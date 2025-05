Shokz OpenFit 2 im Test: Sportlich, smart und mit Bass

Erlebe Musik auf eine völlig neue Art: Die OpenFit 2, die neuesten offenen Kopfhörer von Shokz, setzen neue Maßstäbe in Sachen Klang und Komfort. Ausgestattet mit einem beeindruckenden 17,3-mm-Treiber liefern sie spürbar satteren Bass, der deine Lieblingssongs lebendig macht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden begleiten dich die Earbuds zuverlässig durch den Tag – sei es auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport. Praktisch: Die Steuerung erfolgt über physische Tasten, sodass du ganz ohne Touchscreen deine Musik kontrollieren kannst. Doch können die für 189 Euro erhältlichen Kopfhörer auch im Alltag und beim Training überzeugen? In unserem ausführlichen Testbericht erfährst du alles, von technischen Daten bis hin zu echten Nutzererfahrungen. Mach dich bereit, Musik neu zu erleben.

Shokz OpenFit 2: Preis und Verfügbarkeit

Die brandneuen Shokz OpenFit 2 sind mit einem Preis von 189 € auf den Markt gekommen und stehen in eleganten Farben, Schwarz und Weiß, zur Auswahl. Aktuell sind diese innovativen Kopfhörer in Deutschland noch nicht erhältlich, aber die Vorfreude auf ihren Launch ist groß. Für Technik-Enthusiasten, die auf der Suche nach dem nächsten Audio-Erlebnis sind, könnte es sich lohnen, die Augen nach den OpenFit 2 offen zu halten. Bei den ersten Angeboten haben wir zudem Preise ab 159 € auf Plattformen wie Amazon entdeckt, was eine spannende Alternative darstellt.

Das Design: Leicht, Praktisch und Sportlich

Die neuen Shokz OpenFit 2 sind nicht nur ein visuelles Highlight; sie sind auch auf das Wesentliche reduziert. Mit einem Gewicht von nur 7,1 Gramm pro Ohrhörer sind sie extrem leicht und bieten einen hohen Tragekomfort. So sehr, dass du sie nach längerer Nutzung beinahe vergisst. Das clevere Design mit einem Bügel, der elegant über das Ohr geschoben wird, erinnert an frühere Modelle und ähnliche Produkte von Herstellern wie Xiaomi und Huawei. Diese Bauweise sorgt dafür, dass der Klanggeber leicht angewinkelt über dem Gehörgang schwebt. Dadurch ist er kaum spürbar und die Earbuds bleiben unauffällig. Gerade für Brillenträger ist dies ein Vorteil, da kein zusätzliches Gewicht auf der Ohrmuschel lastet.

Die IP55-Zertifizierung garantiert, dass du auch bei Regen ganz entspannt deine Trainingsrunde drehen kannst, ohne Angst um deine Kopfhörer haben zu müssen. Ob beim Joggen oder Radfahren, die OpenFit 2 haben einen stabilen Sitz, sodass sie nicht wackeln oder drohen, vom Ohr zu fallen.

Ein schickes, schlichtes Etui mit schlau gelegten Kopfhörern, gute Treiber und Knöpfe zum Bedienen an den Shokz OpenFit 2

Besonders erfreulich ist der physische Knopf auf jedem Ohrhörer. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, das häufig unter ungewollten Touch-Eingaben litt, ermöglicht diese Taste ein präzises Steuern ohne Risiko von Fehlbedienungen durch Schweiß oder Regen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Die Touch-Oberflächen können nur zur Aktivierung von Sprachassistenten genutzt werden, was etwas unpraktisch ist.

Das Lade-Etui der OpenFit 2 misst 6,4 x 6,4 x 2,5 cm und gehört zu den handlicheren Modellen seiner Art. Dank des durchdachten Designkonzepts, bei dem sich die Earbuds im Etui überlappen, wird der Platz optimal genutzt. In der cremefarbenen Variante ist es zwar anfällig für kleine Kratzer und Verfärbungen, doch diese lassen sich mühelos abwischen. Alles in allem überzeugt das Lade-Etui durch seine Funktionalität und das ansprechende Design.

Ein Werkzeug für klanglichen Genuss und smarte Konnektivität

Auf den ersten Blick mag das Datenblatt der OpenFit 2 etwas spärlich wirken. Es fehlen zwar typische Features wie Trageerkennung oder integrierte Sprachassistenten, dafür glänzen sie mit einem 5-Band-Equalizer und einer beeindruckenden Multipoint-Bluetooth-Funktionalität, die deinen Audiogenuss auf das nächste Level hebt.

Mit dem Equalizer lässt sich der Klang der OpenFit 2 nicht nur anpassen, sondern auch personalisieren. Du kannst eigene Presets speichern oder auf vorgefertigte Klangeinstellungen zurückgreifen, um mehr Bass aus den ausgeklügelten Treibern herauszuholen. Ob du klassische Musik hörst oder die neuesten Hits, die Möglichkeit, den Klang nach deinem Geschmack zu justieren, macht den Unterschied.

Die Steuerung der Earbuds ist ebenfalls durchdacht gestaltet. Die Tastenanpassung und die touch-sensitiven Oberflächen geben dir die Freiheit, die Bedienung nach deinen Wünschen zu gestalten. Der moderne Look der Shokz-App sorgt dafür, dass du jederzeit die Kontrolle behältst und das Benutzerhandbuch der Earbuds direkt zur Hand hast.

Einstellungen in der App sind vielfältig Quelle: nextpit Du findest das Benutzerhandbuch ganz bequem in der App Quelle: nextpit Multipoint funktioniert hervorragend! Quelle: nextpit Neben dem Knopf an der Oberseite gibt es auch Touch-Oberflächen Quelle: nextpit Die Knöpfe auf der Oberseite kannst du je nach gusto anpassen Quelle: nextpit

Besonders pragmatisch ist die Multipoint-Bluetooth-Funktion. Du kannst mehrere Geräte gleichzeitig verbinden, was bedeutet, dass du problemlos zwischen deinem Smartphone und Laptop wechseln kannst. Wenn du Spotify auf deinem Handy pausierst und schnell ein YouTube-Video auf dem Notebook öffnest, erkennen die OpenFit 2 den Wechsel spielend leicht, ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen.

Auch wenn die Suchfunktion für die Earbuds in der App noch Potenzial hat, sie funktioniert nur, wenn die Earbuds via Bluetooth verbunden sind, so bleibt die Shokz-App insgesamt ein durchdachtes, nützliches Tool, das dir hilft, das Beste aus deinen Earbuds herauszuholen. Das moderne Design und die klare Menüführung machen sie zu einer wertvollen Ergänzung deiner Audiowelt.

Die Klangwelt der Shokz OpenFit 2

Die Shokz OpenFit 2 stellen eine bemerkenswerte Innovation im Bereich der offenen Ohrhörer dar. Mit ihrem sogenannten „DualBoost“-2-Wege-Audio-System, das auf zwei separaten Treibern mit jeweils 17,3 mm Durchmesser basiert, versprechen sie eine verbesserte Basswiedergabe. Diese Technik zielt darauf ab, die typischen Schwächen offener Kopfhörer auszugleichen, ein häufig kritisierter Aspekt.

Die Klangqualität der OpenFit 2 beeindruckt auf den ersten Blick jedoch nicht vollständig. Ein gezieltes Feintuning im Equalizer mit einer leichten Anhebung der Bässe und Mitten war nötig, um die Klanglandschaft zu optimieren. Zwar bleibt der tiefe Bassdruck hinter dem, was man von In-Ear-Modellen gewohnt ist, zurück, die Klänge erscheinen etwas „dünner“ und weniger intensiv. Trotzdem ist es erfreulich, dass die Shokz bei verschiedenen Lautstärken, egal ob leise oder laut, eine ausgewogene Klangqualität bieten. Dies unterscheidet sich deutlich von anderen offenen Modellen wie den Nothing Ear (open), die zwar bei mittlerer Lautstärke lebendigere Tiefen bieten, aber bei hohen Lautstärken klanglich einbrechen können. Mit der DirektPitch 2.0 Technologie wird zudem das Problem des Überschlagens von Schall in öffentlichen Verkehrsmitteln minimiert. Du kannst also Musik genießen, ohne gleich damit das gesamte Umfeld zu beschallen.

Gewöhnt sich das Gehör an schlechten Klang von Kopfhörern? Finde es hier raus!

Abgesehen von der Klangqualität fällt jedoch auf, dass die OpenFit 2 in puncto Codec-Kompatibilität eher begrenzt sind: Es werden lediglich SBC und AAC unterstützt. Das bedeutet für unterwegs, dass laute Musik auf die Dauer nicht nur anstrengend, sondern auch gesundheitlich bedenklich sein kann. Während einige Konkurrenzprodukte mit aktivem Noise Cancelling glänzen, bleibt die Shokz-Familie diesbezüglich ohne entsprechende Optionen.

Ein Lichtblick bietet sich beim Telefonieren: Die Sprachqualität der OpenFit 2 überzeugt, und durch die Möglichkeit, sich selbst hören zu können, wirken Gespräche besonders natürlich. So hast du mit diesen Ohrhörern eine verlässliche Freisprech-Lösung, die sich als Favorit in meinem Testzeitraum herauskristallisiert hat.

Akku-Leistung: Mit Power durch den Tag

Bei den Shokz OpenFit 2 geht es nicht nur um den Klang, auch die Akkuleistung lässt keine Wünsche offen. Mit bis zu 11 Stunden ununterbrochener Wiedergabezeit bist du bestens gerüstet, um deine Lieblingsmusik in vollen Zügen zu genießen. Das mitgelieferte Lade-Etui bringt dich sogar auf beeindruckende 48 Stunden Gesamtnutzung, sodass du ohne Sorge um die nächste Steckdose in deinen Tag starten kannst.



Die Schnellladefunktion ist ein weiteres Highlight: In nur 10 Minuten an der Steckdose kannst du dir zwei Stunden Musikgenuss sichern. Der moderne USB-C-Anschluss sorgt dabei nicht nur für zügiges Laden, sondern ist auch ein Zeichen für die aktuelle Technik. Trotz der vielen Vorteile musst du allerdings auf kabelloses Laden verzichten, was in einer Zeit, in der drahtloses Aufladen immer gängiger wird, etwas überrascht.



Mein persönlicher Test hat gezeigt: Die Akkulaufzeit der OpenFit 2 ist wirklich herausragend. Selbst bei intensivem Musikhören habe ich es kaum geschafft, die Kopfhörer zu entleeren. Diese Ohrstöpsel sind also nicht nur ein treuer Begleiter für den Alltag, sondern genau dafür gemacht, dir die Musikwelt ohne Unterbrechung näherzubringen.

Ein letzter Blick auf das sportliche Klangwunder

Die Shokz OpenFit 2 haben sich als wahre Stars unter den Sportkopfhörern etabliert und erfreuen sich bei aktiven Menschen größter Beliebtheit. Beim diesjährigen Berliner Halbmarathon war es kaum zu übersehen: Zahlreiche Läufer trugen diese Modelle, die mit ihrer offenen Bauweise überzeugen. Doch was macht die OpenFit 2 so besonders?



Zunächst einmal präsentiert sich das Design als ein echtes Highlight. Die Kopfhörer sitzen so bequem, dass du manchmal vergisst, sie überhaupt zu tragen. Doch auch die inneren Werte stimmen. Mit einer verbesserten Akkukapazität sind die OpenFit 2 bereit für lange Trainingseinheiten oder Wettkämpfe, ohne dass du dir Gedanken um die Ladezeit machen musst. Die innovativen, zweigeteilten Treiber bieten einen konstanten Klang über das gesamte Lautstärkenspektrum – und das, ohne dir das Ohr zu verschließen.



Doch bei einem Preis von 189 Euro, den Shokz für die OpenFit 2 aufruft, könnte man sich auch einige zusätzliche Funktionen wünschen. Während die Konkurrenz, wie die Beats PowerBeats Pro 2, bereits mit Features wie einer Herzfrequenzmessung punkten, konzentriert sich Shokz hier eher auf das Wesentliche. Zudem lassen die unterstützten Codecs SBC und AAC keinen Zweifel daran, dass die OpenFit 2 primär für sportliche Anwendungen gedacht sind und keine audiophilen Ansprüche erfüllen.