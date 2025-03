Im Vergleich: Das unterscheidet die neuen Samsung-Galaxys A56, A36 und A26

Die drei Samsung-Smartphones Galaxy A26, A36 und A56 auseinanderzuhalten ist auf den ersten Blick schwierig. Das kommt vom gleichen Design mit dem rundherum flachen Rahmen und der flachen Rückseite mit dem länglichen Kamera-Modul, das bei allen drei Geräten drei Kameras berherbergt.

Samsung Galaxy A im Vergleich

Die Form der Galaxy A26, A36 und A56 fühlen sich gleich an – das A56 liegt jedoch mit seinem Metallrahmen etwas kühler und schwerer in der Hand. Aufgrund der Materialwahl lässt sich das Galaxy A56 auch an den kleinen Antennenstreifen im Rahmen von den beiden anderen Modellen unterscheiden. Alle drei Smartphones sind im Vergleich zur Vorgängerserie etwas schlanker geworden und bieten einen Schutz nach IP67.

Alle drei Bildschirme unterstützen 120 Hz Bildwiederholfrequenz und sind 6,7 Zoll groß. Wer jetzt genau hinsieht, kann bei den Displays einen weiteren kleinen Unterschied entdecken: Das Galaxy A26 setzt nämlich auf eine Waterdrop-Notch, das Galaxy A36 und A56 haben jeweils eine Selfie-Kamera in Punchhole-Ausführung. Entsprechend kommt auch im A26 ein anderes Display zum Einsatz als in den beiden „großen“ A-Serie-Modellen: Die Galaxy A36 und A56 schaffen nämlich jeweils 1.200 Nits maximale Helligkeit und bieten den Vision Booster zur Verbesserung der Darstellung. Beim Galaxy A26 gibt es diese Angaben nicht. Es ist jedoch dunkler als seine Brüder.

Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36

Leistung und Konnektivität: Prozessor-Upgrade bei Samsung

Auch in diesem Jahr gibt es bei den Chips wieder durchgehend kleine Upgrades gegenüber den Vorjahren. Das Samsung Galaxy A26 wechselt vom hauseigenen Exynos 1280 im Vorgänger auf den Exynos 1380 aus dem Galaxy A35. Das Galaxy A36 springt allerdings – kleine Überraschung – nicht eine Stufe nach oben in Samsungs Chip-Lineup, sondern auf den Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, was für dich am Ende aber keinen spürbaren Unterschied machen sollte. Das Galaxy A56 schließlichbekommt statt Exynos 1480 jetzt den Exynos 1580.

Je nach Speichervariante – 128 oder 256 GB – bringen das Galaxy A26 und A36 dann 6 oder 8 GB RAM mit. Das Galaxy A56 dagegen kommt zwar in den gleichen beiden Speicheroptionen, dafür aber immer mit 8 GB Arbeitsspeicher. Apropos: Für Speicherkarten-Fans wird das Eis übrigens immer dünner: Vom neuen Trio hat nur noch das Galaxy A26 einen microSD-Speicherkartenslot.

Produkt Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Display 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+

120 Hz Bildwiederholrate 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+, 1.200 Nits (HBM)

120 Hz Bildwiederholrate 6,7 Zoll, Super-AMOLED

Full-HD+, 1.200 Nits (HBM)

120 Hz Bildwiederholrate Prozessor Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Samsung Exynos 1580 Speicher 6/8 GB RAM

128/256 GB ROM

microSD-Slot 6/8 GB RAM

128/256 GB ROM

kein microSD-Slot 8 GB RAM

128/256 GB ROM

kein microSD-Slot OS One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates One UI 7 (Android 15)

6 Jahre Software-Updates

6 Jahre Sicherheitsupdates Kameras Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 2 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 13 MP, f/2.2 Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 5 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Makrokramera: 5 MP, f/2.4

Selfie-Kamera: 12 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging 5.000 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging 5.000 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

kein Wireless Charging Abmessungen und Gewicht 77,5 × 164,0 × 7,7 mm, 200 g 78,2 × 162,9 × 7,4 mm, 195 g 77,5 × 162,2 × 7,4 mm, 198 g

Kameras der neuen Galaxy-A-Modelle

Der wichtigste Unterschied bei den Bildsensoren ist die 12-Megapixel-Kamera hinter dem Ultraweitwinkel-Objektiv des Galaxy A56. Für Panorama-Fans könnte sich dieser Unterschied also durchaus lohnen. Ansonsten gibt es einige Detail-Unterschiede:

Das Galaxy A56 bietet als einziges Smartphone im Full-HD-Video-Modus eine 60-fps-Option.

Das Galaxy A56 bietet als einziges Gerät einen fortschrittlicheren Nachtmodus und KI-Portraits.

Das Galaxy A36 und A56 können bei Selfie-Videos auch HDR-Filmchen aufnehmen.

Das Galaxy A36 und A56 bieten 10-Bit-HDR im Videomodus.

Die Ultraweitwinkel-Kamera im A26 bietet 13 statt 12 Megapixel – erwartet aber eher eine schlechtere Bildqualität.

Das Galaxy A36 und A56 haben einen KI-Autofokus, wobei wir im kurzen Test keinen Unterschied feststellen konnten zum A26.

Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56

Software

Samsung hat sein Update-Versprechen kräftig aufgebohrt und verspricht jetzt für alle drei Geräte sechs Jahre Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Updates. Dazu gibt es für die gesamte A-Serie das Storage-Share-Feature für eine nahtlose Verwaltung von Dateien zwischen Handy und Windows-Computer. Das Smartphone und der Computer tauchen dabei jeweils wechselseitig als Ordner auf den anderen Geräten auf – und Ihr könnt direkt auf die dort gespeicherten Dateien zugreifen. Das Galaxy A36 und A56 bekommen zusätzlich noch erweiterte Diebstahlschutz-Features. Hier sperrt sich das Smartphone automatisch, wenn es erkennt, dass es Euch jemand entrissen hat.

Künstliche Intelligenz

Ja, dazu schafft es dann auch noch ein ganzer Schwung KI aus dem Galaxy-AI-Universum auf die gesamte A-Serie – allerdings heißt das hier „Awesome AI“ und nicht „Galaxy AI“. Warum? Vermutlich, um aus Marketingsicht mit den gegenüber den Top-Modellen abgespeckten KI-Features den Begriff „Galaxy AI“ nicht zu verwässern. Unter anderem bekommen alle Modelle das beliebteste KI-Feature Circle to Search und den Objektradierer für Fotos.

Lediglich das Galaxy A36 und A56 bekommen die erweiterten Fotofilter, mit denen du deine Fotos in Comic-Strips oder Ölgemälde verwandeln kannst. Und exklusiv in der A-Serie beim A56 bekommst du noch Auto Trim im Video-Editor und Best Face zum Austauschen von unvorteilhaften Gesichtsausdrücken in Gruppenfotos.

Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56

Akku und Schnellladen: Galaxy A Reihe wie immer solide

Alle drei Geräte haben 5.000 mAh Akku-Kapazität. Das Galaxy A56 und A36 laden jeweils mit maximal 45 W, das A26 mit 25 W. Wireless Charging bleibt nach wie vor der S-Serie vorbehalten. Hier hat sich also nicht viel getan und es geht solide und ohne Highlights zu den Preisen.

Preis und Verfügbarkeit der neuen Samsung Galaxy A Reihe

Alle drei Smartphones sind ab der Kalenderwoche 12 im Handel erhältlich – also spätestens ab 21. März. Wie bei Samsung üblich gibt es dazu wieder eine Early-Bird-Aktion, bei der Ihr kostenfrei doppelten Speicher bekommt. Die Aktion läuft voraussichtlich bis 20.04.2025. Wer sich früh entscheidet, kann hier also ordentlich sparen – wie viel genau, seht Ihr in der folgenden Preisübersicht:

Speichervarianten und Preise Samsung Galaxy A26 5G 128 GB ROM, 6 GB RAM: 299 €

256 GB ROM, 8 GB RAM: 369 € Samsung Galaxy A36 5G 128 GB ROM, 6 GB RAM: 379 €

256 GB ROM, 8 GB RAM: 449 € Samsung Galaxy A56 5G 128 GB ROM, 8 GB RAM: 479 €

256 GB ROM, 8 GB RAM: 529 €