Wer einen preiswerten Fernseher mit solider Ausstattung sucht, findet aktuell bei Netto ein passendes Angebot: Hier gibt’s einen 50 Zoll großen Samsung 4K-Fernseher aktuell nämlich für nur 349,99 statt 699,99 Euro. Das bedeutet satte 50 Prozent Rabatt!

Das kann der Samsung-Fernseher beim Discounter

Mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll bietet der Samsung Crystal UHD 4KU7079 bei Netto eine ausreichend große Bildfläche für Filme, Serien und Sport – ohne das Wohnzimmer zu sprengen. Das verbaute LED-Panel und der Crystal Prozessor 4K sowie HDR sorgen für hochauflösende Bilder in 4K und ordentliche Farbkontraste. Bei schnellen Bewegungen, etwa in Actionfilmen oder beim Zocken, stößt das Modell mit seiner Bildwiederholfrequenz von 50 Hz etwas an seine Grenzen. Für den normalen TV-Alltag ist dies aber trotzdem völlig in Ordnung.

Als Smart-TV bringt das Modell zudem gängige Apps wie Netflix, Disney+ und Prime Video direkt mit. Auch Sprachsteuerung per Alexa oder Google Assistant ist integriert. Die Einbindung ins Smart Home über Samsungs SmartThings App ist ebenfalls möglich. Bei den Anschlüssen musst du rund um HDMI und Co. natürlich auch auf nichts verzichten.

Samsung 50″ Crystal UHD 4KU7079F

Beim Ton liefert der Fernseher hingegen das Nötigste. Die 20 Watt Ausgangsleistung reichen für den Alltag, für echtes Heimkino lohnt sich aber eine zusätzliche Soundbar – hier haben noch einen weiteren Spar-Tipp für dich.

Bei MediaMarkt ist momentan nämlich eine passende Soundbar im Angebot. Die Samsung HW-C410G/ZG bekommst du dort momentan für 41 Prozent weniger. Das heißt: Du zahlst lediglich 99,00 Euro anstelle von knappen 170 Euro. Dank Q-Symphony arbeitet die Soundbar perfekt mit dem bei Netto angebotenen Samsung-TV zusammen und sorgt so für ein harmonisches, raumfüllendes Klangbild.

Echtes Netto-Schnäppchen für Samsung-TV

Der Samsung Crystal UHD 4KU7079 bei Netto ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Vor allem für alle, die Wert auf solide Bildqualität, smarte Features und ein echtes Markengerät legen. Für unter 350 Euro bekommst du hier einen Samsung 4K-Fernseher, der normalerweise fast doppelt so viel kostet. Wer gerade also einen neuen Fernseher sucht oder einfach preiswert aufrüsten will, macht mit diesem Deal nichts falsch. Kaufst du obendrein noch die Soundbar bei MediaMarkt dazu, kannst du dir für insgesamt unter 450 Euro ein gutes Heimkino-Set-up zusammenstellen. Schnell sein lohnt sich aber: Zu dem Preis ist der TV bei Netto sicher nicht lange zu haben.

Jetzt weiterlesen Die besten Schnäppchen direkt bei WhatsApp – der inside digital DEAL-Alarm

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.