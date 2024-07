Nur 240 Euro: Dieses Smartphone ist ein echter Hingucker

CMF ist eine Untermarke von Nothing und hat seinen Sitz in Großbritannien. Preislich richtet man sich an den Budget-Markt und hatte bisher Zubehör, wie eine Smartwatch, Kopfhörer oder ein Netzteil im Angebot. Jetzt möchte man mit dem ersten Smartphone durchstarten. Dabei startet CMF nicht bei null, sondern kann auf die Expertise von Nothing zurückgreifen und verwendet auch deren Nothing OS als Oberfläche für Android. Wir stellen dir das CMF Phone 1 vor.

Das macht das CMF Phone 1 einzigartig

Der Name CMF steht für „Color, Material & Finish“ und genau das ist beim CMF Phone 1 Programm. So setzt das Smartphone auf eine matte und flache Rückseite in auffälligen Farben wie Blau, Grün, Orange oder schlichtem Grau. Hingucker sind die deutlich sichtbaren Schrauben. Diese sind nicht nur Deko. Mit einem mitgelieferten Mini-Schraubendreher kannst du die Rückseite mit wenigen Handgriffen entfernen und gegen eine andere tauschen. Die Wechsel-Rückseiten bietet der Hersteller für 35 Euro zum Kauf an.

Mit dem Schrauben lässt sich auch Zubehör wie ein Kartenhalter mit dem Smartphone verbinden. Zudem befindet sich an der unteren Ecke des CMF Phone 1 ein Knopf für Zubehör wie eine Handschlaufe oder einen Ständer, mit dem man das Smartphone aufrecht hinstellen kann.

Standard-Kost bei der Ausstattung

Die verbaute Hardware ist eher unspektakulär, für den Preis jedoch erstaunlich gut. So verbaut CMF den nagelneuen MediaTek Dimensity 7300 der in etwa dieselbe Leistung bietet wie das deutlich teurere Redmi Note 13 Pro Plus von Xiaomi. Dazu kommen 8 Gigabyte RAM und wahlweise 128 oder 256 Gigabyte interner Speicher. Dieser lässt sich per microSD-Karte beliebig erweitern.

Das Display des CMF Phone 1 misst 6,67 Zoll und ist mit einem 120 Hertz AMOLED-Panel inklusive Fingerabdrucksensor unter dem Display ausgestattet. In einem kleinen Display-Loch befindet sich die 16-Megapixel-Kamera für Selfies. Hinten verbaut man ein 50-Megapixel-Kamera mit Sony IMX 882 Sensor. Auf zusätzliche Objektive wie Ultraweitwinkel oder Makro verzichtet man. In dieser Preisklasse ist von diesen ohnehin nichts zu erwarten.

Zur weiteren Ausstattung zählt Wi-Fi 6, Bluetooth 5,3 sowie 5G. Dank IP52-Zertifizierung muss man sich zumindest bei starkem Regen keine Sorgen um das Smartphone machen. Mit in den Pool oder die Badewanne sollte es hingegen nicht. Als Software kommt Nothing OS 2.6 zum Einsatz. Dieses basiert auf aktuellem Android 14. Dazu gibt es eine Update-Garantie für 2 Jahre neue Android-Updates und 3 Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Das CMF Phone 1 ist ab 239 Euro bei Amazon erhältlich.