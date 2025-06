Galaxy S25 Ultra Knaller: Schnapp dir diesen Mega-Deal bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommst du das Galaxy S25 Ultra inklusive großzügigem 70-GB-Tarif – und das zu Konditionen, bei denen die sonst so hohen Einmalkosten im vierstelligen Bereich keine Rolle spielen. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut und zeigen dir, warum es sich lohnt.

Galaxy S25 Ultra: High End in jedem Bereich

Mit dem Galaxy S25 Ultra bekommst du ein Smartphone, das in nahezu jeder Kategorie das Beste vom Besten bietet. Auf der Vorderseite beeindruckt das riesige 6,9-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was nicht nur für besonders flüssige Bewegungen sorgt, sondern auch Farben kontrastreich und lebendig darstellt.

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 8 Elite-Prozessor, unterstützt von 12 GB RAM – eine Kombination, die selbst mit anspruchsvollen Spielen oder Multitasking problemlos klarkommt. Der 5.000-mAh-Akku sorgt für eine solide Laufzeit über den ganzen Tag, selbst bei intensiver Nutzung. Besonders stark ist auch die Triple-Kamera, mit der du Fotos mit bis zu 200 Megapixeln aufnehmen kannst. Ob gestochen scharfe Urlaubsbilder, top Nachtaufnahmen oder hochauflösende Videos – mit dem S25 Ultra bist du bestens ausgestattet. Selbst mobile Games, Videobearbeitung oder andere leistungsintensive Anwendungen laufen auf dem Gerät ohne Probleme.

Der passende Tarif dazu: 70 GB im Vodafone-Netz

Zum Samsung-Smartphone gibt es dabei einen 70-GB-Tarif, der dich ins schnelle und stabile 5G-Netz von Vodafone bringt – mit bis zu 50 Mbit/s im Download. Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist ebenfalls inklusive, sodass du jederzeit sorgenfrei erreichbar bist. Ein Festnetzanschluss wird damit fast schon überflüssig.

Gerade für alle, die unterwegs gern streamen, zocken oder arbeiten, ist dieses Datenvolumen mehr als ausreichend. Serien und YouTube im Zug oder Spotify beim Spaziergang – alles kein Problem mit 70 GB pro Monat. Wichtig zu wissen: Der Vertrag läuft über mindestens 24 Monate. Erst danach kannst du kündigen.

Was kostet das S25 Ultra Bundle?

Für das Gerät selbst zahlst du einmalig nur 29 Euro, dazu kommt eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Monatlich schlägt der Tarif zudem mit 44,99 Euro zu Buche. Was zunächst nach einem stolzen Preis klingt, wird mit Blick auf den Einzelpreis des Galaxy S25 Ultra harmlos. Allein kostet das Smartphone laut Preisvergleich aktuell nämlich mindestens rund 870 Euro. Bei diesem Bundle kommst du über zwei Jahre gerechnet auf insgesamt etwa 1.150 Euro – für Smartphone plus Tarif wohlgemerkt. Wenn man die Kosten für das Handy abzieht, zahlst du rechnerisch nur noch rund 11,50 Euro im Monat für den Mobilfunkvertrag – und das für satte 70 GB 5G-Datenvolumen, Telefonie-Flat und 5G. Achtung: Den Preis kannst du um weitere 50 Euro drücken, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 sendest.

