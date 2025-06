Wer derzeit ein neues Samsung-Handy zum Top-Preis sucht, hat verschiedene Optionen. So haben wir dir etwa erst kürzlich einen MediaMarkt-Deal zum Galaxy A26 vorgestellt. Hier geht’s jetzt hingegen um das Galaxy A36, also einen weiteren Preis-Leistungs-Tipp aus dem Hause Samsung. Diesen sicherst du dir in einem Tarif-Deal jetzt tatsächlich für nur 1 Euro zum Vertrag – und on top winkt dir auch noch ein Amazon-Gutschein in Höhe von 120 Euro als Geschenk!

So sicherst du dir den Amazon-Gutschein

Erstmal das Wichtigste direkt zum Start: Um dir den 120 Euro Amazon-Gutschein schnappen zu können, musst du den Tarif-Deal unbedingt über unsere Aktionsseite abschließen. Dafür gibst du hier auf der Seite zunächst deine E-Mail-Adresse ein und klickst anschließend auf „120 € Gutschein sichern“. Danach bekommst du per Mail einen Link zu dem Angebot und wenn du den Vertrag hierüber abschließt, gibt’s den Amazon-Gutschein als Geschenk dazu (wird per Mail geschickt, sobald der Vertragsabschluss bestätigt wurde).

Samsung Galaxy A36 für 1 Euro zum Tarif

Jetzt blicken wir genauer auf das Angebot. Im Mittelpunkt steht hier natürlich das Samsung Galaxy A36. Das 5G-fähige Smartphone liefert dir ein helles und farbenfrohes 6,7 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, eine ansprechende Leistung und hohe Akkulaufzeit im Alltag. Außerdem punktet es mit weiteren Vorteilen wie dem langen Update-Support und dem Schutz gegen Wasser nach IP67. Noch mehr Infos zu dem Samsung-Gerät findest du in unserem Testbericht oder nachfolgend im Datenblatt.

Samsung Galaxy A36 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grün

Schwarz

Violett

Weiß Gewicht 195 g

Im Tarif-Bundle zahlst du für das Samsung-Handy tatsächlich nur einen Euro extra. Hinzu kommen weitere Einmalkosten in Höhe von 16,98 Euro (Versand + Anschlussgebühr) sowie die monatlichen Kosten für den Tarif. Diese belaufen sich auf 19,99 Euro – und dafür wird dir zumindest auch einiges geboten. So stehen dir jeden Monat 40 GB im 5G-Netz von Vodafone zur Verfügung. Gesurft wird mit flotten 50 MBit/s, welche für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Surfen locker ausreichen. Auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind Teil des Mobilfunkvertrags. Dieser hat übrigens eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, anschließend kannst du monatlich kündigen.

Na klar: Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du sowohl Interesse an einem neuen Samsung-Handy als auch einem Mobilfunkvertrag haben. Trifft das jedoch auf dich zu, kann sich der Vertragsabschluss echt lohnen – insbesondere dank des Amazon-Gutscheins als Geschenk.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.