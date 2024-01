Lautsprecher-Laterne: Pure Woodland Glow im Test

Die britischen Audio-Spezialisten von Pure sind nicht die ersten, die auf die Idee kommen, Musik und Licht bei einem Bluetooth-Lautsprecher in Symbiose zu setzen. Doch der Woodland Glow will weder mit einer bunten Lichtorgel Partygäste zum Tanzen animieren, noch mit RGB-LED-Spielereien auf sich aufmerksam machen. Der Hersteller hat verstanden, dass Licht einen Sinn hat. Und so setzt Pure es beim Woodland Glow auch ein. Zudem verrät die Farbe, in der der Lautsprecher erhältlich ist, in welcher Umgebung er sich wohlfühlt. Doch was bekommt man hier wirklich zu einem Preis von rund 100 Euro?

Woodland Glow: Das macht den Lautsprecher besonders

Musik und Licht: Mit diesem Konzept wollte auch Sony schon einmal beeindrucken und brachte diesen Glaslautsprecher auf den Markt. Was bei Sony schon ziemlich gut aussah, ist beim Woodland Glow noch besser. Hinter drei durchsichtigen Kunststofffenstern des zylindrisch geformten Lautsprechers sind LED-Glühfäden zu sehen. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, lassen sie sich über einen Drehpoti ein- und ausschalten sowie dimmen.

Sie leuchten angenehm warm und – wenn man will – auch hell auf. Wer auf eher kaltes Licht steht, dreht das Potentiometer nicht bis ans Ende auf. Statt der vier goldenen und sichtbaren LEDs leuchten dann sechs kaltweiße Lämpchen von oben auf das verspiegelte Mittelteil herunter, das die Illumination nach außen wirft.

Pure Woodland Glow im Test

Der olivgrüne Anstrich, die Kordel, mit der sich der Lautsprecher aufhängen lässt und das integrierte Licht sind vor allem für eine Zielgruppe interessant: Outdoor-Leute. Menschen, die sich in der Dämmerung und nachts herumtreiben und unterwegs Licht und Musik haben möchten. Doch Sound spielt, trotz des Fokus auf Licht, keine Nebenrolle.

Der Klang

„Durch die runde Form des Lautsprechers wird der Klang in alle Richtungen abgestrahlt, sodass ein beeindruckendes 360°-Audioerlebnis möglich wird“, erklärt der Hersteller auf der eigenen Internetseite. Doch das stimmt nur zum Teil. Einen reinen 360-Grad-Klang liefert der Woodland Glow nicht, da zwei Lautsprecher zu den Seiten hin ausstrahlen statt einer nach oben. Stellt man den Lautsprecher mit dem Pure-Logo vor sich auf, ist der Sound ein anderer, als wenn man den Woodland Glow um 90 Grad nach rechts oder links dreht.

Pure Woodland Glow im Test

Dreht man den Wooland Glow bis 3/4 seiner totalen Lautstärke auf, enthält der Klang zwar etwas zu viel Hall und ist recht kalt abgestimmt, aber insgesamt doch ausgeglichen. Überdies verzerrt er zu sehr. Im Allgemeinen spielt der Lautsprecher seine Stärken eher bei verhaltenem Geräuschpegel aus. Der Bass ist ein wenig unterrepräsentiert, aber durchaus vorhanden. Wer einen besseren Klang mit durchschlagenderem Bass haben möchte, greift eher zum Bose SoundLink Flex. Die Outdoor-Alternative des renommierten Herstellers ist zwar etwas teurer und liefert keine Lichtshow. Dafür ist der Klang aber wärmer und näher.

Akkulaufzeit und Besonderheiten

Pure gibt an, dass man mit dem Woodland Glow bis zu 14 Stunden nur Musik hören oder bis zu 9 Stunden das Licht genießen kann, bevor der Akku schlapp macht. Wer Musik hört und dabei gleichzeitig das Licht einschaltet, der muss den knapp 1 kg schweren Lautsprecher schon deutlich früher wieder aufladen. Nach maximal zwei nächtlichen Einsätzen ist also Schluss.

Hinzu kommt, dass der Woodland Glow ein IPX6-Zertifikat besitzt, das ihm eine wasserdichte Eigenschaft attestiert. Zwar macht ihm ein Regenschauer nicht aus und auch eine Pfütze überlebt der Lautsprecher. Doch sollte er nicht ins Wasser fallen. Abgesehen davon, dass er untergehen dürfte, wird er vermutlich für immer verstummen.

Pure Woodland Glow im Test

Übrigens: Investiert man gleich 200 Euro und kauft sich zwei leuchtende Woodlands, lassen sie sich miteinander verbinden. Aus einem Mono-Klang wird dann Sound in Stereo.

Fazit: Licht und Schatten

Das dimmbare Licht in zwei Farben ist schön, der Klang in Ordnung. Ein 360 Grad Sound ist es nicht wirklich und zu laut sollte man den Woodland Glow ebenfalls nicht aufdrehen. Dafür ist die Bedienung einfach und der Lautsprecher verbindet sich pfeilschnell mit Handy und anderen Bluetooth-Geräten, die ihn mit Musik füttern wollen. Aber nicht nur das: Per Klinke lässt sich auch ein Discman oder ein MP3-Player anschließend. Und der 5.200-mAh-Akku des Lautsprechers fungiert als Powerbank. Sollte also in der Wildnis, fernab jeder Steckdose, der Handyakku leer sein, kann der Lautsprecher das Smartphone wiederbeleben. Aber: Kabel nicht vergessen.

Für wen der Woodland Glow geeignet?

Für den Rucksack und eine Wanderung ist der Woodland Glow wohl etwas zu voluminös und mit seinem Gewicht von beinahe einem Kilogramm auch zu schwer. Auch wenn er abends am Zelt mit Licht und Musik ein guter Entertainer sein könnte. Wer aber mit dem Auto in die Natur herausfährt, und sein Zelt aufschlägt, dem wird der Woodland Glow Freude bereiten. Bis mitten in die Nacht Musik hören und Licht haben, um zu lesen oder sich beim Gespräch gegenseitig in der Dunkelheit zu sehen – dafür eignet sich der Woodland Glow hervorragend. Oder überall dort, wo man Musik und Licht gleichzeitig haben möchte.