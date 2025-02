Ein Musik-Genie: Dieser Lautsprecher vereint 3 Geräte in einem

Die britischen Sound-Spezialisten von Pure sind immer für eine Audio-Überraschung gut. Erst vor Kurzem haben wir mit dem Pure Woodland Glow eine Lautsprecher-Laterne getestet. Das glühende Musik-Vergnügen überraschte nicht nur mit gutem Klang zum kleinen Preis, sondern auch mit Licht, das sich dimmen und in der Farbtemperatur verändern lässt. Mit dem Pure Classic Mini hat der Hersteller einen anderen Bluetooth-Lautsprecher im Verkauf, der statt mit Licht mit einer anderen Funktion für Aufsehen sorgt.

Ist ein Lautsprecher? Ist es ein Radio? Nein, es ist ein 3-in-1 Musik-Genie

Seit 1999 gibt es das britische Unternehmen Pure, das sich selbst zu den Radiopionieren zählt. Mit dem Pure Classic Mini hat man vor Kurzem ein „charmantes tragbares Digitalradio“ vorgestellt, das es derzeit für 77 Euro gibt. Digitalradio heißt: Fährt man die Antenne aus und schaltet den Musik-Allrounder im handlichen Format ein, sucht er nach DAB+ Sendern. 40 von ihnen kann man speichern und mit den Herz-Tastern durchgehen. Drückt man die Source-Taste, gelangt man vom DAB+ zum FM-Radio. Hier lassen sich 40 weitere Sender zu den Favoriten hinzufügen. Der Empfang erwies sich im Test in beiden Szenarien als ziemlich gut.

Dank dieser Radio-Funktionen ist der Bluetooth-Lautsprecher unabhängig vom Handy. Doch wenn man möchte, kann man per Bluetooth 5.3 auch sein Smartphone mit dem Pure Classic Mini verbinden. Im Handumdrehen läuft dann Musik über Spotify. Und das auch unterwegs und recht lang.

Der Pure Classic Mini ist ein Bluetooth-Lautsprecher mit Digitalradio

Ist der integrierte Akku einmal vollgeladen, sind bis zu 15 Stunden Radio- und Musikhören drin. Ist die Batterie leer, lässt sich der Pure Classic Mini in der Nähe einer Steckdose aber auch per Stromkabel in Betrieb nehmen. So muss man nicht warten, bis der Akku wieder voll ist. Ein Manko gibt es – trotz inzwischen einheitlicher USB-C-Schnittstelle zum Aufladen: Der Lautsprecher akzeptiert nicht jedes Ladekabel.

Pure Classic Mini im Sound-Check

Von einem so kleinen Gerät kann man freilich keinen Wahnsinns-Klang erwarten. Doch es ist erstaunlich, was der Pure Classic Mini hier aus dem 5-Watt-Lautsprecher herausholt. Der Sound ist warm und in der Tat mit dem alter, aus echtem Holz geschnitzter Radios vergleichbar.

Kompakt, leicht und schön: Für 77 Euro überzeugt das Lautsprecher-Radio mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis

Ob Equalizer, Sleep-Timer oder andere Einstellungen: Auf dem 2,4 Zoll großen TFT-Farbdisplay sieht man, was man gerade macht. Zumindest, wenn die Sonne nicht drauf scheint. Dann ist es wahrlich schwer, etwas auf dem Bildschirm zu erkennen.

3-in-1-Lautsprecher im Test: Das Fazit

Der Pure Classic ist in zwei Varianten erhältlich: Baumwoll-Weiß/Eiche und Kaffee-Schwarz/Walnuss. Das Design ist ziemlich rund und stimmig. Für 77 Euro (Amazon verlangt rund 90 Euro) darf man hier aber keine hochwertigen Materialien erwarten. Das Holz ist somit nur Optik und Plastik und nicht echt. Es fühlt sich – dank einer Maserung – aber nahezu so an. Der Lautsprecher mit integriertem Radio bringt rund 700 Gramm auf die Waage und ist so kompakt, dass er problemlos in den Rucksack passt. Insgesamt ist der Pure Classic Mini ein schönes kleines Radio mit echtem Radio-Klang und gutem DAB+ Empfang.

