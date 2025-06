200 Euro billiger in nur wenigen Tagen: Hier kommst du jetzt irre günstig an das neueste iPhone

Bei MediaMarkt bekommst du das iPhone 16e zusammen mit einem 35-GB-Tarif derzeit für unter 20 Euro im Monat – und das bei nur 99 Euro Gerätepreis. Das musst du wissen.

iPhone 16e: Hier musst du Abstriche machen, und hier ist es richtig gut

Das iPhone 16e ist das neueste Modell aus dem Hause Apple und seit Februar auf dem Markt. Es handelt sich um eine leicht abgespeckte Version des regulären iPhone 16 – perfekt für alle, die Apple-Qualität wollen, aber nicht jedes High-End-Feature brauchen. Zum Launch kostete es 699 Euro (UVP), doch mit dem aktuellen Angebot rutscht es preislich in die Mittelklasse anderer Hersteller.

Natürlich musst du im Vergleich zum normalen iPhone 16 ein paar Kompromisse eingehen: Auf die „Dynamic Island“ musst du etwa verzichten und auch die Spitzenhelligkeit des Displays fällt etwas geringer aus. Außerdem bekommst du nur eine Hauptkamera, also weder ein Ultraweitwinkel-, noch ein Teleobjektiv. Wie sich das „e“-Modell ansonsten vom normalen iPhone 16 unterscheidet, erklären wir dir in diesem Artikel. Trotz der abgespeckten Ausstattung bietet das iPhone 16e in jedem Fall starke Technik. Das kompakte 6,1-Zoll-OLED-Display kann sich sehen lassen, während der leistungsstarke A18-Chip samt 8 GB RAM für eine schnelle Performance sorgt. Die Kamera liefert dir mit 48 Megapixeln immer noch beeindruckende Bilder – perfekt für Alltag oder Social Media.

Ohne Dynamic Island: Das iPhone 16e (rechts) neben dem normalen iPhone 16 (links)

Auch das aktuelle iOS inklusive aller neuen Funktionen läuft auf dem Gerät. Und sogar Apple Intelligence, die neue KI des Herstellers, steht dir auf dem 16e zur Verfügung. Wer auf die Top-Features der teureren Modelle verzichten kann, bekommt hier also eine solide Alternative mit allem, was der Durchschnittsnutzer braucht.

Im Paket bei MediaMarkt bekommst du das iPhone 16e zusammen mit einem O₂-Tarif, der dir satte 35 GB Datenvolumen im 5G-Netz bietet. Zusätzlich gibt’s eine Allnet- und SMS-Flat für unbegrenztes Telefonieren und Schreiben in alle deutschen Netze – und EU-Roaming ist natürlich ebenfalls inklusive. Wichtig zu wissen: Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Danach erhöht sich die Grundgebühr – du solltest also besser frühzeitig kündigen.

Preissturz bei MediaMarkt: Jetzt ist das iPhone 16e viel billiger

Noch vor wenigen Tagen kostete das iPhone 16e mit Vertrag in der MediaMarkt Tarifwelt knapp 300 Euro einmalig. Jetzt liegt der Gerätepreis nur noch bei 99 Euro – ein ordentlicher Preissturz! Hinzu kommen 19,99 Euro Grundgebühr pro Monat sowie ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 Euro. Wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst, bekommst du zusätzlich 50 Euro Wechselbonus, sodass du effektiv nur 49 Euro Gerätepreis zahlst.

Über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergibt sich so ein Gesamtpreis von rund 570 Euro. Zum Vergleich: Das iPhone 16e allein kostet aktuell etwa 533 Euro im Handel. Du zahlst also nur knapp 37 Euro mehr – und bekommst dafür einen vollwertigen Tarif mit 35 GB 5G-Datenvolumen für zwei Jahre obendrauf. Das entspricht einem Effektivpreis von nur etwa 1,50 Euro pro Monat für den Tarif. Ein wirklich starker Deal, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

