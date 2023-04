Muss ein Top-Smartphone teuer sein? Dieser Hersteller beweist das Gegenteil

Die Top-Smartphones von Samsung, Xiaomi, Honor und Co. kosten alle jenseits der 1.000 Euro. Diesen Preis möchte Motorola mit dem Edge 40 Pro deutlich unterbieten und bringt sein neues Smartphone für 899,99 Euro in den Handel. Trotzdem bietet dieses eine Top-Ausstattung mit Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, hochauflösende Kameras und ein großes Display.

Motorola Edge 40 Pro vorgestellt

Starten wir mit Display und Design: Das Motorola Edge 40 Pro kommt in einem 199 Gramm schweren Gehäuse mit Glas-Rückseite daher. Dieses ist nach dem IP68-Standard gegen Staub und Wasser geschützt. Das Display ist 6,67 Zoll groß und biegt sich seitlich deutlich über den Rand.

Die Auflösung ist mit 2.400 x 1.080 Pixeln eher durchschnittlich – moderne Flaggschiffe bieten hier häufig 1,5 oder 2K, statt nur Full-HD. Bei der Bildwiederholrate setzt man mit 165 Hertz jedoch Rekorde. Als Displaytechnik kommt pOLED zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine besondere Variation von OLED mit Kunststoff statt Glas, wodurch die Displaykrümmung ermöglicht wird. Zum Schutz vor Brüchen kommt Gorilla Glas Victus zum Einsatz.

Das Motorola Edge 40 Pro in Schwarz und Blau

Prozessor und Speicher

Beim Prozessor spendiert Motorola dem Edge 40 Pro den aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 – also den aktuell leistungsstärksten Chip in einem Android-Smartphone. Zusammen mit den verbauten 12 Gigabyte RAM sollte das Smartphone also zu den leistungsstärksten auf dem Markt gehören.

Der interne Speicher misst 256 Gigabyte in der Basis-Version. Ein Upgrade auf 512 Gigabyte ist beim Kauf verfügbar. Wie viel die Speicherverdopplung kosten wird, ist noch nicht bekannt.

→ zum Datenblatt

Kameras

Das Motorola Edge 40 Pro ist mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Diese setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

50 Megapixel Hauptkamera (f/1,8) mit OIS

50 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2) mit 114 Grad Blickfeld

12 Megapixel Telezoom-Kamera (f/1,6) mit 2-fach-Zoom

Auffällig ist hier vor allem die große Blende des Zoom-Objektivs, wodurch sich dieses insbesondere für Porträt-Aufnahmen mit schönem Bokeh-Effekt eignen dürfte. Mittig im oberen Displayrand verbaut man zudem eine Selfie-Kamera mit stolzen 60 Megapixeln, die genau wie Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera auf Pixel-Binning setzt. Also jeweils vier Pixel zu einem zusammensetzt, um eine bessere Lichtstärke zu realisieren.

Fotografieren mit dem Motorola Edge 40 Pro

Akku: vollgeladen in Minuten

Ein echtes Highlight verspricht der Akku zu werden. Jedoch nicht wegen einer besonders langen Laufzeit, sondern einer extrem kurzen Ladedauer. Mit 4.600 mAh ist der Energiespeicher eher unterdurchschnittlich groß. Im Flaggschiff-Segment bieten die meisten Smartphones 5.000 mAh.

Vielversprechend ist hingegen das Ladetempo von 125 Watt. So verspricht Motorola, dass eine komplette Ladung des Edge 40 Pro gerade einmal 23 Minuten in Anspruch nimmt. Damit spielt man auf einem Niveau mit dem neuen Xiaomi 13 Pro und lässt Samsung und Honor weit hinter sich.

Motorola Edge 40 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Mit dem Edge 40 Pro zeigt Motorola, dass ein Flaggschiff-Smartphone nicht weit jenseits der 1.000 Euro kosten muss. Während Samsung, Xiaomi und Honor für ihre Top-Smartphones zwischen 1.200 und 1.400 Euro aufrufen, ist das neue Motorola-Smartphone in den kommenden Tagen für 900 Euro verfügbar.

Die technische Ausstattung kann dabei durchaus mit den Flaggschiffen der anderen Hersteller mithalten. Abstriche muss man hingegen bei der Software machen, insbesondere im direkten Vergleich mit Samsung. So garantiert Motorola nur zwei große Android-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates, die mindestens alle zwei Monate ausgeliefert werden. Samsung hingegen bietet doppelt so lange Android-Updates und liefert die essenziellen Sicherheitsupdates monatlich für ganze 5 Jahre aus.

