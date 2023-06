Android 14: Diese Handys erhalten das Update

Auf der Google IO im Mai hat Google Android 14 offiziell vorgestellt. Highlights des neuen Betriebssystems sind unter anderem eine neue Fitness-App, ein überarbeitetes Design, verbesserte Akkulaufzeit und die Möglichkeit, Apps mehrfach zu installieren. Etwa, um mit zwei Konten angemeldet zu sein.

Wann kommt Android 14?

Aktuell läuft eine offene Beta, bei der Nutzer mit ausgewählten Handys von Google, Oppo Xiaomi und vielen weiteren Herstellern das neue Update bereits testen können. Die fertige Version wird wohl im August oder September bereitstehen. Ab diesem Tag können Nutzer eines Google-Smartphones das Update herunterladen und installieren. Für Kunden anderer Hersteller beginnt dann das Warten. Dies geht bei manchen Herstellern schneller als bei anderen. Im vergangenen Jahr war Samsung Spitzenreiter und hat das Update zuerst ausgeliefert. Kurz danach folgte OnePlus. Häufig wird zuerst ein kleiner Teil von Nutzern mit dem Update versorgt. Wenige Tage später steht das Update dann allen Smartphones eines Typs zur Verfügung.

Wann welches Smartphone an der Reihe ist, hängt auch vom Preis und vom Alter des jeweiligen Modells ab. Während günstige Smartphones oftmals nur ein großes Update erhalten, können teurere Handys mit zwei oder gar drei großen Updates rechnen. Wir zeigen dir für jeden Hersteller, welche Smartphones mit dem Update rechnen können.

Bekommt mein Handy Android 14?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns alle Hersteller und ihre Smartphones der vergangenen Jahre angeschaut. Scrolle bis zu deinem Hersteller und suche nach dem entsprechenden Modell.

Asus

Asus gibt für gewöhnlich via Twitter bekannt, welche ihrer Smartphones ein Update erhalten. Bis es so weit ist, können wir nur vermuten. So dürfen sich folgende Smartphones über Android 14 freuen:

Google

Alle aktuellen Google Pixel Smartphones können das Update direkt ab Release herunterladen. Pixel 4 und 4a sind jedoch laut Google zu alt und bekommt das Update nicht mehr. Damit können sich folgende Smartphones auf Android 14 freuen:

Honor

Nach der Trennung von Huawei kann Honor seine neuen Smartphones nicht nur wieder mit dem Plax Store ausstatten, sondern auch Android-Updates wie gewohnt ausliefern. Beim Honor Magic4 Pro garantiert man zwei Updates. Ab dem Magic5 Pro sogar drei.

Huawei ohne Android 14

Durch das weiterhin geltende Embargo fehlen den Smartphones von Huawei nicht nur Play Store und Google-Dienste, sondern auch der direkte Zugang zu neuer Software. So läuft selbst das neue Huawei P60 Pro noch mit Android 12 im Hintergrund. Von Android 14 fehlt also jede Spur. Eher wird Huawei auch in Europa irgendwann auf das in China bereits eingesetzte Harmony OS als Betriebssystem wechseln.

LG ebenfalls ohne Android 14 Update

LG hat sein Smartphone-Geschäft vor zwei Jahren aufgegeben. Damals hatte man seinen bestehenden Kunden noch ein Update auf Android 12 und 13 versprochen und dieses auch geliefert. Mit Android 14 ist jedoch nun Schluss. Weder Velvet noch Wing werden das Update erhalten.

Motorola: Langsam, aber mit Garantie

Auch wenn Motorola auf eine nahezu unangepasste Version von Android setzt, ist man eher langsam, was das Verteilen von Updates angeht. Vor 2024 sollten Motorola-Nutzer also nicht mit einem Update rechnen. Zumindest, wenn man Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zugrunde legt. Jedoch stattet man viele neue Smartphones mit einer Update-Garantie aus. Daher ist jetzt schon klar, dass ein Update kommen wird. Auch die neuen Falt-Smartphones sind mit von der Partie.

Nokia

Auch Nokia setzt auf eine nahezu unangepasste Version von Android und leistet für gewöhnlich einen ausgezeichneten Software-Support. So veröffentlicht man stets im Herbst einen Zeitplan, welches Smartphone wann an der Reihe ist. Alle Smartphones der G-Reihe erhalten hierbei zwei Jahre Updates. Bei der X-Reihe sind es drei Jahre.

Nothing

Noch recht neu auf dem Markt und bisher nur mit einem Smartphone vertreten, ist der Hersteller Nothing. Das Nothing Phone 1 soll drei große Versions-Updates bekommen. Android 13, 14 und 15 sind also sicher. Via Twitter hat Gründer Carl Pei bereits die eigene Oberfläche Nothing OS 2.0 angekündigt, welche wohl zusammen mit Android 14 daherkommen wird.

Nothing Phone 1

OnePlus: Verteilt Android 13 recht zügig

Auch nach dem Rückzug vom deutschen Markt sind Updates für Bestandskunden von OnePlus sicher. So gibt es die Smartphones schließlich in anderen europäischen Ländern noch ganz normal zu kaufen. OnePlus liefert Updates stets zügig aus, sodass sich die ersten Kunden noch in diesem Jahr über Android 14 freuen dürften. Flaggschiff-Smartphones erhalten mindestens drei große Updates. Die günstigeren Nord– und Nord-CE-Smartphones erhalten hingegen je nach Modell bis zu zwei Android-Updates.

Oppo und Realme

Auch Oppo sowie deren Untermarke Realme sind vom Verkaufsstopp in Deutschland betroffen. Updates gibt es dennoch. Für die Oppo Find X Reihe verspricht der Hersteller drei und für einige Oppo A Smartphones zwei große Android-Updates.

Samsung: Android 14 und One UI 6.0

Samsung ist der Vorzeige-Hersteller, was Android-Updates angeht. Kein anderer Hersteller versorgt seine Smartphones so schnell und kümmert sich auch vorbildlich um ältere Modelle. Mittlerweile garantiert man für alle Smartphones der gehobenen Mittelklasse (Galaxy A5X oder höher) und allen Galaxy S-, Note- und Z-Smartphones ganze vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Das ist länger als jeder andere Hersteller, sogar Google selbst. Zudem ist man auch noch extrem schnell und gibt sich transparent. Im Herbst veröffentlicht Samsung stets einen Zeitplan mit allen Modellen und hält diesen auch präzise ein.

Sony

Bei seinen Flaggschiff-Smartphones garantiert Sony zwei Jahre Updates. Bei den günstigeren Modellen gibt es keine solche Garantie. Dennoch wird auch die Mittelklasse mit Updates versorgt.

Vivo: Offizieller Zeitplan steht

Genau wie OnePlus, Oppo und Realme ist auch Vivo von einem Verkaufsverbot in Deutschland betroffen. Auch hier gibt es dennoch Updates auf Android 14.

Vivo X90 Pro

Vivo X80 Pro

Vivo iQOO 11

Vivo X Fold

Xiaomi, Redmi und Poco: Android 14

Letzter im Alphabet und in dieser Liste ist Xiaomi. Hier geht es etwas chaotisch zu. Die eigene Oberfläche MIUI stellt man relativ schnell vielen Smartphones zur Verfügung. Bei Android-Updates ist man nicht so flott unterwegs. Eine offizielle Update-Garantie gibt es nur für ausgewählte, höherpreisige Smartphones aus 2022 und 2023. Doch auch andere Modelle werden bedacht.

Diese Liste – nicht nur die von Xiaomi – ist jedoch noch nicht allumfassend. So befindet sich Android 14 noch in der Entwicklung und die meisten Hersteller haben sich noch nicht offiziell geäußert. So werden in den kommenden Monaten noch viele Handys dazukommen.