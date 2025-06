Bis zu 20-mal schneller als andere Poolroboter? Top-Modell jetzt radikal reduziert

Endlich Sommer – und endlich abkühlen im eigenen Pool. Wäre da nur nicht der ganze Schmutz im Becken. Denn die Reinigung kann die Vorfreude gewaltig dämpfen. Aber zum Glück gibt es clevere Helfer, die dir einen Großteil der lästigen Arbeit abnehmen können. Der kabellose Wybot C2 Vision nimmt jeglichen Schmutz mit einer starken Saugkraft auf und erkennt dabei sogar verschiedene Schmutztypen mithilfe seiner KI-gestützten Kamera. Dadurch soll der Roboter bis zu 20-mal schneller arbeiten als viele andere Modelle. Bei Otto ist der Poolroboter jetzt 38 Prozent reduziert.

Wybot C2 Vision: Hier ist der Poolroboter besser als andere Modelle

Dank seiner langen Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten kann der Wybot C2 Vision diverse Pools bis zu einer Größe von 180 Quadratmetern an einem Stück reinigen. Somit sind nicht nur kleine und mittelgroße Pools in einem Durchgang sauber, sondern auch größere Schwimmbecken. Und da der Putzroboter ohne ein Kabel auskommt, ist er bei der Reinigung besonders flexibel – selbst in Pools mit bis zu 3,9 Metern Tiefe kann der Roboter problemlos bis an den Boden abtauchen. Blätter, Moos oder Zweige erkennt er zudem automatisch und passt die Reinigung entsprechend an. Die Zwei-Schicht-Filtration sorgt weiterhin dafür, dass selbst kleinste Partikel wie Staub und Co. aus dem Wasser gefiltert werden.

Ebenfalls stark: Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen bewegt sich der Poolroboter in intelligenten Routen durch den Pool, anstatt wahllos durch die Gegend zu fahren. Dadurch geht die Reinigung viel effizienter und schneller vonstatten, da manche Stellen nicht mehrfach befahren werden und sich der Roboter im Gewässer generell besser zurechtfindet.

Ob der gesamte Pool gereinigt werden soll oder etwa nur Wände, Wasserlinie oder Boden, bestimmst du selbst. Insgesamt stehen dir acht Modi zur Verfügung, mit denen du jeden Bereich deines Schwimmbeckens sauber bekommst. Der Roboter lässt sich dabei ganz bequem per App steuern. So musst du den Wybot C2 Vision nicht erst umständlich aus dem Wasser holen, sondern kannst auch während seiner Putzfahrt Modi, Dauer und Co. anpassen. Und über die Langlebigkeit musst du dir ebenso keine Gedanken machen. Denn der Wybot Poolroboter ist mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die für ihre hohe Widerstandsfähigkeit bekannt sind.

500 Euro günstiger: Jetzt lohnt sich der smarte Poolreiniger noch mehr

Auch der Preis überzeugt: Aktuell ist der Wybot Poolroboter bei Otto nämlich satte 38 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 799 statt 1.299 Euro. Das entspricht 500 Euro Rabatt und macht den Robo-Helfer zu einem echten Schnäppchen. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis Ende des Monats (31. Juni) – danach kannst du dir den Roboter nicht mehr so günstig holen.

