Wechselbarer Akku: Samsung stellt ungewöhnliches Smartphone vor

Bei Tastenhandys und den ersten Smartphones war es vollkommen normal: Hat der Akku nicht mehr so lange gehalten, konnte man ihn mit wenigen Handgriffen gegen einen neuen Akku austauschen. So manch einer hatte sogar einen zweiten Akku dabei, um das Handy in wenigen Sekunden zu „laden“. Moderne Handys bieten diese Möglichkeit, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr. Und eine solche ist das Galaxy XCover7 Pro von Samsung.

Samsung Galaxy XCover7 Pro vorgestellt

Beim XCover7 Pro handelt es sich um ein sogenanntes Rugged-Smartphone. Also ein besonders robustes Smartphone, das auch ohne Case problemlos Wasser, extreme Temperaturen oder Stürze wegstecken soll. Dafür steckt Samsung das 6,6 Zoll große Handy in ein robustes, griffiges Gehäuse mit Tasten, die sich auch mit Handschuhen mühelos drücken lassen.

Das Display misst 6,6 Zoll und setzt, unüblich für Samsung, nicht auf AMOLED. Stattdessen kommt ein klassisches TFT-Panel zum Einsatz, das nicht mit der Farbdarstellung der Galaxy-S- oder A-Modelle mithalten kann. Die Bildwiederholrate unterscheidet sich mit 120 Hertz nicht von den Flaggschiffen und die Helligkeit von 600 Nits soll sich für die Nutzung im Freien eignen.

Das neue Samsung Galaxy Xcover7 Pro

Als Prozessor verbaut Samsung einen Snapdragon 7s Gen 3 mit 6 Gigabyte RAM. Das Smartphone ist also leistungstechnisch in der Mittelklasse angeordnet und mit dem aktuellen Galaxy A56 vergleichbar. Der Speicher beträgt 128 Gigabyte, und kann im Gegensatz zu allen anderen aktuellen Samsung-Smartphones weiterhin per microSD-Karte erweitert werden.

Der Akku ist, wie bereits, angesprochen wechselbar. Das macht sich auch in der Kapazität bemerkbar. Denn während wir durch die fest verbauten Akkus die einfache Reparierbarkeit verloren haben, ermöglichen die fest verbauten Akkus eine größere Kapazität. So bietet das Galaxy XCover7 „nur“ 4.350 mAh, während bei Smartphones in dieser Größe heutzutage 5.000 mAh und mehr üblich sind.

Das Samsung Galaxy XCover7 Pro kommt mit aktuellem Android 15 und Samsungs Oberfläche One UI 7 daher. Samsung verspricht neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates mindestens 7 Jahre nach Marktstart anzubieten. Das ist Spitzenklasse und wird von keinem anderen Hersteller überboten.

Auch Samsungs KI-Funktionen sind mit an Bord, etwa zum Bearbeiten von Fotos oder Zusammenfassen von Notizen. Ungewöhnlich in der Mittelklasse ist der Support von Samsung DEX. Damit kannst du das Smartphone an einen externen Display anschließen und wie einen PC verwenden.

Das Samsung Galaxy XCover7 Pro ist ab sofort zu einem Preis von 609 Euro erhältlich. Für die gebotene Ausstattung ist das ein stolzer Preis. Das Samsung Galaxy A56 kostet nur rund die Hälfte und dürfte für die meisten Kunden die bessere Wahl sein. Doch zahlt man den höheren Preis vor allem für das extrem robuste Gehäuse. Und wer auf der Suche nach einem Rugged-Smartphone ist, für den dürfte das Galaxy XCover7 Pro eine hervorragende Wahl sein.