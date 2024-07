Schon ab 150 Euro: Das sind die topaktuellen Smartphones

Auch in den Sommermonaten werden die zahlreichen Smartphone-Hersteller rund um den Erdball nicht müde, neue Geräte vorzustellen. So zeigte Samsung jüngst seine neuen Foldables Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6, während CMF, Untermarke von Nothing, mit der Vorstellung des günstigen CMF Phone 1 überraschte. Sogar ein ganz neuer Smartphone-Hersteller startet jetzt in Deutschland durch: Wuum; im Direktvertrieb bei Amazon. Doch das ist noch längst nicht alles. Es gibt in diesen Tagen noch viel mehr Smartphone-Neuheiten zu bestaunen.

Motorola Moto G85: Deutschland-Verbot

So hat zum Beispiel Motorola den Verkauf des neuen Moto G85 in die Wege geleitet. Allerdings wegen Patent-Streitigkeiten (theoretisch) nicht in Deutschland. Sehr wohl jedoch zum Beispiel in Österreich. Das 5G-Handy basiert auf Android 14 und ist mit einem 6,67 Zoll großen Display ausgestattet. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 verbaut, flankiert von 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 256 GB Speicherplatz. Auf der Rückseite ist zudem eine Dual-Kamera (50 + 8 Megapixel) zu finden.

Motorola G85 5G Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 173 g Farbe Grau, Blau, Grün Einführungspreis 350 € Marktstart …

Und all das gibt es jetzt zu einem Preis in Höhe von knapp 350 Euro zu kaufen. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), der in Österreich angesetzt ist. Tatsächlich geht es aber schon ab knapp 300 Euro los. Denn trotz Verkaufsverbot ist das Smartphone mit seinem 5.000 mAh großen Akku in drei Farben bei einzelnen Händlern auch in Deutschland erhältlich.

Xiaomi Redmi 13: Einsteiger-Smartphone

Noch bis zum 19. Juli kannst du von einem Sonderpreis für das neue Xiaomi Redmi 13 5G profitieren. Es steht direkt beim Hersteller zum sogenannten Early-Bird-Preis ab knapp 150 Euro zur Verfügung, ehe der Kurs in einer Woche dann um 30 Euro steigen soll. Für das investierte Geld gibt es ein solide ausgestattetes Einsteiger-Smartphone ohne 5G-Unterstützung. Denn als SoC ist der MediaTek Helio G91 nebst Android 14 als Betriebssystem verbaut.

Xiaomi Redmi 13 Software Android 14 Prozessor MediaTek Helio G91-Ultra Prozessor Display 6,79 Zoll, 1.080 x 2.460 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.030 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Blau, Gelb, Pink, Schwarz, Blau, Schwarz, Pink, Gelb Einführungspreis Redmi 13 (8/256 GB): 200 €, Redmi 13 (6/128 GB): 180 € Marktstart Mai 2024

Das Besondere bei diesem Handy mit Glasrückseite ist die rückseitig verbaute Hauptkamera, die mit bis zu 108 Megapixeln auflöst. Ungewöhnlich für die gewählte Preisklasse. Leider gibt es dafür aber auch nur eine zweite Makrokamera, die eine recht schwache Auflösung von 2 Megapixeln bietet. Erhältlich in vier Farben verkauft Xiaomi das Smartphone einerseits mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz für 149,90 Euro, andererseits mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher für 169,90 Euro.

Samsung Galaxy M35 5G: Mittelklasse-Upgrade

Ergänzend zum Samsung Galaxy A35 5G ist ab sofort auch das Samsung Galaxy M35 erhältlich. Zwar bisher nicht in Deutschland, aber eine zeitnahe Einführung auch in hiesigen Landen ist auch vorstellbar. Zwar bietet es anders als das Schwestermodell der A-Klasse keine IP-Zertifizierung, dafür aber einen größeren Akku mit einer Kapazität von 6.000 mAh. Herzstück ist der Samsung Exynos 1380 Chip, dem vom Hersteller 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz zur Seite gestellt werden.

Das Android-14-Smartphone ist mit einem 6,6 Zoll großen AMOLED-Display (1.080 x 2.340 Pixel, 120 Hz) ausgestattet, das bis zu 1.000 Nits hell leuchten kann. Zu einer Selfie-Kamera mit 13 Megapixeln Auflösung gesellt sich eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 8 + 2 Megapixel). Weitere Extras sind Bluetooth 5.3, NFC für mobiles Bezahlen und ein seitlich in den Powerbutton integrierter Fingerabdrucksensor. Updates sind für fünf Jahre garantiert.

Samsung Galaxy M35 5G

Und der Preis? Der liegt zur Markteinführung, die jüngst zunächst in Brasilien erfolgte, bei umgerechnet rund 455 Euro. Inzwischen listet Samsung das 222 Gramm schwere Handy aber auch schon auf seiner polnischen Webseite. Mit nur 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM für umgerechnet 305 Euro.

Redmagic 9S Pro(+): Gaming-Fans aufgepasst!

In wenigen Tagen, genauer gesagt ab Dienstagmorgen, wird es mindestens ein neues Gaming-Handy von der Nubia-Untermarke Redmagic zu kaufen geben: das Redmagic 9S Pro. In China wurde unlängst auch das Schwestermodell Redmagic 9S Pro+ vorgestellt, das es voraussichtlich aber nicht zu uns nach Europa schaffen wird.

Beide Smartphones, unter anderem versehen mit sensitiven Schulterbuttons für eine möglichst optimale Gaming-Erfahrung, bieten im Großen und Ganzen eine identische Ausstattung: 6,8 Zoll großer Bildschirm (1.116 x 2.480 Pixel), Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als Top-Prozessor, Dreifach-Kamera (50 + 50 + 2 Megapixel) und auch Android 14 als Betriebssystem ist bei beiden Smartphones an Bord. Unterschiede gibt es aber bei drei anderen zentralen Ausstattungsmerkmalen.

Nubia Redmagic 9S Pro Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Display 6,8 Zoll, 1.116 x 2.480 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 6.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 229 g Farbe … Einführungspreis … € Marktstart …

So ist das Redmagic 9S Pro mit einem 6.500 mAh großen Akku ausgestattet, der mit bis zu 80 Watt aufladbar ist. Beim 9S Pro+ ist der Akku zwar etwas kleiner (5.500 mAh), bietet dafür aber eine Top-Ladegeschwindigkeit von 165 Watt. Während das Redmagic 9S Pro mit 12 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 256 oder 512 GB Speicherplatz zu haben ist, bietet das Plus-Modell 16 oder sogar 24 GB RAM nebst 512 GB oder sogar 1 TB Speicherplatz. Die Preise in China liegen je nach Modell zwischen umgerechnet rund 600 und 900 Euro. Hierzulande dürfte ein Aufpreis von mindestens 100 Euro fällig werden.

Realme: Neue Smartphones der 12er-Serie

Mehrere neue Smartphones gibt es auch von Realme zu bestaunen. Die neue 12er-Serie umfasst jetzt noch mehr Modelle, unter anderem das Realme 12, das auf Basis des MediaTek 6100+ 5G Chipsets 8 GB RAM sowie 128 GB Speicherplatz bietet. Außerdem ein 6,72 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und eine Dual-Kamera (108 + 2 Megapixel) auf der Rückseite. Der Preis: 280 Euro.

Realme Realme 12 5G Software Android 14 Prozessor MediaTek Dimensity 6100+ Display 6,72 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP54 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 188 g Farbe Grün, Violett Einführungspreis 250 € Marktstart Mai 2024

Das Realme 12+ 5G ist etwas besser ausgestattet, bietet beispielsweise 256 GB oder 512 GB Speicherplatz und den höher getakteten MediaTek 7050 als Prozessor. Zudem leuchtet das 6,67 Zoll große Display in der Spitze etwas heller und auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (50 + 8 + 2 Megapixel). Mit 8 GB RAM sind vom Hersteller 360 Euro als Verkaufspreis veranschlagt, mit 12 GB Arbeitsspeicher 420 Euro.

Realme 12+ 5G

Einsteiger soll wiederum das Realme 12x 5G ansprechen, das jetzt für 200 Euro erhältlich ist. Zwar ist auch bei diesem Smartphone der 5G-Prozessor MediaTek 6100+ verbaut, das Display aber augenscheinlich schwächer als beim Realme 12 5G. Es bietet nur eine Auflösung von 720 x 1.604 Pixeln und leuchtet nur mit maximal 625 Nits. Zur weiteren Ausstattung gehören 6 GB RAM und 128 GB Speicher, optional aber auch 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Dann werden 220 Euro fällig.

Realme Realme 12x Software Android 14 Prozessor MediaTek Dimensity 6100+ 5 Display 6,67 Zoll, 720 x 1.604 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 190 g Farbe Schwarz, Grün Einführungspreis 180 € Marktstart Mai 2024

