Lidl macht Hitzewelle erträglich: Luftkühler und Klimageräte im Abverkauf Lisa Krüger 4 Minuten

Der Sommer könnte so schön sein, wenn sich die Hitze nicht auch unaufhaltsam in der Wohnung ausbreiten würde. Wer nicht gleich eine Klimaanlage für mehrere Tausend Euro einbauen will, sollte mal bei Lidl vorbeischauen.