Wenn du auf der Suche nach einem Smartphone mit einer hochwertigen Ausstattung bist, aber nicht gleich 600 bis 1.000 Euro dafür ausgeben möchtest, könnte das realme 14 Pro oder Pro+ etwas für dich sein. Die kürzlich in Deutschland auf dem Markt gestarteten Smartphones bieten sowohl hardware- als auch softwareseitig eine top Ausstattung. Diverse KI-Funktionen holen zudem noch mehr aus den Handys heraus. Und der Preis zum Marktstart stimmt mit Blick auf die gute Technik ebenso. Wir werfen einen genaueren Blick auf die beiden Modelle.

realme 14 Pro: Das sind die Highlights des neuen Smartphones

Beide Modelle der neuen realme 14 Pro Serie sind um die 400 Euro angesiedelt. Das 14 Pro ist aber etwas günstiger als das Pro+. Die verschiedenen Preise hängen von der unterschiedlichen Ausstattung der Smartphones ab. So bietet das 14 Pro+ für aktuell 529,99 Euro eine etwas bessere Kamera, ein Display mit höherer Auflösung und eine schnellere Performance. Ist dir hingegen ein kleinerer Preis wichtiger, solltest du zum realme 14 Pro für 379,99 Euro greifen. Das punktet dennoch mit einer hohen Leistung, einer top Akkulaufzeit und einem etwas leichteren Gewicht.

Das realme 14 Pro ist mit einem 6,77 Zoll großen FHD+-OLED-Display und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Das bedeutet: Du bekommst hier ein absolut kontrastreiches und scharfes Display mit einer sehr flüssigen Darstellung. Der MediaTek Dimensity 7300 Energy Prozessor sowie 8GB/12GB RAM (je nach Ausstattung) sorgen zudem für eine gute Performance.

realme 14 Pro – so sieht es aus

Dazu setzt realme auf eine 50-MP-Kamera von Sony, die auch hochauflösende 4K-Videos aufnehmen kann. Eine Besonderheit ist definitiv, dass hier drei Blitzlichter verbaut sind, die für realistische Porträts in jeder Umgebung sorgen sollen und die Szene perfekt ausleuchten. realme nennt dieses Feature MagicGlow. Erstaunlich ist zudem die Akkukapazität, die realme mit 6.000 mAh angibt. Diese soll etwa für rund 25 Stunden YouTube-Streaming ausreichen. Darüber hinaus ist das Handy sowohl vor Stößen als auch Wassereintritt geschützt. Maximal 48 Stunden soll es in bis zu zwei Meter tiefem Wasser überleben können. Einem Foto- oder Videotrip mit einem Schnorchel steht so nichts im Wege. Noch mehr Infos zum Gerät gibt’s in unserer Datenbank.

Kleiner Aufpreis, großes Upgrade beim Plus-Modell

Im 14 Pro+ setzt realme hingegen auf ein noch höher auflösendes 1,5K-Display, das mit 6,8 Zoll zudem minimal größer ist. Über OLED und 120 Hz kannst du dich auch hierbei freuen. Beim Prozessor bekommst du mit dem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 außerdem etwas mehr Leistung, die je nach Ausstattung von 8 oder 12 GB RAM unterstützt wird. Beim Plus-Modell bekommst du auch eine 50-MP-Kamera von Sony, die aber auch weiter entfernte Objekte optisch näher heranholen kann. Über MagicGlow sowie einen großen 6.000-mAh-Akku verfügt das 14 Pro+ ebenso. Und das Plus-Modell ist ebenfalls äußerst robust, da es vor Wasser und Stößen geschützt ist.

Das realme 14 Pro+ ist auch wasserdicht und stoßgeschützt

Außerdem punkten beide Smartphones mit einigen coolen KI-Funktionen. So lassen sich etwa unscharfe Bilder mittels künstlicher Intelligenz nachschärfen, während du mithilfe des AI Eraser 2.0 störende Objekte aus Fotos ganz leicht entfernst. Weiterhin verfügt das realme 14 Pro(+) über einen KI-Augenschutz, der die Ermüdung deiner Augen erkennt und die Farbtemperatur des Displays automatisch anpasst, damit deine Sehorgane geschont werden. Schau für noch mehr technische Infos gerne in unserem Datenblatt vorbei.

Wie du siehst: Beide Modelle wissen technisch und optisch absolut zu überzeugen. Und die Preise sind in Anbetracht dessen ebenfalls fair. Während das realme 14 Pro etwa bei Otto für 379,99 Euro zu haben ist, zahlst du für das Plus-Modell derzeit 529,99 Euro.