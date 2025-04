Dieser geniale Lautsprecher kostet nur 20 Euro

Bluetooth-Lautsprecher werde vor allem dann interessant, wenn das Wetter draußen besser wird. Wenn man endlich wieder im Garten grillen, am See baden oder im Park ein Buch lesen kann. Während viele dann große und schwere Lautsprecher im Rucksack mitschleppen, um auch unterwegs Musik hören zu können, geht es auch deutlich leichter und kleiner. Der Muvo Free von Creative wiegt gerade einmal 80 Gramm und ist so halb so groß wie ein Handy. Dennoch überzeugt er klanglich. Und kann auf den zweiten Blick sogar noch viel mehr.

Der perfekte Lautsprecher für den Sommer?

Keine Frage: Heute bekommt man Lautsprecher wie den Klipsch Austin (im Test) für unter 100 Euro. Lautsprecher, die einen guten Klang liefern, robust sind und eine lange Akkulaufzeit besitzen. Aber selbst diese kleine Box ist mit knapp 400 Gramm recht schwer. Der Muvo Free hingegen bringt nur ein Fünftel dieses Gewichts auf die Waage. Und: Er hat drei Befestigungsmöglichkeiten.

Der Muvo Free hat drei Befestigungsmöglichkeiten

Die Schlaufe und der Clip fallen sofort auf. Letzteres macht vor allem beim Rucksack einen guten Eindruck. Die dritte, nicht sichtbare Möglichkeit, den Lautsprecher zu befestigen: ein Magnet im Clip. Somit klebt der Muvo Free auch am Kühlschrank oder der Karosserie eines Autos problemlos.

Bedienung und Klang

Der kleine Lautsprecher hat auf der Vorderseite eine LED, die der Hersteller neben dem Logo platziert hat. Schaltet man den Muvo Free über eine der drei Tasten ein, blinkt das Lämpchen, bis man den Lautsprecher mit einem Handy oder einer anderen Bluetooth-Quelle verbunden hat. Dann leuchtet die LED durchgängig und zeigt an: Ich bin verbunden und will Musik abspielen.

Die Bedienung des Muvo Free erfolgt über drei Tasten.

Über die Ein- und Ausschalttaste lässt sich die Musik pausieren, sobald sie läuft. Oder man nimmt eingehende Anrufe an, wenn man draufdrückt. Das im Lautsprecher integrierte Mikrofon sorgt dafür, dass der Gesprächspartner einen auch hört. Und dann gibt es noch zwei weitere Tasten, mit denen sich die Lautstärke anpassen lässt. Und mit denen man Lieder vor- und zurückspringen kann.

Kleiner Lautsprecher, kleiner Sound?

Apropos Musik: Der Sound ist, wie zu erwarten war, nicht besonders basslastig oder gar voll. Das ist bauartbedingt gar nicht möglich. Der Lautsprecher ist dafür einfach zu klein. Doch unterwegs im Freien liefert der Muvo Free dennoch einen Klang, der ausreicht, um gleichzeitig Musik im Hintergrund zu hören, während man etwa bei einer Wanderung mit anderen Personen sprechen kann. Im Park oder am Strand stört er darüber hinaus keine anderen Leute, da er die Musik recht zielgerichtet ins Gehör steuert. Der Muvo Free ist also eher ein Lautsprecher für Hintergrundmusik und liefert den Soundtrack beim Lesen eines Buchs auf einer Bank im Park und keiner, mit dem man eine Party beschallt.

Akkulaufzeit und andere Features

Bis zu neun Stunden bei mittlerer Lautstärke begleitet der kleine Lautsprecher einen unterwegs, ehe er eine Pause am Ladegerät braucht. Unterwegs macht ihm ein Regenschauer nichts aus, da der Muvo Free IPX6-zertifiziert ist. Und kauft man zwei Muvo Free, lassen sie sich zu einem Stereo-Paar zusammenschalten.

Muvo Free im Test: Das Fazit zum Mini-Lautsprecher

Den Creative Muvo Free gibt es bei Amazon samt 20 Prozent Rabatt-Coupon derzeit für unter 20 Euro. Das ist ein guter Preis für diesen Lautsprecher, der vor allem unterwegs eine gute Figur abgibt. Freilich lässt die Größe kein Klangwunder zu. Es ist aber auch nicht die Aufgabe der Mini-Box, Räume zu beschallen. Vielmehr ist der Muvo Free ein Gerät, das sich perfekt beim Wandern am Rucksack macht oder überall sonst unterwegs einen mit Hintergrundmusik versorgt.

Muvo Free im Test: Genialer Lautsprecher für Unterwegs

Übrigens: Die Marke Creative gibt es bereits seit den 80er Jahren. Das Unternehmen aus Singapur dürfte bei vielen Menschen hierzulande vorwiegend für seine Soundkarten und PC-Lautsprecher bekannt sein. Letztere waren früher oft auf Schreibtischen neben Röhrenmonitoren zu sehen. Inzwischen hat man das Produktportfolio diversifiziert und bietet auch Soundbars (wie die Stage SE, die wir hier im Test haben) oder Kopfhörer wie die Outlier Free Pro (Test) an. Mit dem Zen Hybrid SXFI (im Test) haben die Audio-Spezialisten auch einen Over-Ear-Kopfhörer im Handel, der für etwa 70 Euro erhältlich ist und vor allem mit dem SXFI-Klang überzeugen soll.

