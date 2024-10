Anker Liberty 4 Pro vorgestellt: Revolution der In-Ear-Kopfhörer?

Mit dem neuen Anker Liberty 4 Pro wartet ein neuer In-Ear-Kopfhörer auf dich, der nicht nur den Klang auf ein neues Level heben soll, sondern auch mit einer technischen Raffinesse glänzen will: so gibt es ein Display mit Touch-Bedienung an der Ladeschale.

Neues Feature des Anker Liberty 4: Das Smart Case

Das Konzept eines Displays in einem Ladecase ist nicht ganz neu. JBL hat mit dem Tour Pro 2 und dem Tour Pro 3 bereits vorgelegt, doch die Preisschilder von 200 und 300 Euro waren und sind alles andere als Schnäppchen. Anker hingegen will hier ein ausgewogenes Verhältnis von Preis und Leistung schaffen: In den USA liegt der Preis für die Liberty 4 Pro bei 129 US-Dollar – ein Preis, der auch in Europa in ähnlicher Höhe, aber eben in Euro erwartet wird.

Optisch erinnern die Liberty 4 Pro an ihre Vorgänger, die Liberty 3 Pro, aber jetzt gibt es eine Touch-Leiste in der Mitte des Ladecases. Mit dieser Leiste kannst du die Wiedergabe steuern und zwischen verschiedenen Hörmodi wechseln. Das kleine Display an der Oberseite des Gehäuses zeigt dir nützliche Informationen wie Lautstärke und Batteriestatus.

Design und Funktionalität: Die neuen Ohrhörer

Während viele Marken das Apple-AirPods-Design übernommen haben, setzt Anker mit der vierten Generation der Liberty Pro auf eine auffällige „Föhn“-Form, die sich angenehm im Ohr anfühlen soll. Neu ist die IPX5-Zertifizierung, die dich am Strand oder im Fitnessstudio vor Wasserschäden schützt. Zur Auswahl stehen die Farben Hellblau, Schwarz und Weiß.

Anker Liberty 4 Pro

Sound und Geräuschunterdrückung

Wenn es um Klangqualität geht, hat Anker laut eigener Aussage nicht gespart. Die Liberty 4 Pro verfügen über eine verbesserte Geräuschunterdrückung, die Außengeräusche dreimal effektiver dämpfen soll als ihre Vorgänger. Mit insgesamt sechs Mikrofonen ausgestattet, sollen die In-Ears nicht nur ideal für Musik, sondern auch für Anrufe sein. Das adaptive ANC passt sich alle 0,3 Sekunden automatisch an die Umgebung an.

Der Klang wird durch einen Dual-Treiber erzeugt, der aus einem 10,5 mm großen Tieftöner und einem titanbeschichteten Hochtöner besteht. Die Liberty 4 Pro sind mit High-Res-Audio ausgestattet und unterstützen den LDAC-Codec sowie Spatial Audio für ein immersives Klangerlebnis.

Akkulaufzeit und Schnellladen der Anker Liberty 4 Pro

Apropos Akkulaufzeit: Mit dem Ladecase hältst du die Liberty 4 Pro laut Anker bis zu 40 Stunden am Stück im Spiel. Das Ladefach hat eine verbesserte Ladegeschwindigkeit, die im Vergleich zu den Liberty 3 Pro verdoppelt wurde. Du kannst dich also darauf verlassen, dass du schnell wieder in die Musik eintauchen kannst, ohne stundenlang warten zu müssen.

In den USA sind die Anker Liberty 4 Pro bereits erhältlich, für den deutschen Markt gibt es aktuell noch keine genauen Termine.