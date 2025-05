Samsung dreht auf: So werden sich Handys, Kopfhörer und Fernseher bald verändern Lilly Weiler 4 Minuten

Samsung will hoch hinaus. Nicht nur bei Smartphones, sondern auch im Audiobereich. Mit einem überraschenden Schritt positioniert sich der Technologieriese neu und sorgt für Bewegung im hart umkämpften Premiumsegment. Was aber will Samsung mit drei der bekanntesten Premium-Marken der Welt?