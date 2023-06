Motorola feiert Comeback mit zwei außergewöhnlichen Smartphones

Mit trendigen Pantone-Farben und sogar einem eigenen Parfüm versucht Motorola Fashion und Technik zu verbinden. Und bringt dabei eine einst legendäre Marke wieder zurück auf den Markt. So hat man mit der Motorola Razr 40 Serie gleich zwei neue Falt-Smartphones vorgestellt. Das Razr 40 Ultra ist ein echtes Flaggschiff im Falt-Format, während sich das normale Razr 40 an eine preisbewusstere Zielgruppe richtet.

Motorola Razr 40 Ultra vorgestellt

Starten wir mit den Displays. Davon hat das Razr 40 Ultra gleich zwei Stück. Das Außendisplay ist mit 3,6 Zoll das größte Außendisplay in einem Falt-Smartphone. Mit über 400 ppi ist es nicht nur scharf, sondern dank 144 Hertz Bildwiederholrate auch extrem schnell. So macht auch die Nutzung im zugeklappten Zustand richtig Spaß. In unseren ersten Stunden mit dem Smartphone konnte uns die extra angepasste Oberfläche für das kleine Display begeistern. Diese bietet nicht nur Zugriff auf gewünschte Apps und Kontakte, sondern hat sogar ein eigenes Spotify-Widget.

Das neue Motorola Razr 40 Ultra

Klappt man das Smartphone auf, wird man von einem 6,9 Zoll großen Display im langen 22:9 Format begrüßt. Dieses setzt auf ein pOLED-Paneel mit variabler Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz und kann im Ersteindruck mit brillanten Farben und ausgezeichneten Blickwinkeln überzeugen. Auch die Helligkeit von 1400 Nits ist sehr hoch, sodass auch die Outdoor-Nutzung in der spanischen Sonne kein Problem ist.

Trendige Farben und Design

Für ein 6,9 Zoll großes Smartphone ist das Motorola Razr 40 Ultra mit 188 Gramm angenehm leicht. Auch gehört es mit einer Dicke von 7 Milimetern im aufgeklappten Zustand zu den dünnsten High-End-Smartphones auf dem Markt. Mit diesen Maßen passt es auch zusammengeklappt in fast jede Hosentasche.

Glacier Blue, Infinite Black und Viva Magenta

Farblich kannst du aus drei Varianten wählen: Glacier Blue, Infinite Black und der Pantone-Farbe des Jahres „Viva Magenta“. Während bei dem schwarzen und hellblauen Modell eine Rückseite aus mattem Gorilla Glass Victus zum Einsatz kommt, setzt man beim pinkfarbenen Modell auf veganes Leder. Dieses ist weniger rutschig als Glas und liegt hervorragend in der Hand.

Hardware & Software im Überblick

Doch was steckt im Inneren des schicken Smartphones? Hier verbaut Motorola einen Snapdragon 8+ Gen 1 Flaggschiff-Prozessor sowie 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte internem Speicher. Der Akku fällt durch das dünne Design und den Falt-Mechanismus etwas kleiner aus und kommt auf 3.800 mAh. Wie gut sich dieser im Alltag schlägt, muss unser vollständiger Test zeigen.

Motorola Razr 40 und Edge 40 im trendigen Viva Magenta

Auch mit den Kameras konnten wir bisher nur ein paar Schnappschüsse machen. Hier verbaut Motorola eine Dual-Kamera bestehend aus einem besonders lichtstarken Hauptsensor mit 12 Megapixeln sowie einem 13 Megapixel Ultraweitwinkel- und Makro-Objektiv. Im aufgeklappten Zustand steht zusätzlich eine 32 Megapixel Selfie-Kamera zur Verfügung. Diese benötigst du jedoch nur für Video-Chats. Denn für Selfies kannst du dich, dank cleverer Software und zweitem Display, auf die Rückkamera verlassen.

Außendisplay mit vielen Software-Features

Auf dem Razr 40 Ultra kommt aktuelles Android 13 zum Einsatz. Die Oberfläche hat Motorola in ihrem puren Zustand belassen und lediglich um ein paar praktische Funktionen ergänzt. Etwa dem „ThinkShield“, einem passwortgeschützten Ordner für vertrauliche Dokumente, Fotos und Apps oder einem „Family Space“ mit ausgewählten Apps für Kinder. Diese kennen wir schon von anderen Smartphones von Motorola.

Extra für den Falt-Formfaktor hat man sich jedoch jede Menge weitere Software-Tricks speziell für das Außendisplay ausgedacht. So lässt sich das Smartphone für Selfies und Gruppenfotos wie ein Tripod aufstellen. Zum Auslösen reicht es, einmal die flache Hand in Richtung des Smartphones zu richten. Hält man das Smartphone beim Fotografieren in der Hand, kann auf Wunsch eine Vorschau auf dem Außendisplay angezeigt werden. So sieht die fotografierte Person das Foto noch vor dem Auslösen.

Das Außendisplay ist auf Wunsch immer an

Spaß machen auch die zahlreichen Designs für das Always-on-Display. Hier stehen neun verschiedene Styles zur Verfügung, die sich noch personalisieren lassen. Übrigens garantiert Motorola dem Smartphone drei große Android-Updates sowie Sicherheitspatches für volle vier Jahre.

Preis und Verfügbarkeit

Das Razr 40 Ultra ist ab morgen auf der Website von Motorola verfügbar und wird wenige Tage später auch bei den üblichen Elektronikmärkten zu haben sein. Preislich musst du 1199,99 Euro für das Smartphone einplanen.

Motorola Razr 40 als günstigere Alternative

Etwas preiswerter kommt das „normale“ Razr 40 daher. Dieses ist mit einem deutlich kleineren 1,5 Zoll Außendisplay ausgestattet und unterscheidet sich auch in der Farbauswahl. Bei diesem Modell kannst du zwischen Sage Green, Vanilla Cream und Summer Lilac wählen, die alle in veganem Leder daherkommen.

Die Farben des normalen Motorola Razr 40

Als Prozessor verbaut Motorola einen Snapdragon 7 Gen 1. Hierbei handelt es sich um einen Chip aus der gehobenen Mittelklasse. Dafür ist der Akku mit 4.200 mAh etwas größer. Während Selfie- und Ultraweitwinkel-Kamera unverändert bleiben, setzt man bei der Hauptkamera auf einen anderen Sensor mit 64 Megapixeln.

