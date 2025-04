Samsung-Abverkauf bei Saturn: Mega-Rabatte auf Handys, Fernseher & mehr – nur für kurze Zeit!

Saturn haut gerade einige Technik-Kracher von Samsung raus – und das mit teils richtig fetten Rabatten. Egal ob Smartphone (wie das S24), Smartwatch, Fernseher oder Tablet: Bei den aktuellen Samsung Deal Days findest du jede Menge Schnäppchen, die sich wirklich lohnen. Wir zeigen dir die Highlights der Aktion – aber überleg nicht zu lange, denn die Angebote gelten nur noch bis zum 5. Mai.

Samsung-Smartphones zum Schleuderpreis – Top-Modelle für kleines Geld

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Handy bist, lohnt sich jetzt ein Blick auf das Samsung Galaxy S24 aus dem vergangenen Jahr mit 128 GB Speicher. Hier haut Saturn einen echten Knaller raus: Statt dem UVP von rund 800 Euro kostet das Flaggschiff aktuell nur noch 489 Euro – das entspricht einem satten Rabatt von fast 40 Prozent. Günstiger ist aktuell kaum ein anderer Shop (siehe Preisvergleich). Du bekommst hiermit ein topmodernes Smartphone mit starkem Display, beeindruckender Fotoqualität und praktischen KI-Features – und der Versand ist auch noch kostenlos. Besonderer Vorteil bei Saturn: Du bekommst noch 75 Euro Cashback, wenn du ein altes Smartphone einschickst (+ dessen Restwert, hier mehr zum Ankauf-Trick erfahren). Wenn du mehr über das Handy wissen willst, schau doch mal hier vorbei.

Aber Achtung: Während die meisten Samsung-Deals bis zum 5. Mai laufen, ist das S24-Schnäppchen den Angaben zufolge schon am 27. April Geschichte – also am Sonntag.

Du brauchst kein High-End-Gerät, sondern dir reicht ein solides Einsteiger-Smartphone? Dann ist das Samsung Galaxy A16 eine gute Wahl. Für gerade einmal 165 Euro statt 229 Euro (UVP) bekommst du hier ein Gerät, das die wichtigsten Funktionen abdeckt. Klar, du musst ein paar Abstriche bei der Ausstattung machen – aber für den Preis ist das A16 ein echt fairer Deal.

Starke Ergänzung für dein Handy: Samsung Galaxy Watch7 im Angebot

Fitness-Fans und Technikfreunde aufgepasst: Die Samsung Galaxy Watch7 gibt’s bei Saturn derzeit schon ab 199 Euro – ganze 37 % günstiger als sonst. Die smarte Uhr misst nicht nur deine Herzfrequenz und analysiert deinen Schlaf, sondern bietet auch viele weitere Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Und das alles in einem schicken Design direkt am Handgelenk. Der Preis gilt für die Bluetooth-Variante mit 40 mm Durchmesser. Du kannst sie dir aber auch in der LTE-Variante wahlweise mit 44 mm Durchmesser günstiger schnappen.

Samsung Galaxy Watch7 in Grün

Kino-Feeling fürs Wohnzimmer: Samsung QLED-TV zum Top-Preis

Du willst beim Serienmarathon eine richtig gute Bildqualität? Dann schau dir den Samsung GQ55Q60D QLED-TV einmal an. Der Fernseher aus dem Jahr 2024 kommt mit einem 55-Zoll-Display, 4K-Auflösung und moderner Quantum HDR-Technologie, die für besonders kontrastreiche, farbintensive Bilder sorgt – selbst bei Tageslicht. Zwar musst du hier mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz auskommen, beim alltäglichen Fernsehen sollte das aber kaum stören.

Übrigens: Dank coolen Soundfeatures wie OTS Lite soll auch der Klang beim nächsten Fernsehabend richtig gut sein. Aufgrund von 38 Prozent Rabatt kostet dich das gute Stück aktuell nur noch 599 Euro.

Tablets für jeden Anspruch – vom Einsteiger bis zum Power-User

Auch Tablet-Fans kommen bei Saturn momentan voll auf ihre Kosten. Das Samsung Galaxy Tab A9+ bekommst du aktuell etwa schon für 159 statt 249 Euro. Mit seinem 11-Zoll-Display, erweiterbarem Speicher (bis zu 1 TB per microSD) und solider Performance eignet es sich perfekt fürs Surfen, Streamen und Zocken unterwegs.

Wer mehr Power will, greift zum Galaxy Tab S9. Dieses High-End-Tablet überzeugt mit einem AMOLED-Display, starker Performance und eignet sich bestens für kreative oder anspruchsvolle Aufgaben wie Videoschnitt oder Gaming. Außerdem ist hier der S Pen Eingabestift gleich im Lieferumfang enthalten. So kannst du dich hiermit auch an digitaler Kunst versuchen, leichter Bilder bearbeiten oder bequem Notizen in Uni oder Büro machen. Dank 41 Prozent Rabatt kostet es jetzt nur noch 529 statt 899 Euro (UVP).

Top-Klang zum Tiefpreis: Galaxy Buds 3 mit sattem Rabatt

Auch, wenn du neue In-Ear-Kopfhörer suchst, gibt’s bei Saturn ein passendes Angebot – und zwar richtig günstig. Die Galaxy Buds 3 bekommst du beim Elektronikhändler gerade nämlich für nur noch 99 statt 179 Euro (UVP). Sie liefern klaren und satten Sound, verfügen über Active Noise Cancelling zur Geräuschunterdrückung und kommen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden – mit Ladecase sogar bis zu 19 Stunden. Perfekt für ungestörtes Musik- und Podcasthören oder entspanntes Reisen ohne nervige Geräusche.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro in einer Hand

Noch mehr Samsung-Deals entdecken – aber nur noch für kurze Zeit

Ob Notebooks, Kühlschränke, Monitore oder noch mehr Smartphones und Fernseher – auf der Übersichtsseite der Samsung Deal Days findest du noch viele weitere starke Angebote. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur noch bis zum 5. Mai – also besser schnell sein, bevor die besten Deals vergriffen sind!

Jetzt weiterlesen Abverkauf total! MediaMarkt verkauft Samsung S24 zum Preis von Einstiegs-Handy