Gewöhnt sich das Gehör an schlechten Klang von Kopfhörern?

Ich habe in meinem Leben bereits hunderte Kopfhörer auf und in den Ohren gehabt. Ob In-Ears oder Over-Ears, ob Open-, On- oder Outer-Ears, wie meine Kollegin sagt: Immer wieder teste ich die neuesten Modelle. Ich habe Bluetooth-Kopfhörer, aber auch welche mit Kabel und Klinke. Und immer wieder gibt es ein Modell dabei, das ich aufsetze und denke: Das ist es. Vor allem der Klang ist beim erstmaligen Musikhören mit einem neuen Kopfhörer ausschlaggebend. Aber: Klang ist meist Geschmackssache und ich will in diesem Artikel nicht darüber fabulieren, was den wahren, audiophilen Klang ausmacht. Denn: Einer mag es neutral, ein anderer warm und wiederum jemand anders will möglichst viel Bass. Stattdessen wollen wir einer anderen Frage auf den Grund gehen.

Kopfhörer mit schlechtem Klang: Gewöhnt sich das Gehör daran?

Was, wenn ich den nahezu perfekten Kopfhörer gekauft habe, aber der Klang mich nicht zu 100 Prozent überzeugt? Oder was, wenn ich nur wenig Geld zur Verfügung habe und einen preiswerten Kopfhörer mit eher schlechtem Sound kaufe: Gewöhnt sich mein Gehör an den schlechten Klang und empfindet ihn nach einer Weile sogar als gut? Kann das Gehör einen nicht perfekten Klang im Laufe der Zeit ausgleichen und Musik gut klingen lassen?

In der Wissenschaft nennt man es Neuroplastizität, vereinfacht gesagt kann man aber auch vom Gewöhnungseffekt sprechen. Neuronale Plastizität oder der Gewöhnungseffekt ist die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Lernen und Erfahrung strukturell und funktionell anzupassen. Das bedeutet: Ja, das Gehör kann sich an den schlechten Klang von Kopfhörern gewöhnen. Wenn du lange Zeit minderwertige Kopfhörer nutzt, gewöhnt sich dein Gehirn also an den ungenauen Klang. Es korrigiert sozusagen den schlechten Klang teilweise, sodass du ihn als normal empfindest.

Benutzt man einen Kopfhörer über einen längeren Zeitraum, ohne ihn mit anderen zu vergleichen, wird man den Klang also als gut bewerten. Ähnlich wie bei anderen Gewohnheiten gewöhnt man sich auch an den Klang seiner Kopfhörer. Was anfangs als schlecht empfunden wurde, wird mit der Zeit als normal wahrgenommen. Bis, ja, bis man einen anderen aufsetzt, dessen Klang qualitativ deutlich besser ist. Und sobald du regelmäßig besseren Klang hörst, passt sich dein Gehirn erneut an.

Manchmal ist der Klang der Kopfhörer so miserabel, dass man sich gar nicht daran gewöhnen will

Klang verbessern, aber nicht mit dem Equalizer

Wer den Klang seiner Kopfhörer verbessern will, greift schnell zum Equalizer. Damit kann man den Sound stellenweise zwar besser machen, indem man an den für die jeweiligen Frequenzen zuständigen Reglern dreht oder schiebt. Doch was genau man hier macht, ist vielen oft nicht klar. Die meisten schieben die Regler, die für die Tiefen zuständig sind, hoch. Damit spucken die Kopfhörer zwar mehr Bass aus. Doch ein guter Klang besteht nicht einfach nur aus mehr Bass.

Manche Hersteller von Kopfhörern arbeiten mit dem Unternehmen Mimi zusammen. Beyerdynamic, Teufel oder Skullcandy gehören unter anderem dazu. Mit dieser Software wird der Klang personalisiert, also dem eigenen Gehör und den Sound-Vorlieben angepasst. Das funktioniert erstaunlich gut und erstaunte mich im Test der Beyerdynamic Free Byrd und der Teufel Real Blue Pro.

Seit einiger Zeit gibt es aber auch eine App (für Android und das iPhone), die ganz ähnlich funktioniert. „SoundID“ von SonarWorks möchte den Klang finden, der am besten zu dir passt – und den auch deine Kopfhörer liefern können. In einem Special zur Optimierung des Klangs erklären wir, wie genau das funktioniert.

Sollte der Klang deiner Kopfhörer dir also gar nicht gefallen und du möchtest nicht darauf warten, bis sich dein Gehör daran gewöhnt hat, kannst du SoundID ausprobieren.