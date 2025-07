Beim Grillen fernsehen?! Dieser 4K-TV für draußen ist jetzt deutlich günstiger

Denn wer hat beim Grillen oder Entspannen im Garten nicht schon mal davon geträumt, nebenbei etwas im Fernseher schauen zu können? Insbesondere wenn eine Fußball-WM oder EM in den Sommermonaten ansteht, wäre ein privates „Public Viewing“ im Garten doch ziemlich genial. Dagegen sprechen allerdings gleich mehrere Probleme. So bekommt man vor allem größere Fernseher nur schwer nach draußen und selbst wenn, macht die Sonneneinstrahlung das Ganze meist ungenießbar.

Doch es geht auch anders: Mit einem Outdoor 4K-Fernseher von Sylvox erkennst du nicht nur trotz Sonnenschein alles, die Geräte sind auch noch wasserdicht und dadurch dauerhaft für draußen geeignet. Der Hersteller ist dabei sogar einer der weltweit führenden Hersteller von Outdoor-Fernsehern. Und das Beste: Rund um den Prime Day (vom 8. bis zum 11. Juli) bekommst du ein 55-Zoll-Allwetter-Modell jetzt besonders günstig – und das ganz ohne Prime Abo!

Diese Vorteile bietet ein Outdoor-TV

Jeder, der schon einmal versucht hat, mit einem herkömmlichen TV im Garten fernzusehen, kennt die Probleme, die dabei auf einen zukommen. Frage Nummer 1. direkt zum Start ist meistens: Wie bekomme ich meinen Fernseher überhaupt raus? Und genau hier fangen die Vorteile eines echten Outdoor-Fernsehers wie dem Deck Pro Serie 2.0 Gen. von Sylvox bereits an. Der 4K-Fernseher ist nach IP55 nämlich wasserfest und hält Temperaturen von –30 bis 50 °C aus. Du kannst ihn also wirklich draußen stehen lassen – wenn auch du ihn bei einem starken Schauer zumindest unterstellen solltest. Passend dafür kannst du dir bei Sylvox übrigens direkt einen Rollwagen dazukaufen.

Bei diesem Outdoor-Fernseher musst du dir um Regen keine Sorgen machen

Und selbst wenn man seinen TV aus dem Wohnzimmer irgendwie in den Garten bekommt, fällt dann ziemlich schnell das nächste Problem auf: Die Helligkeit und der Kontrast reichen in der Regel nicht aus. Sylvox setzt bei seinem Outdoor-TV daher auf satte 1.000 Nits Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von

3.000:1. Falls du mit diesen Zahlen nichts anfangen kannst: Dies sollte locker dafür reichen, dass du den 4K-Fernseher selbst bei einfallendem Sonnenlicht nutzen kannst.

Auch fernab der ganzen Sonderfunktionen für die Outdoor-Nutzung weiß der Fernseher natürlich zu überzeugen. Die 4K-Auflösung liefert tolle Bilder, welche dank des 178° Blickwinkels ebenso von schrägen Positionen aus gut zu erkennen sein sollten – also wirklich perfekt für eine Gartenfeier mit mehreren Gästen. In Sachen Sound wird sogar Dolby Atmos unterstützt, und du kannst den TV natürlich via Bluetooth oder Kabel (3x HDMI, Digitaler Audioausgang, 2x USB & mehr) mit entsprechenden Lautsprechern verbinden. Als Betriebssystem wird auf Google TV gesetzt. Für dich heißt das: All deine Lieblingsapps rund um Netflix, YouTube und Co. kannst du hier problemlos nutzen – vorausgesetzt du verbindest den Outdoor-TV via LAN oder WLAN mit dem Internet.

Mit Prime Day Rabatt: So kostet dich der Fernseher für den Garten

Die Vorzüge können sich also durchaus sehen lassen und machen einen Outdoor-Fernseher nicht nur für die Sommermonate zu einer coolen Investition. Doch was kostet der Spaß? Grundsätzlich musst du für einen Outdoor 4K-TV durchaus etwas mehr ausgeben als für einen herkömmlichen Smart-TV. Doch anlässlich des bevorstehenden Prime Days senkt Sylvox den Preis jetzt ordentlich. So kostet dich die 55-Zoll-Variante nur noch 1.699 statt 1.999 Euro – und zwar vom 8. bis zum 11. Juli. Andere Größen sind ebenfalls erhältlich und derzeit im Angebot.

Klar: Das ist trotzdem kein kleiner Betrag, doch mit Blick auf Konkurrenz-Produkte von Samsung und Co. – die teils nochmal deutlich teurer sein können – und die vielen Vorteile, kann sich der Kauf aktuell auf jeden Fall lohnen. Und das übrigens nicht nur für den Garten, sondern beispielsweise auch für einen Poolraum.

