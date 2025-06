Das iPhone 16 Pro – für viele ein Wunschtraum, der dank des horrenden Preises des Herstellers oft nur ein Traum bleibt. Apple ist also nicht gerade bekannt dafür, sonderlich gute Deals rauszuhauen. Anders sieht es da jedoch mit Vodafone aus. Der Mobilfunkanbieter kommt mit einem starken Angebot ums Eck, bei dem 200 Euro Willkommensbonus sowie gratis AirPods 4 winken. Aber: Dieses Angebot gilt nicht für jeden. Welche Voraussetzung du erfüllen musst, um dein Traum-Smartphone in den Händen zu halten, erklären wir dir jetzt.

AirPods 4 und 200 € Bonus: So schnappst du dir das iPhone 16 Pro

Lassen wir die Katze aus dem Sack, um hier mitmischen zu können, musst du unter 28 Jahren sein. Es handelt sich also um die sogenannten Young-Tarife von Vodafone. Das iPhone 16 Pro gibt es bei Vodafone im Tarif GigaMobil Young M bis zum 17. Juli mit unbegrenztem Datenvolumen im 5G-Netz – normalerweise liefert dir dieser Tarif „nur“ 100 GB. Das Ganze kostet dich einmalig einen Euro sowie 9,98 Euro für den Versand. Eine Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming ist im Preis enthalten.

Der Tarif an sich schlägt mit 64,40 Euro monatlich für zwei Jahre zu Buche. Möglich macht das ein Bonus in Höhe von 200 Euro, welcher hier bereits eingerechnet ist. Addiert man die Monats- und Einmalkosten über die Laufzeit von 24 Monaten, ergibt dies in Summe rund 1.568 Euro. Für das iPhone 16 Pro inklusive unlimited Tarif ist das ein guter Preis.

Aber das war ja noch nicht alles. Eingangs haben wir bereits erwähnt, dass du auch noch die AirPods 4 mit einem Warenwert von rund 149 Euro zu deinem neuen iPhone geschenkt bekommst – was den Deal natürlich nur noch interessanter macht. Um die AirPods zu erhalten, musst du dich lediglich bis zum 30. Juli auf dieser Aktionsseite registrieren, den Rest erledigt dann Vodafone.

Übrigens: Wer statt des iPhone 16 Pro eher ein Auge auf die Standard-, Plus- oder Pro Max-Variante des Apple-Smartphones geworfen hat, kann sich ebenfalls AirPods 4 als Gratis-Extra dazu sichern.

Schon über 28? Kopf hoch!

Solltest du über 28 Jahre alt sein, kannst du dir natürlich trotzdem ein iPhone 16 Pro bei Vodafone sichern – den Bonus über 200 Euro kassierst du auch dann, nicht jedoch die AirPods. Im Hinblick auf die Datenmenge sowie die Tarifkosten gelten außerdem andere Bedingungen.

Die 200 Euro Willkommensbonus gibt es nicht nur für das iPhone 16 Pro. Auch beim Kauf der Standardversion oder des 16 Pro Max gibt es das Geld. Am 16. Juli ist die komplette Aktion wieder vorbei, dann laufen die Tarife mit ihrem gewohnten Datenvolumen und es gibt weder Wechselbonus noch AirPods 4 obendrauf. Wer diesen genialen Deal abgreifen möchte, sollte also besser nicht allzu lange zögern.

