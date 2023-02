Honor auf dem MWC: Das traut sich kein anderer Hersteller

Honor Line-Up besteht aus drei Smartphones in unterschiedlichen Preisklassen. Das Magic5 Lite ist ein solide ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone für 369,90 Euro. Das Flaggschiff hört auf den Namen Honor Magic5 Pro und bietet für 1.199,90 Euro absolute High-End-Ausstattung. Doch der Hingucker der Show ist das Magic Vs – Honors erstes Falt-Smartphone. Damit ist Honor der zweite Hersteller überhaupt, der ein Falt-Smartphone in Deutschland verkauft. Bisher hat Samsung hierzulande einen Marktanteil von über 99 Prozent, da die Handys von Xiaomi, Huawei und Co. nur in Asien verfügbar sind.

Honor Magic Vs: das neue Falt-Smartphone angeschaut

Das Honor Magic Vs ist das erste Falt-Smartphone des Herstellers für den europäischen Markt. Es wird im frühen Sommer für 1.599,90 Euro zu kaufen sein. Für diesen Preis bekommt man ein großes Falt-Smartphone im Formfaktor des Galaxy Fold4. Aufgeklappt steht einem ein 7,9 Zoll großes OLED-Display mit 90 Hertz Bildwiederholrate zur Verfügung. Das Außendisplay kommt hingegen auf eine Größe von 6,45 Zoll und setzt auf OLED mit 120 Hertz.

Beim ersten Ausprobieren macht das Honor Magiv Vs einen top Eindruck. So ist das Smartphone etwa deutlich dünner als Samsungs Falt-Telefon und das Außendisplay hat ein Seitenverhältnis wie ein normales Smartphone.

Technische Ausstattung

Da Falt-Smartphones einen etwas längeren Entwicklungszeitraum benötigen, kommt im Honor Magic Vs noch nicht der aktuelle Snapdragon 8 Gen 2, sondern der direkte Vorgänger Gen 1+ zum Einsatz. Diesem stehen 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher zur Verfügung.

Der Akku ist mit 5.000 mAh vergleichsweise groß. So kommt Samsungs Falt-Smartphone nur auf 4.400 mAh. Auch bei der Ladegeschwindigkeit hat Honor mit 66 Watt die Nase vorn.

Im Kamera-Modul auf der Rückseite stecken drei Sensoren. Hierbei handelt es sich um eine 54-Megapixel-Hauptkamera von Sony, eine 50-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel- und Makro-Aufnahmen und eine 8-Megapixel-Kamera mit 3fach optischem Zoom.

Honor Magic5 Pro: das Flaggschiff

Das Honor Magic5 Pro wurde hier auf dem MWC in Barcelona erstmals gezeigt und ist das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers. Das Smartphone ist mit seinem 6,81-Zoll-Display größentechnisch mit dem Galaxy S23 Ultra vergleichbar.

Beim Display setzt man auf ein OLED-Paneel mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Die ungewöhnliche Auflösung von 1.312 x 2.848 Pixeln entspricht 1,5K, was sich bei dem Vorgänger als gelungener Kompromiss aus einer extrem hohen Auflösung und einer guten Akkulaufzeit bewährt hat.

Das neue Honor Magic5 Pro

Technische Daten

Angetrieben wird das Honor Magic5 Pro von einem Snapdragon 8 Gen 2 – dem aktuell leistungsstärksten Prozessor in einem Android-Smartphone. Diesem stehen 12 Gigabyte RAM und großzügige 512 Gigabyte RAM zur Verfügung. Der Akku ist mit 5.100 mAh ein wenig größer bemessen, als bei anderen Flaggschiff-Smartphones und kann mit 66 Watt per Kabel oder 50 Watt kabellos geladen werden.

Die Dreifach-Kamera setzt auf drei Sensoren mit jeweils 50 Megapixeln: normaler Weitwinkel, Ultraweitwinkel und 3,5-facher Zoom. Digital ist sogar ein 100-facher Zoom möglich.

Softwareseitig setzt Honor auf Android 13 mit allen Google-Services und der eigenen MagicOS 7.1-Oberfläche. Diese erinnert noch stark an frühere Huawei-Zeiten, wodurch sich ehemalige Huawei- oder Honor-Kunden direkt zu Hause fühlen werden. Sowohl beim Magic5 Pro als auch beim Falt-Smartphone Magic Vs verspricht man drei Jahre Android-Updates und fünf Jahre regelmäßige Sicherheitspatches.

Das Honor Magic5 Pro ist in Cyan und Schwarz erhältlich und erscheint voraussichtlich Mitte April 2023. Preispunkt: 1.199,90 Euro

Honor Magic5 Lite: Der Publikumsliebling?

Das Honor Magic5 Lite ist in der Mittelklasse angesiedelt und für 369,90 Euro ab dem ersten März verfügbar. Mit seinem Curved Display und extrem dünnen Displayrändern wirkt es optisch wie ein deutlich teureres Smartphone. Highlight dürfte hier jedoch eine überdurchschnittlich gute Akkulaufzeit sein.

Hat optisch einiges zu bieten: das Honor Magic5 Lite

So verbaut Honor im Magic5 Lite einen 5.100 mAh großen Akku sowie einen genügsamen Snapdragon 695-Prozessor. Zusammen mit 6 GB RAM und 128 Gigabyte Speicher schreit dies nicht nach Hochleistung, jedoch soll das Lite ein Dauerläufer bei leichten Aufgaben sein. Als Betriebssystem kommt noch Android 12 zum Einsatz, ein Update auf die aktuelle Version soll jedoch im ersten Halbjahr 2023 zur Verfügung stehen.

Das bereits angesprochene Display ist 6,67 Zoll groß und setzt auf ein AMOLED-Paneel mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Zur weiteren Ausstattung zählt ein Unter-Display-Fingerabdrucksensor sowie eine Dreifach-Kamera mit 64-Megapixel-Hauptkamera, 5 MP Ultraweitwinkel-Kamera sowie 2 MP Makro-Sensor.