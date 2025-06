Ist dies das perfekte Gerät für dein Homeoffice? Geekom Mini-PC GT1 Mega zum Tiefstpreis des Jahres

Der Geekom GT1 trägt den Beinamen „Mini AI PC“. Grund dafür ist der Intel-Prozessor, den der Hersteller hier verbaut hat, und der nicht nur mit Leistung, sondern auch mit AI-Funktionen punkten möchte. Neben der starken CPU erwarten dich auch zahlreiche Anschlüsse und ordentlich Arbeitsspeicher. Und der Preis stimmt auch, denn beim Hersteller bekommst du den Mini-PC mit Windows 11 jetzt mit unserem exklusiven Gutscheincode digitalGT1 ganze 20 Prozent günstiger. Schauen wir uns allerdings zuerst an, wie stark so ein kleiner Computer wirklich sein kann.

Geekom GT1: Mini-PC für Homeoffice und mehr

Gerade einmal 135 x 132 x 46,9 mm misst der Geekom GT1, wodurch er kaum größer als ein etwas zu dickes Taschenbuch ist. Doch im Inneren verbirgt sich allerhand Technik, die ein literarisches Werk in der Regel nicht verstecken kann. Den Anfang macht der Intel Core Ultra 5-125H-Prozessor. Dieser stammt aus der Meteor-Lake-H-Serie und zählt zu den Mittelklasse-Prozessoren des Herstellers. Insgesamt vier Performance-Kerne und acht Effizienzkerne können bis zu 18 Threads bedienen, während sie auf maximal 4,5 GHz takten. Einfach gesagt: Das ist eine durchaus beachtliche Leistung, mit der du den Mini-PC auch für ressourcenintensivere Aufgaben nutzen kannst. Gepaart mit 32 GB DDR5-RAM sind also selbst Photoshop oder Premiere Pro kein Problem. Der Arbeitsspeicher lässt sich zudem auf bis zu 64 GB erweitern.

Der Geekom GT1 bietet unter anderem eine Unterstützung von bis zu vier Monitoren.

Damit du ausreichend Speicherplatz zur Verfügung hast, findet sich zudem eine 1 TB große SSD im Geekom GT1. Als Grafikeinheit wurde eine Intel Arc verbaut, die zwar nicht unbedingt für AAA-Games geeignet ist, aber zum Arbeiten mehr als ausreicht. Damit du dein Multi-Monitor Set-up verbinden kannst, finden sich zahlreiche Anschlüsse am Mini-PC. Diese sehen wie folgt aus:

1 x USB3.2 Gen2 Type-A + 1 x USB 2.0 Type-A

4 x USB3.2 Gen2 Typ-A (Frontplatte)

2 x USB 4.0 (Rückseite)

1 x 3,5-mm-Stereo-Kopfhöreranschluss (Vorderseite)

2 x RJ45 (Rückseite), 2,5 Gbit/s

2 x HDMI 2.0 (Rückseite)

1 x DC-Eingang (Rückseite)

1 x Ein-/Aus-Taste

1 x SD-Kartenleser

1 x Kensington Lock

Möchtest du deine kabellose Peripherie, also Bluetooth-Maus oder -Tastatur, nutzen, steht dir Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Selbst Wi-Fi 7 unterstützt das kleine Leistungsmonster. Du kannst zudem direkt loslegen, denn Geekom liefert dir den GT1 mit vorinstalliertem Windows 11 Pro aus. Möchtest du den Rechner nicht auf dem Schreibtisch, sondern lieber am Monitor befestigen, steht dir ebenso eine VESA-Halterung zur Verfügung, um noch mehr Platz zu sparen. Zu guter Letzt hat der GT1 eine integrierte „KI-Beschleunigungseinheit“, mit der du ChatGPT & Co. noch effizienter nutzen können sollst.

Mini-PC mit Windows 11 zum Bestpreis

Der Geekom GT1 kostet dich normalerweise 899 Euro. Aufgrund der gerade laufenden Gfans-Aktion reduziert der Hersteller den Preis jedoch auf 799 Euro. Genial wird es jedoch erst, wenn du unseren Gutscheincode digitalGT1 nutzt. Denn dadurch gibt’s nochmal 20 Prozent Rabatt obendrauf und du bekommst den kleinen Rechner für nur noch 639,20 Euro. Möchtest du noch mehr Leistung, kannst du dir im Übrigen auch den GT1 mit Intel Ultra 9-185H-Prozessor schnappen, zahlst dann allerdings auch eine ganze Ecke mehr.

