Helio G85 Display 6,56 Zoll, 720 x 1.612 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.200 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 192 g Farbe Grün, Violett, Blau, Schwarz Einführungspreis … € Marktstart …

Poco M6: Noch ein Einsteiger-Smartphone

Ebenfalls ein neues Einsteiger-Smartphone ist von der Xiaomi-Tochter Poco erhältlich: das Poco M6. Als Herzstück ist bei diesem Handy der MediaTek Helio G91 Ultra Prozessor verbaut – flankiert von 6 oder 8 GB RAM sowie 128 oder 256 GB Speicherplatz; erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 1 TB. Der Bildschirm dieses Mobiltelefons ist 6,79 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.460 Pixeln. Eine kleine Besonderheit ist, dass trotz des verhältnismäßig niedrigen Preises (170 Euro bei 6/128 GB / 190 Euro bei 8/256 GB) eine 108 Megapixel starke Hauptkamera verbaut ist. Ergänzend ist eine 2-Megapixel-Makrokamera an Bord, vorn zudem eine Selfie-Kamera mit 13 Megapixeln. Eine Wiederaufladung des 5.030 mAh großen Akkus ist kabelgebunden mit bis zu 33 Watt möglich. Bluetooth wird in Version 5.4 unterstützt, 5G nicht.

Xiaomi Poco M6 Software Android 14 Prozessor MediaTek Helio G91-Ultra Prozessor Display 6,79 Zoll, 1.080 x 2.460 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.030 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Violett, Schwarz, Silber Einführungspreis 170 € Marktstart Juni 2024

Realme GT 6 / GT 6T: Premium zum Mittelklasse-Preis

Mit zwei neuen Smartphones startet unterdessen Realme in seiner GT-Serie neu durch. Das Realme GT 6T basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 und steht wahlweise mit 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher nebst 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Auf der Rückseite kannst du zwei Kameras (50 + 8 Megapixel) nutzen, der Akku ist 5.500 mAh groß. Für die Navigation durch das Menü von Android 14 steht ein 6,78 Zoll großes Display (1.264 x 2.780 Pixel) bereit. Die Preise liegen bei 550 respektive 600 Euro.

Realme GT 6T Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Flagship Display 6,78 Zoll, 1.264 x 2.780 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 191 g Farbe Grün, Silber Einführungspreis GT 6T (8/256 GB): 550 €, GT 6T (12/256 GB): 600 € Marktstart Juni 2024

Sogar in drei Speichervarianten (8/256 GB, 12/256 GB und 16/512 GB) steht das Realme GT 6 zur Verfügung. Für dieses Smartphone werden abhängig von der bevorzugten Modellvariante zwischen 600 und 800 Euro fällig. Im Vergleich zum Schwestermodell GT 6T kommt auf der Rückseite eine dritte Kamera (50 Megapixel) hinzu und es wird über den Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 auf (deutlich) mehr Prozessor-Leistung gesetzt. Abgesehen davon ist die Ausstattung aber weitgehend identisch.

Realme GT 6 Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Display 6,78 Zoll, 1.264 x 2.780 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 16 , 12 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 199 g Farbe Silber, Grün, Grün, Silber Einführungspreis GT 6 (8/256 GB): 600 €, GT 6 (16/512 GB): 800 €, GT 6 (12/256 GB): 700 € Marktstart Juni 2024

Realme Note 50: Der Preis ist der Hit

In einer ganz anderen Preisklasse ist das ebenfalls neue Realme Note 50 zu Hause. Es ist bereits für unter 100 Euro zu haben, bietet dafür aber auch nur 3 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Etwas teurer ist die Modellvariante mit 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Hinzu kommen in beiden Fällen der Unisoc Tiger T612 als Prozessor und ein 6,74 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Auf der Rückseite ist eine einfache 13-Megapixel-Kamera zu finden. Insgesamt also eine unterdurchschnittliche Ausstattung zum (sehr) kleinen Preis.

Realme Note 50 Software Android 13 Prozessor Unisoc Tiger T612 Display 6,74 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB, 128 GB Hauptkamera 4800×2800 (13,4 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP54 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 186 g Farbe Blau, Schwarz Einführungspreis Note 50 (3/64 GB): 85 €, Note 50 (4/128 GB): 103 € Marktstart April 2024

Oppo Reno 12 / Reno 12 Pro: Zwei neue Mittelklasse-Handys

Über ein 6,7 Zoll großes Display (1.080 x 2.412 Pixel) verfügt das neue Oppo Reno 12 5G. Neben 12 GB RAM sind hier wahlweise 256 oder 512 GB Speicherplatz an Bord, für den Antrieb sorgt der MediaTek Dimensity 7300. Drei rückseitig verbaute Kameras (50 + 8 + 2 Megapixel), eine 32-Megapixel-Selfie-Cam und ein 5.000 mAh großer Akku dürfen natürlich nicht fehlen. Ebenso wenig Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und NFC für mobiles Bezahlen. Der Preis startet bei 499 Euro.

Oppo Reno 12 Software Android 14 Prozessor MediaTek Dimensity 7300-Energy Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.412 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 177 g Farbe Silber, Pink, Braun Einführungspreis 499 € Marktstart Juni 2024

Für 599 Euro bietet Oppo alternativ das Reno 12 Pro an. Es bietet 512 GB Speicherplatz, 12 GB RAM und ist auf der Rückseite mit einem hochwertigeren Triple-Kamera-Setup (50 + 50 + 8 Megapixel) ausgestattet. Statt eines Makro-Objektivs kommt bei diesem Smartphone ein Tele-Objektiv zum Einsatz. Außerdem löst die Frontkamera beim Pro-Modell ebenfalls mit 50 Megapixeln auf.

Oppo Reno12 Pro Software Android 14 Prozessor MediaTek Dimensity 7300-Energy Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.412 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IP65 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 181 g Farbe Silber, Braun Einführungspreis 599 € Marktstart Juni 2024

Neues Smartphone auch von HTC

Übrigens: Ein neues Handy hat es auch von Smartphone-Pionier HTC gegeben. Beim HTC U24 Pro handelt es sich um ein klassisches Mittelklasse-Smartphone, zu dem wir dir aufgrund der Bedeutung für den Markt alle Einzelheiten in einer gesonderten Meldung zusammengefasst haben.

Jetzt weiterlesen Neue Smartwatches: Samsung, Suunto und Oppo legen los